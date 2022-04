Spotify voegt polls- en Q&A-functies toe aan podcasts voor alle gebruikers

Spotify brengt twee nieuwe functies uit waarmee het podcasts interactiever wil maken. Met de Q&A- en Polls-functies kunnen podcastmakers voor het eerst direct via het platform de interactie aangaan met luisteraars.

Het verschil tussen de Q&A en de Polls is dat de maker bij eerstgenoemde een open vraag kan stellen, en dat luisteraars bij de polls tussen verschillende antwoordmogelijkheden moeten kiezen. De makers moeten zelf de vragen opstellen. Ze kunnen dat alleen toevoegen via Anchor, een podcastplatform dat Spotify onlangs overnam. Het is niet mogelijk voor luisteraars om zelf vragen achter te laten.

Volgens Spotify kunnen makers met deze functies voor het eerst direct via het platform feedback krijgen op de podcasts. Zo worden kijkers 'onderdeel van de show', zegt Spotify. Zo kan de podcastmaker in een podcast reageren op de uitkomst van de poll van de aflevering daarvoor. Het streamingplatform hoopt dat het zo makkelijker wordt voor makers en luisteraars om met elkaar te communiceren, aangezien dat voorheen alleen mogelijk was buiten het platform om.

De pollfunctie werd al getest onder een kleine groep van de luisteraars. Vanaf donderdag is die voor iedere gebruiker beschikbaar. Spotify steekt de laatste tijd veel aandacht in podcasts. Zo is het bedrijf aan het testen met videopodcasts onder een beperkt aantal makers en kunnen gebruikers sinds kort betaalde abonnementen afsluiten op podcasts. Spotify heeft de laatste jaren ook veel exclusieve podcasts uitgebracht, waaronder die van Joe Rogan.