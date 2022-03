EU wil grote chatdiensten zoals WhatsApp en iMessage openbreken

Het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over de Digital Markets Act. Onderdeel van de uitkomst is dat de grote messagingdiensten als WhatsApp interoperabiliteit moeten bieden met kleinere diensten.

Als kleinere chatplatforms daarom vragen, moeten de grootste messagingdiensten zich openstellen en interoperabiliteit bieden met de kleinere messagingplatforms. Dat is een van de uitkomsten van urenlang overleg van Europese wetgevende instanties donderdag. Als grote messagingdiensten worden WhatsApp, Facebook Messenger en iMessage genoemd. De stap houdt in dat gebruikers van kleinere diensten berichten en bestanden kunnen uitwisselen met gebruikers van de genoemde grote diensten. Volgens de Europese instanties vergroot dit de keuzevrijheid van burgers. In de toekomst overleggen de instanties of er ook interoperabiliteit tussen sociale netwerken moet komen.

Het openbreken van de chatdiensten is een van de onderdelen van de Digital Markets Act. Het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie hebben donderdag overeenstemming bereikt over de regels die de marktmacht van enkele grote techbedrijven moet inperken. Het gaat hierbij om zogenoemde 'poortwachters' die een 'aanzienlijke impact op de interne markt' hebben, poorten voor toegang tot klanten exploiteren en een duurzame positie innemen of dit gaan doen. Daarnaast stelt de EU eisen voor de jaaromzet en het aantal gebruikers om tot de kwalificatie van poortwachter te komen.

Het Europees Parlement heeft bedongen dat de poortwachters alleen persoonlijke gegevens van gebruikers mogen combineren voor gericht adverteren na expliciete toestemming van die gebruiker. Verder is aan de tekst van de regels toegevoegd dat gebruikers vrij moeten zijn in hun keuze voor browsers, spraakassistenten en zoekmachines.

De overeenstemming betekent nog niet dat de Digital Markets Act van kracht is. De instanties moeten zich nog buigen over de definitieve teksten en het Europees Parlement en de Raad moeten de Digital Markets Act vervolgens nog officieel goedkeuren.