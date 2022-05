Google gaat persbureau AFP vijf jaar lang betalen voor gebruik nieuwsberichten

Google gaat het Franse persbureau AFP vijf jaar lang betalen om zijn artikelen te mogen gebruiken op Google News. Het is niet bekend hoeveel geld er met de samenwerking is gemoeid. De deal komt er vanwege een nieuwe wet, waardoor nieuws indexeren valt onder het auteursrecht.

AFP klaagde net als veel andere nieuwsuitgevers dat het inkomsten misloopt als Google zijn nieuwsberichten indexeert via Google News. In een persbericht melden de twee partijen dat ze nu tot een overeenkomst zijn gekomen. AFP zegt daarnaast dat Google nu in de hele EU berichten mag indexeren.

Onder de deal gaan de twee partijen ook op andere vlakken samenwerken. In het persbericht wordt als voorbeeld genoemd dat ze samen een programma omtrent factchecken zullen aanbieden. Verdere informatie wordt volgens de bedrijven later bekendgemaakt.

In Europa is er recentelijk een auteursrechtenwet in werking gesteld waarmee de uittreksels van berichten die Google indexeert op Google News vallen onder de naburige rechten. Daardoor zouden uitgevers recht hebben op een vergoeding. Als reactie hierop zei Google geen uittreksels meer te gaan tonen, tenzij uitgevers daar zelf toestemming voor gaven en ze geen vergoeding hoefden te hebben. De Franse mededingingsautoriteit vond dat Google daarmee zijn machtspositie misbruikte, en moest daarom verplicht onderhandelen met nieuwsuitgevers en persbureaus die een licentieovereenkomst willen.

Door het dwangbevel maakte Google eerder dit jaar al een deal met een groep van 121 Franse nieuwsuitgevers om hun nieuws te mogen indexeren. Hier was 76 miljoen dollar mee gemoeid, schrijft Reuters. Het ging om een deal van drie jaar. De deal is echter nog niet rond, aangezien Google volgens de Franse mededingingsautoriteit niet 'te goeder trouw' heeft onderhandeld. De zoekgigant kreeg hiervoor een boete van 500 miljoen euro en moest opnieuw rond de tafel met de uitgevers.

Ook in andere Europese landen, waaronder Hongarije, Denemarken en Nederland, is Google aan het onderhandelen met uitgevers over vergoedingen. In Nederland zitten onder meer DPG Media en Het Mediahuis rond de tafel met Google, meldde de NOS in juli. Op het moment van schrijven zijn er nog geen deals rond in die landen.

Update, 11:20: In een eerdere versie van het artikel stond dat er advertenties getoond worden op Google News. Dit klopt niet. Het artikel is hierop aangepast.