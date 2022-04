Prijzen videokaarten stegen met gemiddeld 10 procent sinds juli

De prijzen van videokaarten, die begin deze zomer een daling leken te hebben ingezet, zijn in de afgelopen twee maanden weer met gemiddeld 10 procent gestegen. Dat blijkt uit data van Tweakers' Pricewatch. AMD Radeon RX 6800 steeg het hardst, met 36 procent.

In juli maakten we voor het laatst de balans op in de markt voor videokaarten. Toen schreven we dat de prijzen daalden doordat er steeds grotere leveringen binnenkwamen bij winkels, ook al kwamen de winkelprijzen nog niet in de buurt van de door AMD en Nvidia gecommuniceerde adviesprijzen.

Sindsdien zijn de prijzen van de meeste videokaarten gestabiliseerd of zelfs iets gestegen. In het groene kamp werden vooral de RTX 3090 (23 procent) en de RTX 3070 Ti (22 procent) duurder. De RTX 3060 Ti en RTX 3080 Ti werden daarentegen iets goedkoper. Van de AMD-kaarten zijn de RX 6800 en RX 6800 XT het meest in prijs gestegen, met respectievelijk 36 en 24 procent.

Twee van de kaarten die in ons recentste prijs-prestatieoverzicht kwamen bovendrijven, de RTX 3070 Ti en de RX 6800 XT, zijn juist de grootste slachtoffers. Een prijscorrectie lag bij de RTX 3070 en RTX 3070 Ti voor de hand, want die kostten in juli exact evenveel, ondanks het prestatieverschil. Die correctie is er echter niet gekomen door de RTX 3070 goedkoper te laten worden, maar door de RTX 3070 Ti duurder te maken. Bij de RX 6800 en RX 6800 XT speelt vooral de beroerde verkrijgbaarheid een rol; op het moment van schrijven is van beide gpu's slechts één kaart op voorraad in de Pricewatch.

Aantal modellen op voorraad per gpu RX 6600 XT RX 6700 XT RX 6800 (XT) RX 6900 XT RTX 3060 (Ti) RTX 3070 (Ti) RTX 3080 (Ti) RTX 3090 9 11 1 (1) 13 22 (21) 16 (7) 15 (22) 13

Twee maanden geleden was de RX 6600 XT nog niet beschikbaar, dus daarvoor hebben we in de tabel de prijs op de dag na introductie ingevuld. Toen kostte die kaart nog 499 euro, inmiddels betaal je minstens 569 euro. Daarmee blijft hij wel iets goedkoper dan de RTX 3060 van Nvidia, die nu vanaf 599 euro te koop is.

Een andere manier om de laatste tijd aan een videokaart te komen, zijn de drops van AMD's en Nvidia's referentiemodellen. AMD heeft enige tijd geleden een wachtrijsysteem geïntroduceerd, waardoor het lastiger is geworden om een kaart te bemachtigen bij de wekelijkse verkoop. Tips om toch aan een kaart te komen, worden gedeeld in het AMD-levertijdentopic. Geïnteresseerden in een Nvidia Founders Edition moeten zich wenden tot een Duitse winkel voor Nederlanders en een Franse winkel voor Belgen. Sommigen hebben daar succes mee, blijkt uit het Nvidia-levertijdentopic.

In de Pricewatch kun je eenvoudig zoeken naar een uit voorraad leverbare videokaart door het filter voor 'Maximale levertijd' naar 24 uur te slepen.