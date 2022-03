Meta betaalde bedrijf om TikTok in diskrediet te brengen

Facebooks moederbedrijf Meta zou een bedrijf hebben betaald voor een campagne die TikTok in diskrediet moest brengen. Het bedrijf moest dubieuze berichten over het socialemediaplatform promoten en mensen waarschuwen voor de 'gevaren' van TikTok.

Meta zou het consultantbureau Targeted Victory hebben ingehuurd voor de campagne meldt The Washington Post. De campagne van dit bureau zou erop zijn gericht om de publieke opinie tegen Facebook-concurrent TikTok te keren.

De Amerikaanse krant heeft interne e-mails in handen gekregen waarin Targeted Victory de opdracht kreeg om mensen ervan te overtuigen dat TikTok een gevaar is voor kinderen. In de mail staat onder andere dat Targeted Victory 'het bericht moet verspreiden dat terwijl iedereen kritiek heeft op Meta, TikTok het echte gevaar is, zeker omdat het om een buitenlandse app gaat die zeer populair is bij tieners'.

Uit andere e-mails blijkt dat Targeted Victory actief zocht naar verhalen over mogelijk gevaarlijke trends op TikTok. Ook communiceerde medewerkers van het bureau onderling over gewenste krantenkoppen over TikTok als 'Hoe TikTok het meest gevaarlijke social media-platform is voor kinderen'. Als een negatief onderwerp over TikTok het nieuws haalde, probeerde Targeted Victory dit verder op te blazen op social media en werd er gelobbyed bij lokale bestuurders om actie te ondernemen tegen TikTok.

Targeted Victory wilde tegenover The Washington Post niet inhoudelijk reageren op vragen. Het bureau bevestigt alleen dat het Facebook heeft vertegendwoordigd en 'trots is op het geleverde werk'. Meta-woordvoerder Andy Stone verdedigt de campagne in een verklaring aan de krant: "Wij geloven dat alle platformen, inclusief TikTok, nauwkeurig in de gaten gehouden moeten worden". TikTok reageert via een woordvoerder dat het bedrijf 'zich zorgen maakt' over de berichtgeving over TikTok.