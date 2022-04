Blue Origin lanceert op 12 oktober tweede vlucht met ruimtetoeristen

Blue Origin heeft zijn tweede bemenste commerciële ruimtevlucht aangekondigd. Die zal op 12 oktober plaatsvinden en de eerste twee passagiers zijn bekendgemaakt. Blue Origin voerde in juli zijn eerste toeristenvlucht uit, met oprichter Jeff Bezos aan boord.

De tweede commerciële passagiersvlucht van Blue Origin is te zien als de start van het programma voor ruimtetoerisme van het bedrijf. In juli werd al de eerste vlucht succesvol uitgevoerd en hoewel de stoeltjes aan boord te koop waren, ging er uiteindelijk maar één betalende passagier mee. Amazon- en Blue Origin-oprichter Jeff Bezos besloot de overige drie stoeltjes te vullen met zichzelf, zijn broer en luchtvaartlegende Wally Funk.

Op 12 oktober om 15:30 uur Nederlandse tijd staat de achttiende New Shepard-missie gepland. Dat is de tweede bemenste missie van Blue Origin en de eerste twee betalende crewleden zijn maandag bekendgemaakt. Het gaat om Australiër Chris Boshuizen en Amerikaan Glen de Vries. Boshuizen werkte jarenlang als onderzoeker bij NASA en is medeoprichter van Planet Labs. De Vries is medeoprichter van softwarebedrijf Medidata.

Chris Boshuizen en Glen de Vries

Wat de twee betalen voor de vlucht, is niet bekendgemaakt. Ruimtetoeristen kunnen zich via e-mail melden bij Blue Origin voor een vlucht in de New Shepard-raket, maar prijzen zijn niet openbaar. Wie de overige passagiers zijn van de tweede bemenste vlucht, wordt in de komende dagen bekendgemaakt, schrijft Blue Origin.

De persoon die het hoogste bod uitbracht om mee te gaan op de eerste vlucht, heeft zijn ruimtereis nog tegoed. De planning van die eerste vlucht kwam de bieder niet uit, waardoor een andere bieder mee kon. Dat werd de 18-jarige Nederlander Oliver Daemen; zijn vader was een van bieders. Na de succesvolle eerste vlucht zei Blue Origin al dat er dit jaar nog twee vluchten verwacht werden en dat er 'veel meer' volgen in de toekomst. Het bedrijf zegt al veel geïnteresseerde klanten te hebben.

Lancering van New Shepard in juli

Ruimtetoerisme via Blue Origin, SpaceX en Virgin Galactic

Dit jaar zijn Blue Origin, SpaceX en Virgin Galactic alle drie begonnen met hun programma voor ruimtetoerisme. Virgin Galactic voerde in juli een eerste bemenste testvlucht uit en ook daar ging de oprichter mee aan boord. Volgens de website van het bedrijf zijn er nog tickets beschikbaar voor dit jaar, maar een volgende vlucht is nog niet ingepland. Het programma ligt momenteel stil omdat de Amerikaanse Federal Aviation Authority een onderzoek doet naar de eerste vlucht. Daarbij zou afgeweken zijn van de aangewezen vluchtruimte en het bedrijf zou dat niet hebben doorgegeven aan de FAA.

SpaceX rondde zijn eerste missie met vier ruimtetoeristen op 19 september succesvol af. Daarbij spendeerden de vier passagiers vier dagen in een Crew Dragon-capsule en bereikten ze een hoogte van 560 kilometer. Virgin Galactic en Blue Origin voeren korte vluchten uit, waarbij de passagiers enkele minuten de Kármánlijn bereiken, op zo'n 100 kilometer hoogte. Tweakers schreef een achtergrondartikel over de nieuwe opkomst van ruimtetoerisme.