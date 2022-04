EU-parlement stemt voor Digital Services Act met nadere regels onlineplatforms

Het Europees Parlement heeft tijdens een plenaire zitting voor de huidige tekst van de Digital Services Act gestemd. Dit is een verordening die strengere regels voorschrijft voor onlineplatforms, bijvoorbeeld over hoe om te gaan met illegale content en meldingen daarover.

Eerder stemde de commissie interne markt en consumentenbescherming van het Europees Parlement al voor de Digital Services Act en donderdag heeft ook het voltallige EP de verordening goedgekeurd. Er waren 530 voorstemmen, 78 tegenstemmen en 80 onthoudingen. Hiermee is er een mandaat voor het beginnen van de triloog. Dat zijn onderhandelingen en informele overleggen achter gesloten deuren waarbij de Raad van Ministers, het Europarlement en de Commissie het met zijn drieën eens moeten worden over de definitieve tekst. Pas als dat proces is afgerond, zal de verordening van kracht worden.

De Digital Services Act gaat vooral over de digitale content op platforms, hoe moet worden omgegaan met illegale content en welke verantwoordelijkheden daarbij rusten op platforms van verschillende grootten. Hoe groter het platform, hoe meer verantwoordelijkheden.

Volgens het EP leidt deze EU-wetgeving voor een 'veiligere onlineruimte voor gebruikers'. Zo komt er een mechanisme waardoor melding kan worden gemaakt van illegale content, waarbij platforms de plicht hebben hierop te reageren. In de huidige tekst is opgenomen dat content die als illegaal is aangemerkt online moet blijven staan tijdens de beoordeling of het ook daadwerkelijk om illegale content gaat. Verder moeten onlinemarktplaatsen beter kijken naar wie handelen op hun platform om zodoende te verzekeren dat consumenten online veilige producten kunnen kopen.

Eerder stemde het Europees Parlement al voor zusterwetgeving van de DSA, te weten de Digital Markets Act. De DMA stelt nadere regels voor grote spelers met een economische en technische machtspositie, specifiek bedrijven met een zogeheten poortwachtersfunctie. Een voorbeeld daarvan is Apple met zijn App Store. Voor dit soort poortwachters zijn allerlei verplichtingen en verboden opgesteld zoals interoperabiliteit, zodat derde partijen kunnen opereren op de diensten van de poortwachter. Over de achtergrond van de DSA en DMA schreef Tweakers eerder een achtergrondartikel.