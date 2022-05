Spotify verdient meer per gratis account door flinke stijging advertentieomzet

Advertenties hebben Spotify in het afgelopen kwartaal 323 miljoen euro omzet opgeleverd. Dit is 75 procent meer dan een jaar eerder. Deze stijging valt op doordat het aantal gratis accounts in dezelfde periode met 'slechts' 19 procent steeg.

Dit betekent dat Spotify meer geld weet op te halen per gratis account, blijkt uit de kwartaalcijfers. Dit komt volgens Spotify doordat het bedrijf advertenties voor een hogere prijs wist te verkopen, maar ook doordat er meer vraag was binnen het Spotify Audience Network. Dit is Spotify's advertentieprogramma voor podcasts. De advertentieomzet zou vooral in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk boven verwachting zijn.

Spotify heeft nu 220 miljoen maandelijks actieve gebruikers zonder abonnement. Het aantal Premium-abonnees ligt nog altijd iets lager, op 172 miljoen. Ook het aantal betalende gebruikers steeg met 19 procent in het afgelopen kwartaal. De muziekstreamingdienst heeft nu in totaal 381 miljoen maandelijks actieve gebruikers.

Ook de omzet uit Premium-abonnees groeide in het afgelopen kwartaal harder dan het aantal abonnees. Deze omzet groeide namelijk met 22 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het afgelopen kwartaal behaalde Spotify hierbij een omzet van 2,178 miljard euro.

Net als het vorige kwartaal steeg het aantal podcasts op kwartaalbasis met driehonderdduizend. Er staan nu 3,2 miljoen podcasts op het platform. Spotify zegt daarbij ook dat meer gebruikers naar podcasts luisteren, zonder al te veel details te geven. Wel meldt het bedrijf dat gebruikers die naar podcasts luisteren, dat in het derde kwartaal 20 procent meer deden dan vorig jaar.

In het derde kwartaal van 2021 bedroeg Spotify's omzet 2,5 miljard euro, 27 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst kwam uit op twee miljoen euro, terwijl in dezelfde periode een jaar geleden nog een verlies van 101 miljoen werd geleden.