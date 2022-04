Britse winkel bevestigt vijf jaar beveiligingsupdates voor Google Pixel 6-serie

Britse telefoonverkoper Carphone Warehouse heeft vroegtijdig details over de Google Pixel 6-serie gepubliceerd. Daaruit blijkt onder andere dat de telefoons vijf jaar beveiligingsupdates krijgen. De webpagina bevat ook informatie over de camera's.

De webpagina's voor de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro werden opgemerkt door Twitter-gebruiker EvLeaks, maar zijn inmiddels weer offline gehaald. De webpagina's bevatten onder andere details over de Google Tensor-soc die in de smartphones zit verwerkt. Dat is de eerste telefoon-soc die Google zelf heeft ontworpen en beschikt onder andere over extra accelerators voor AI-werklasten en een Titan M2-beveiligings-chip. Marketingafbeeldingen op de Carphone Warehouse-websites bevestigden onder andere dat de Pixel 6 en Pixel 6 Pro beide vijf jaar beveiligingsupdates krijgen. Daar gingen eerder al geruchten over.

Screenshots van de Carphone Warehouse-webpagina's

De Pixel 6 en Pixel 6 Pro krijgen ook een primaire 50-megapixelcamera, zo blijkt uit de webpagina's van Carphone Warehouse. Die primaire sensor is groter dan die in de Pixel 5 en legt daardoor tot 150 procent meer licht vast. Dat moet zorgen voor betere beeldkwaliteit bij weinig licht. Beide toestellen beschikken daarnaast over een ultragroothoekcamera met een resolutie van 12 megapixel. Het Pro-toestel krijgt daarnaast nog een 48-megapixelsensor met telelens.

Verder blijkt uit de webpagina's dat de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro beide 30W-snelladen ondersteunen. De draadloze Pixel-oplader wordt ook genoemd. Die ondersteunt tot 23W-opladen met de Pixel 6 Pro, en 20W-opladen met de reguliere Pixel 6. De accuduur van de toestellen zou volgens claims van Google 'meer dan 24 uur meegaan, ook met 5G'. Beide telefoons krijgen verder een IP68-certificering voor water- en stofbestendigheid en Gorilla Glass Victus.

De Carphone Warehouse-listings noemen verder weinig concrete specificaties. De Pixel 6 en Pixel 6 Pro worden op 19 oktober officieel aangekondigd door Google. Eerder deze week verschenen er al assemblagevideo's die de komst van aparte mmWave-modellen bevestigden. De reguliere Pixel 6 verscheen onlangs ook bij de Duitse retailer Saturn voor 649 euro. Uit informatie van die winkel bleek ook dat dat toestel beschikt over 8GB geheugen en een 4620mAh-accu.

