Windows 11-update laat gebruikers met een klik wisselen van standaardbrowser

Microsoft gaat het makkelijker maken voor Windows 11-gebruikers om van standaardbrowser te wisselen. In een nieuwe update wordt het mogelijk om met een enkele klik van standaardbrowser te wisselen in het besturingssysteem.

In update KB5011563 moet het mogelijk zijn om met een enkele klik te wisselen van standaardbrowser, net zoals in Windows 10 het geval is. Voorheen moesten gebruikers van Windows 11 voor verschillende bestandstypen de standaardapplicatie wijzigen. De ontwikkelaars van Mozilla Firefox waren er echter al in geslaagd om dit te omzeilen.

De wijziging verscheen afgelopen december al in een testbuild voor Windows 11. Nu komt de wijziging beschikbaar voor alle gebruikers, zodra ze de update hebben geïnstalleerd. Onder standaardapps kun je straks met een klik een andere browser dan Edge tot je standaardbrowser maken. Je hoeft dan niet meer apart voor HTM, HTML, HTTP en Https de standaardapp in te stellen.

Microsoft kreeg na het invoeren van de drempels voor het instellen van een andere standaardbrowser veel kritiek van zowel gebruikers als ontwikkelaars van andere browsers. De techgigant verdedigde de nieuwe handelingen in eerste instantie met het argument dat gebruikers zo hun instellingen verder konden personaliseren.