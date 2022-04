ASUS Vietnam toont RTX 3070-gpu met Noctua-luchtkoeler

De Vietnamese tak van ASUS heeft op Facebook afbeeldingen gedeeld van een RTX 3070 met Noctua-koeler. De kaart heeft Noctua's bekende bruin-met-beige-kleurstelling en twee fans. Veel specificaties van het product zijn niet bekendgemaakt.

Wccftech zag de inmiddels offline gehaalde Facebookpost en zegt dat het om een vierslots gpu gaat met twee NF-A12x25-fans. Op de kaart staan de namen van ASUS en Noctua. Verder krijgt de kaart twee HDMI- en drie DP-poorten. De kaart wordt met twee achtpinsstekkers aan een voeding gekoppeld.

In het Facebookbericht wordt over een RTX3070-O8G-Noctua gesproken, wat een overgeklokte versie van de kaart impliceert. Het is niet duidelijk of de kaart ook naar andere landen komt. Volgens de verwijderde Facebookpost krijgt de kaart een prijs van minimaal 26 miljoen Vietnamese dong. Dat is omgerekend 988 euro.

Begin augustus hintte een EEC-registratie al naar een ASUS-RTX 3070-kaart met Noctua-koeler. Toen waren er nog geen afbeeldingen en was het niet duidelijk of het om een luchtkoeler of waterkoeling zou gaan. ASUS bracht eerder ROG Ryujin-aio-waterkoelers uit met Noctua-fans.