Spotify onderzoekt hoog accuverbruik van zijn app op iPhones

Spotify erkent dat het accuverbruik van zijn iPhone-app overmatig is op iOS 15 en iOS 14.8. Het bedrijf doet naar eigen zeggen onderzoek naar het probleem. Spotify geeft nog niet aan wanneer gebruikers een update kunnen verwachten.

Gebruikers melden in verschillende Reddit-threads en Twitter-berichten dat de accu van hun apparaat veel sneller leegloopt dan normaal bij gebruik van Spotify, merkte 9to5Mac op. Gebruikers melden dat dat gebeurt sinds de release van de meest recente iOS-versies, specifiek bij iOS 14.8 en 15. Het hoge accuverbruik zou ook voorkomen wanneer de app op de achtergrond draait.

De app opnieuw installeren lijkt niet te werken, melden de gebruikers. Mensen schrijven ook dat hun telefoons heet worden wanneer ze de Spotify-app gebruiken. "Sinds de afgelopen dagen is het accuverbruik van Spotify ernstig gestegen", schrijft een Reddit-gebruiker. "Een work-out die vroeger 10 tot 15 procent van mijn accu verbruikte, kost nu 40 tot 60 procent en mijn accu wordt heet als de app open is."

Spotify heeft het probleem inmiddels erkend op zijn communitywebsite. "We hebben jullie informatie doorgegeven aan het relevante team en we kunnen bevestigen dat ze er momenteel naar kijken", meldt het bedrijf. De dienst geeft aan met meer informatie te komen zodra er meer bekend is over de oorzaak van het probleem.

De streamingdienst raadt gebruikers aan om hun Spotify-app up-to-date te houden. IOS-gebruikers kunnen in de tussentijd ook 'background app refresh' uitschakelen. Die feature laat apps zichzelf verversen terwijl deze niet actief worden gebruikt. De optie staat in de iPhone-instellingen onder 'algemeen'. Enkele Reddit-gebruikers melden echter dat het probleem zich ook voordoet wanneer background app refresh is uitgeschakeld.