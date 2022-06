In dit artikel stellen we vragen aan Michiel van Hulten, directeur Transparency International EU. Deze ngo houdt zich onder meer bezig met het in kaart brengen van lobbypraktijken in Europa. Hij vertelt over de dominantie van de bigtechlobby, welke regels daarbij gelden en waar verbetering nodig is.

Als een ding duidelijk was tijdens de totstandkoming van de EU-auteursrechtrichtlijn, was het wel dat het bij het Europarlement en de Europese Commissie net een duiventil was: een komen en gaan van lobbyisten en organisaties die de wetgeving probeerden te beïnvloeden. Het ging tenslotte wel ergens over; muzikanten wilden meer vangen voor het (her)gebruik van hun muziek op internet, terwijl technologiebedrijven als Google niet zaten te springen om strengere regels die in feite neerkomen op een uploadfilter. Hoeveel invloed hebben die bedrijven allemaal gehad op de uiteindelijke wetgeving? Dat is moeilijk te zeggen, maar deze copyrightrichtlijn is een typisch voorbeeld van een dossier waar grote technologiebedrijven hun lobbyactiviteiten specifiek op hebben gericht.