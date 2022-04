FCC keurt zes Pixel 6-modellen met verschillen in 5G- en uwb-ondersteuning

De Amerikaanse keuringsinstantie FCC heeft zes verschillende varianten van de Google Pixel 6-smartphones goedgekeurd. De modellen verschillen in ondersteuning van 5G en ultrawideband. Google sprak zelf tot nu toe over twee modellen.

Daarmee lijkt het erop dat er drie varianten komen van de Pixel 6 en ook drie varianten van de Pixel 6 Pro, speculeert Android Police op basis van de listings. GSMArena zette de modellen op een rij en daaruit blijkt dat er twee modellen zijn die mmWave-frequenties ondersteunen en ultrawideband aan boord hebben. Verder is er nog een model dat wel mmWave ondersteunt, maar geen uwb en een dat geen mmWave-ondersteunt, maar wel uwb.

De ondersteuning voor mmWave-frequenties is vooral belangrijk in de Verenigde Staten en Zuid-Korea, waar providers de hoge frequenties gebruiken voor het halen van hoge snelheden. Vanwege het beperkte bereik hebben veel providers in andere landen nog geen mmWave-netwerk. In de Benelux werkt 5G alleen nog op lagere frequenties.

Uwb is bedoeld voor het lokaliseren en verbinden van apparaten. Onder meer trackers, zoals de Apple AirTags en Samsung Galaxy Smart Tag+, werken met uwb. Google kondigde al aan dat de Pixel 6 en 6 Pro dit najaar uitkomen. Google promoot de telefoons al actief met reclamecampagnes in de VS en Japan, en heeft de telefoons bovendien al in de Store gezet. Een aankondiging met onder meer details over specificaties, releasedata en prijzen volgt later.