Europarlementariërs willen schaduwlobby van grote techbedrijven aanpakken

De Nederlandse Europarlementariër Paul Tang en twee collega's willen dat de voorzitter van het parlement onderzoek doet naar de schaduwlobbypraktijken van bigtechbedrijven en dat er wordt ingegrepen om lege vennootschappen de toegang tot het Europarlement te ontzeggen.

De brief, die Paul Tang op zijn Twitter-account heeft geplaatst, spreekt over een grootschalige lobby die in het kader van het wetgevingsproces rondom de Digital Markets Act en de Digital Services Act op gang kwam. Volgens de opstellers heeft deze lobby 'zijn toevlucht genomen tot heimelijke en misleidende manieren om beleidsmakers te beïnvloeden'. De Europarlementariërs benadrukken dat er sprake was van 'massaal lobbyen' en dat daarbij transparante tools en goed vertrouwen van de degenen waarmee meetings worden gehouden, van groot belang zijn.

De opstellers schrijven dat ze ontstemd zijn om te lezen dat er organisaties zijn die hun lobbycampagnes actief op parlementariërs richten, maar niet in het EU-transparantieregister staan. Volgens de parlementariërs is hier sprake van een praktijk waarbij er lege vennootschappen in het register staan, die worden gefinancierd door de bedrijven die niet in het transparantieregister staan. "Het werk van deze shell organisations, die zich voordoen als officiële vertegenwoordigers van groepen kiezers, zoals middelgrote en kleine bedrijven, terwijl ze tegelijkertijd de zakelijke belangen van hun financiers naar voren brengen, is schandalig en schaadt een juiste belangenafweging."

De brief eindigt met een oproep aan de voorzitter van het Europees Parlement om deze lege vennootschappen en hun contacten met het parlement te identificeren, en hun de toegang tot het parlement te ontzeggen. In dat laatste geval vinden de politici ook dat de toegang tot het parlement geblokkeerd moet worden voor de bedrijven die deze lege organisaties financieren.

Deze brief is mede ondertekend door Christel Schaldemose. Zij was de rapporteur van het Europees Parlement ten tijde van het wetgevingsproces van de Digital Services Act en was verantwoordelijk voor de inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel. De DSA en de DMA zijn bedoeld om grote techbedrijven te reguleren en hebben daarom veel aandacht gekregen van deze bedrijven, onder andere in de vorm van lobbycampagnes. Dinsdag stemde het Europarlement in met deze twee EU-wetten.

Michiel van Hulten, de directeur van Transparency International EU, vertelde eerder in een interview met Tweakers dat er ten aanzien van de transparantie rondom lobbyen in de EU nog veel zaken beter kunnen, ook vanuit de politici zelf. Zo is momenteel nog vaak onduidelijk met wie lobbyisten van de bigtechbedrijven spreken binnen het Europees Parlement. Dat komt doordat lang niet elke parlementariër aangeeft met wie hij gesprekken voert. Daarnaast is vaak wel duidelijk met wie hoge ambtenaren of commissarissen spreken, maar contacten tussen bedrijven en lagere ambtenaren van de EU hoeven niet in het register te worden vermeld.