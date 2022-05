Reuters: Facebook sluit voorlopige auteursrechtenovereenkomst af met Franse pers

Facebook heeft een voorlopige auteursrechtenovereenkomst afgesloten met een Franse lobbygroep van nieuwsuitgevers. Dat schrijft Reuters. Volgens het persagentschap bereidt het bedrijf daarmee de weg om voor nieuwscontent op zijn platformen te betalen.

Na maandenlange onderhandelingen met een Franse lobbygroep die de belangen verdedigt van onder andere Le Monde, Le Figaro en Les Echos, bevat de voorlopige overeenkomst volgens Reuters de algemene voorwaarden en bedragen voor auteursrechtenvergoedingen. Die worden later in een juridisch kader gegoten waarin elk lid van de Franse mediabranchevereniging Alliance de la Presse d'Information Générale, ofwel APIG, zou kunnen manoeuvreren. Zij kunnen op individuele basis verder onderhandelen met Facebook.

Er komen volgens Reuters twee types licenties. De eerste slaat op nieuwsberichten die verspreid worden op Facebooks platformen. De andere licentie bevat voorwaarden voor nieuwsartikelen die gepubliceerd worden op Facebook News, het nieuwsplatform van Facebook dat momenteel in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Australië beschikbaar is. In 2022 zou Facebook News ook in Frankrijk beschikbaar zijn.

Niet enkel Facebook wordt in Frankrijk gedwongen om een auteursrechtenovereenkomst met de Franse mediasector af te sluiten. Google bereikte begin dit jaar eenzelfde soort overeenkomst met de APIG. Daarin werd afgesproken dat de Amerikaanse zoekgigant licentieovereenkomsten zou betalen voor gelinkte nieuwspublicaties en snippits, onder andere uit de Google News Showcase. Afgelopen zomer kreeg Google nog een boete van 500 miljoen euro van de Franse mededingingswaakhond Autorité de la concurrence. Die stelt dat de zoekgigant tijdens onderhandelingen gepusht zou hebben naar een nieuw wereldwijd partnerschap: Publisher Curated News en de bijbehorende dienst Showcase. Google weigerde volgens de waakhond om discussie te voeren over bepaalde vergoedingen en beperkte de onderhandelingen door bepaalde persbureaus en uitgevers uit te sluiten. Het bedrijf zou volgens de Franse waakhond zijn machtspositie hebben misbruikt.