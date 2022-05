Google verlaagt per 2022 afdracht voor in-app-abonnementen naar 15 procent

Google verlaagt per 2022 de Google Play-commissie die ontwikkelaars moeten betalen bij in-app-abonnementen van 30 naar 15 procent. E-book- en muziekstreamingdiensten komen in aanmerking om een commissie ‘tot 10 procent’ te betalen.

Momenteel betalen Android-ontwikkelaars een commissie van 30 procent in de Google Play-appwinkel als een klant voor tenminste twaalf maanden een in-app-abonnement afsloot. Daar maakt Google een eind aan. Vanaf 1 januari 2022 zullen alle ontwikkelaars die in-app-abonnementen aanbieden in hun Play Store-apps, 15 procent commissie betalen in plaats van 30 procent zonder dat er een tijdsperiode of andere voorwaarden aan gekoppeld zijn.

Sommige e-bookdiensten en muziekstreamingapps komen volgens Google binnenkort in aanmerking om 'tot 10 procent' afdracht te betalen. Tenminste, als deze apps deel uitmaken van het Media Experience-programma van Google waar aparte voorwaarden voor gelden en waar nu nog een afdracht wordt aangerekend van 15 procent. Om te weten te komen welke diensten in aanmerking komen voor de lagere Google Play-commissie, verwijst Google volgens The Verge naar de voorwaarden van het Media Experience-programma. Volgens 9to5Google zullen videostreamingsdiensten niet kunnen genieten van de lagere commissie.

In maart kondigde Google aan dat het de Google Play-afdrachten zou verlagen van 30 naar 15 procent voor het eerste miljoen omzet dat ontwikkelaars in hun digitale winkel draaiden. Die regel ging op 1 juli van kracht. Volgens google zou 99 procent van alle Android-ontwikkelaars hiervan profiteren.