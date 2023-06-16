Virgin Galactic voert eind deze maand eerste commerciële vlucht uit

Ruimtetoerismebedrijf Virgin Galactic voert eind deze maand zijn eerste commerciële vlucht naar de rand van de ruimte uit. Begin augustus volgt een tweede vlucht. Virgin belooft daarna maandelijkse vluchten. Het bedrijf wil al jaren commerciële suborbitale vluchten aanbieden.

Virgin Galactic bevestigt dat de eerste volledig commerciële vlucht tussen 27 en 30 juni plaatsvindt. De missie die dan plaatsvindt heet Galactic 01. Die bestaat uit drie leden van de luchtmacht en het nationale onderzoeksinstituut van Italië. Die gaan tijdens de vlucht wetenschappelijk onderzoek doen. Het gaat onder andere om fysiologisch onderzoek naar microzwaartekracht op het lichaam, de cognitieve vaardigheden tijdens de gewichtloze periode en hoe organen als het hart en het brein het tijdens die periode doen. Daarnaast doen de passagiers onderzoek naar de effecten van microzwaartekracht op vloeistoffen. De experimenten duren niet lang; passagiers zijn tijdens Virgin-vluchten slechts een paar minuten gewichtloos.

Naast de drie passagiers gaan er ook drie crewleden mee met de missie. Naast de piloot en de copiloot gaat er ook een veiligheidsmedewerker mee die zich bezighoudt met de passagiers.

Galactic 01 is de eerste officiële commerciële vlucht van Virgin Galactic. Dat bedrijf werd al in 2004 opgericht en wil korte, suborbitale vluchten aanbieden met een eigen voertuig. Dat vliegtuig, VSS Unity, stijgt op aan boord van de VMS Eve, een vliegtuig dat uit twee delen bestaat waar het kleine raketaangedreven passagiersruimtevaartuig onder hangt. Op een hoogte van zo'n 15 kilometer moet Unity loskoppelen en op eigen kracht naar een hoogte van net boven de Kármàn-lijn komen, de grens van de ruimte. Na enkele minuten moeten de 'ruimtevaarders' dan weer terug naar aarde glijden en landen als een vliegtuig.

Virgin Galactic zegt al jaren commerciële vluchten te willen aanbieden, maar tot nu toe lukte dat door verschillende omstandigheden niet. Passagiers kunnen zo'n 250.000 euro betalen voor een kaartje. De vluchten liepen vertraging op door onder andere een grote crash in 2014, waarbij een van de piloten om het leven kwam.

Ook de Galactic 01-vlucht liep vertraging op. Die zou aanvankelijk al in oktober 2021 plaatsvinden. Kort daarvoor vloog Virgin tijdens een testvlucht buiten het aangewezen vluchtgebied, waarop de Amerikaanse autoriteiten een onderzoek startten.

Het is niet de eerste volledig bemenste passagiersvlucht van Virgin Galactic. Die vond al plaats in 2021. Bij die testvlucht, Unity 22, ging ook oprichter Richard de lucht in. De vlucht haalde slechts een hoogte van 86 kilometer, wat volgens veel autoriteiten niet wordt gezien als grens van de ruimte.

Na de Galactic 01-vlucht volgt direct een tweede vlucht. Dat is Galactic 02, die plaats moet vinden in augustus. Daarna zegt Virgin dat er maandelijks een nieuwe vlucht moet plaatsvinden, maar het bedrijf geeft vooralsnog geen details over welke vluchten dat worden.