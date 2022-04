Hobbyist klust houten Spotify-box in elkaar voor het streamen van muziek

Een hobbyist heeft een eigen Spotify-box gemaakt, een houten doosje met daarin een kleine computer, waarmee muziek kan worden gestreamd naar een audio-installatie in huis via de Spotify-app en een zelf ontwikkelde app om de telefoon als afstandsbediening te gebruiken.

Met de stereo-rca-aansluiting kan de box aangesloten worden op een (voor)versterker of mixer om zo muziek van Spotify door het huis te laten galmen, vertelt de maker, Evan Hailey, in een blogpost. Met de Spotify-app en via een speciaal gemaakte app van Hailey kan vervolgens via het thuiswifinetwerk verbinding gemaakt worden met de box om zo de telefoon als afstandsbediening te kunnen gebruiken. Een verbinding via ethernet is volgens de maker ook mogelijk.

De houten Spotify-doos bevat een Allwinner V3S-soc met een 1,2GHz-Arm Cortex-A7-processor en 64MB DDR2-ram. De audiocodex van 92dB heeft een stereo-dac om geluid mee te produceren. Verder is er nog een 10/100Mbit-ethernet-phy en zijn er twee SD/mmc-controllers aanwezig. Volgens Hailey zorgt de combinatie van het kleine beetje interne dram en de mogelijkheid om stereoaudio te produceren ervoor dat deze Spotify-box de perfecte low-budgetmuziekstreamingclient is.

Hailey begon het project door een eigen pcb te ontwerpen en daarop een soc te bouwen, met een berg poorten, wifi en bluetooth. Vervolgens schreef hij software waarmee hij het board kon laten werken en het verschillende functies gaf, onder meer de functie om het te laten scannen naar bluetoothdevices op het netwerk. Ten slotte schreef hij een app om zijn telefoon als afstandsbediening te kunnen laten dienen. De eerste versie van de box was 3d-geprint, maar Hailey vond het er niet goed uitzien. Daarop besloot hij om de pcb in een blok hout te verwerken.

Eenzelfde soort resultaat had Hailey ook veel makkelijker kunnen behalen door gewoon een Raspberry Pi of Chromecast Audio te gebruiken, maar volgens de maker ging het hem meer om het leerproces. ''Ik ben door de honderden uren die ik hierin heb gestoken, meer te weten gekomen over Linux, debuggen en software schrijven.'' Hailey zegt in de toekomst waarschijnlijk nog wel een verbeterde versie te gaan maken, maar voorlopig pauze te nemen van het project.