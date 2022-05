Google presenteert Pixel 6 en 6 Pro met eerste eigen Tensor-soc

Google heeft de Pixel 6 en 6 Pro gepresenteerd. De telefoons vallen met name op door de camerabump die over de hele achterkant van het toestel loopt, en door de zelfgebouwde Tensor-soc met acht Arm-cores. De telefoons komen eind deze maand uit.

Google presenteerde de nieuwe toestellen op een eigen evenement. Veel informatie over de telefoons was al bekend. Het bedrijf bevestigde in augustus al dat het met de telefoons met zelfontworpen chips zou komen.

Er komen twee versies van de Pixel uit. De Pixel 6, en de Pixel 6 Pro die groter is en een beter scherm heeft. Beide toestellen maken gebruik van Googles eigen Tensor-chip. Het is de eerste keer dat Google een zelfontworpen soc in telefoons toepast. Hoewel er de afgelopen maanden veel is uitgelekt over de Tensor-soc geeft Google weinig informatie over hoe die werkt. De soc heeft 2+2+4 cores, maar Google vertelt niet welke dat zijn. Volgens eerdere geruchten zou het gaan om acht Arm Cortex-cores. De soc zou volgens die geruchten twee Cortex X1-cores hebben die draaien op 2,80GHz. Dat zijn de krachtigste cores die Arm momenteel heeft. De andere zouden twee A76-cores op 2,25GHz en vier A55-cores op 1,80GHz zijn. Die laatste twee zijn al wel een stuk ouder. Google zegt dat dat de soc tachtig procent sneller is dan de Pixel 5, al had die een Snapdragon 765.

De Google Tensor-chip bevat een Mali G78-gpu, ook van Arm. Dat is dezelfde gpu als in moderne smartphones zit, waaronder de Exynos 2100 in de Samsung Galaxy S21. De cpu krijgt een aparte core voor beveiliging. Dat is de Tensor Security Core, maar Google geeft er weinig informatie over. De Tensor Security Core wordt gebruikt voor 'het uitvoeren van gevoelige taken', maar de Tensor-soc maakt daarnaast ook gebruik van Google eigen Titan 2-chip voor een trusted execution environment die wordt gebruikt voor het opslaan van wachtwoorden en inloggegevens.

De Tensor-chip heeft een Tensor Processing Unit die bedoeld is voor machine learning op het toestel. Ook heeft de soc een 'Context Hub', die functies aanstuurt die op de achtergrond spelen zoals het ambient display.

De verschillen tussen de telefoons zitten onder andere in het scherm. Dat is bij de Pixel 6 een 6,4"-full-hd-scherm met een 1080p-resolutie, en bij de 6 Pro een 6,7"-scherm met qhd+-resolutie. De Pixel 6 en 6 Pro hebben een verversingssnelheid van respectievelijk 90Hz en 120Hz. Die refreshrate is variabel en kan ook verlaagd worden naar 10Hz. Het glas is van Gorilla Glass Victus van Corning.

De accu's verschillen ook in capaciteit en in laadsnelheid. De Pixel 6 heeft een accu van 4610mAh, en de 6 Pro heeft er een van 5004mAh.

Beide telefoons krijgen een primaire 50-megapixelcamera met een sensor die groter is dan de Pixel 5 en daarmee meer licht kan opvangen. Ook krijgen de toestellen beide een ultragroothoeklens met een resolutie van 12 megapixel. De 6 Pro krijgt daarnaast nog een telelens met een sensor van 48 megapixel en vier keer optische zoom. De camera kan beelden in 4K op 60fps opnemen, zegt Google.

De frontcamera heeft op de Pixel 6 8 megapixels met een kijkhoek van 84 graden. Op de 6 Pro zit een 11,1-megapixelcamera met een field-of-view van 94 graden. De frontcameralens bestaat uit een klein gaatje bovenin het scherm.

Google zegt dat met name de software de foto's en video's verbetert van de telefoon. In de camera-app zit bijvoorbeeld een Magic Eraser waarmee gebruikers elementen uit de achtergrond van hun toestel kunnen verwijderen. Ook heeft de software een feature om gezichten automatisch scherper te maken. Dat gebeurt door automatisch een gezicht te herkennen bij het maken van een foto, en daar met de ultragroothoeklens een extra shot van te maken.

Opvallend aan het uiterlijk van de telefoon is de camera-bar. Dat is een verhoogd camera-eiland dat over de volledige breedte van de toestellen. Google zegt dat de cameralens daardoor gecentreerd is in de camera. De telefoon zou daardoor ook niet wiebelen als die op een tafel ligt.

Beide telefoons worden geleverd met Android 12, het nieuwe besturingssysteem waar Tweakers eerder al een preview van maakte. De telefoons zijn volgens Google vijf jaar verzekerd van beveiligingsondersteuning. De Pixels hebben een IP68-rating voor waterdichtheid.

Google verkoopt de telefoons vanaf 28 oktober, maar niet in Nederland. De apparaten kosten respectievelijk 599 en 899 dollar. In Europa komen die prijzen neer op 649 en 899 euro.