NLZiet-klanten kunnen geen live-tv kijken wegens storing

De Nederlandse streamingdienst NLZiet, waarvan Nederlandse en enkele Vlaamse zenders deel uitmaken, heeft te maken met een storing. Dat betekent concreet dat gebruikers momenteel problemen kunnen ondervinden met de streams, in ieder geval met live-tv.

Op Twitter zegt het bedrijf dat er momenteel sprake is van een storing. Nadere informatie wordt niet gegeven. Zo ontbreken details over de oorzaak en een verwachting wanneer de storing weer voorbij is.

Op de statuspagina van NLZiet staat dat er momenteel problemen zijn met live en replay. In een beknopte toelichting wordt echter gemeld dat live-tv niet beschikbaar is. De oorzaak ligt volgens NLZiet bij 'uitgelopen werkzaamheden'.

Op storingswebsite Allestoringen is te zien dat de eerste meldingen al in de vroege ochtend binnenkwamen. Gebruikers melden dat de streams gepaard gaan met strepen die in beeld komen, waardoor het kijken onmogelijk wordt. Volgens een gebruiker werkt de terugkijkfunctie nog wel.