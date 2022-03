Commissie Europarlement stemt voor wet met strengere regels voor onlineplatforms

De commissie interne markt en consumentenbescherming van het Europees Parlement heeft voor de Digital Services Act gestemd. Die wet moet onder andere strengere verplichtingen opleggen aan onlinediensten voor het tegengaan van illegale en schadelijke content.

36 van de 45 commissieleden hebben voor de Digital Services Act gestemd, schrijft het Europees Parlement. Zeven leden stemden tegen en twee commissieleden onthielden zich van stemming. De wet moet onder andere duidelijke verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsregels vaststellen voor aanbieders van onlineplatforms en zogeheten 'tussenhandelsdiensten'. Onder laatstgenoemde vallen onlinediensten die bijvoorbeeld draaien om de opslag en verspreiding van informatie, naast diensten die toegang verschaffen tot een communicatienetwerk met dergelijke informatie. In de praktijk heeft het wetsvoorstel bijvoorbeeld invloed op internetproviders, socialemediadiensten, internetmarktplaatsen, hostingplatforms en videodiensten.

Het wetsvoorstel moet 'een veiligere digitale ruimte creëren waarin de rechten van de gebruikers worden beschermd'. De wet bevat bijvoorbeeld regels om de verspreiding van illegale goederen, diensten of content aan te pakken. Ook de verspreiding van desinformatie en schadelijke content moet worden tegengegaan. De Digital Services Act bevat onder andere regels die te maken hebben met algoritmes, risicobeoordelingen, en onafhankelijke audits.

Platforms worden met de wet niet volledig juridisch aansprakelijk voor illegale content die gebruikers plaatsen, maar worden dus wel verplicht om actie hiertegen te ondernemen. Als onderdeel van de wet wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen verschillende diensten en grote en kleine platforms. Naarmate een dienst meer gebruikers heeft, worden de regels en voorschriften steeds strenger.

Alle verschillende onlinediensten die onder de wetgeving vallen, moeten bijvoorbeeld transparantierapporten opstellen en op bevel samenwerken met nationale autoriteiten. Onlineplatforms moeten in de toekomst ook aangifte doen van strafbare feiten en krijgen verplichtingen inzake de online advertenties die gebruikers te zien krijgen. 'Zeer grote onlineplatforms' kunnen volgens de wet rekenen op 'aanvullend toezicht en handhaving van de Europese Commissie'. Ook wordt verplicht dat onderzoekers toegang kunnen krijgen tot de belangrijkste gegevens van grote platforms. Dergelijke grote platforms moeten daarnaast gedragsregels opstellen. De EU heeft een overzicht met regels voor verschillende soorten onlinediensten gepubliceerd.

Nu de commissie interne markt en consumentenbescherming heeft ingestemd met wetsvoorstel en enkele amendementen heeft toegevoegd, wordt de Digital Services Act in januari behandeld in een plenaire sessie, waarbij het volledige Europees Parlement stemt. Als het wetsvoorstel dan wordt aangenomen, wordt het een 'mandaat van het Parlement' voor onderhandelingen met EU-regeringen. Die onderhandelingen moeten in de eerste helft van 2022 van start gaan. Een tegenhanger van de wet, de Digital Markets Act, is deze week aangenomen door het volledige Europees Parlement. De commissie Interne markt en consumentenbescherming stemde eind vorige maand ook al in het voordeel van die wet. Tweakers schreef eerder een achtergrond over de nieuwe Europese voorstellen voor digitale wetgeving.