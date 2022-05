Apple werkt aan netwerkadapter met iOS-software en eigen opslag

Apple werkt volgens een keuring van de Amerikaanse keuringsinstantie FCC aan een netwerkadapter met eigen geheugen, eigen opslag en software op basis van iOS. Er zouden twee versies komen. Een daarvan heeft een Lightning-connector.

De netwerkadapter heeft als typenummer A2657, zo tonen de FCC-documenten die FCCid.io opvraagbaar heeft gemaakt. De ene versie heeft een Lightning-connector, de andere een USB-C-connector. Er zijn meer verschillen tussen de twee versies.

De software draagt de naam 19F47. Volgens 9to5Mac is dat een codenaam voor iOS 15.5. De stroom komt van een hostcomputer met USB-A-poort. Dat sluit uit dat het gaat om een accessoire voor MacBooks, die al enige tijd geen USB-A meer hebben. Er zijn geen foto's van het apparaat. Die wil Apple geheim houden tot zes maanden na de goedkeuring. Dat gebeurde in april, waardoor die termijn in oktober afloopt.

Het is nog onbekend wat voor apparaat het precies is en waar het voor gaat dienen. Bedrijven laten de FCC alleen apparaten keuren als die op de markt komen. Prototypen krijgen vaak geen keuring, zeker omdat er altijd gegevens over naar buiten komen, wat bij geheime prototypen ongewenst is. De keuring is noodzakelijk voor apparaten met draadloze verbindingen.