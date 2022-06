EU-voorstel: apps en sites moeten weergeven waarom gebruikers politieke ad zien

De Europese Commissie stelt regels voor om meer transparantie af te dwingen bij politieke advertenties. Zo moeten gebruikers kunnen zien hoeveel een partij voor een advertentie betaald heeft en op basis waarvan de gebruiker getarget is.

Targeting op basis van onder meer etnische achtergrond, geloof of seksuele geaardheid wordt verboden als het voorstel wordt aangenomen, meldt de Europese Commissie. Alleen als gebruikers expliciet toestemming geven om advertenties toe te spitsen op een van die factoren, mag dat. Er zouden wel uitzonderingen gelden voor bepaalde organisaties.

Het moet voor gebruikers duidelijk worden waarom ze precies bepaalde advertenties zien. Zo moeten platforms als Facebook en Google duidelijk maken op wie de advertentie gericht is en op welke methode de organisatie of partij heeft geprobeerd de boodschap te verspreiden. De afzender moet duidelijk in beeld staan.

De Europese Commissie vindt de nieuwe regels nodig om manipulatie tijdens verkiezingen tegen te gaan. "Nieuwe technologieën zouden tools moeten zijn voor emancipatie, niet voor manipulatie. Dit voorstel zou een niet eerder gezien niveau van transparantie met zich meebrengen en beperkingen opleggen aan vage targeting-technieken."

Het gaat vooralsnog om een voorstel. Het is onbekend of, in welke vorm en wanneer de nieuwe regels zouden moeten ingaan. Ook is onduidelijk hoe platforms de informatie over politieke advertenties zouden moeten weergeven.