'Europese Commissie sommeert techbedrijven harder op te treden tegen deepfakes'

De Europese Commissie gaat een gedragscode voor grote techbedrijven aanscherpen om te zorgen dat deze maatregelen nemen om deepfakebeelden en nep-accounts aan te pakken. Na ondertekening krijgen de bedrijven zes maanden de tijd om maatregelen te nemen.

De Europese Commissie publiceert de bijgewerkte gedragscode om desinformatie te bestrijden donderdag, meldt Reuters, dat inzage kreeg in documenten hierover. De gedragscode is in 2018 van kracht geworden, maar na de aanscherping van de Europese Commissie zou het om zogenoemde co-regulering gaan, waarbij autoriteiten en ondertekenaars meer verantwoordelijkheden nemen voor de naleving.

De gewijzigde tekst stelt onder andere dat ondertekenaars van de gedragscode 'duidelijk beleid aannemen, versterken en implementeren' om manipulatief gedrag van 'kwaadaardige actoren' op hun diensten tegen te gaan. Na ondertekening hebben de bedrijven zoals Twitter, Google en Meta zes maanden de tijd om het beleid en de maatregelen in te voeren. Voldoen ze niet aan de regels dan riskeren ze op basis van de Digital Services Act een boete die kan oplopen tot 6 procent van hun jaarlijkse omzet. De Europese Commissie bereikte in april een akkoord over de Digital Services Act, die onder andere grote techbedrijven verplicht om desinformatie harder aan te pakken.