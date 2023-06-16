Virgin Galactic voert eind deze maand eerste commerciële vlucht uit

Ruimtetoerismebedrijf Virgin Galactic voert eind deze maand zijn eerste commerciële vlucht naar de rand van de ruimte uit. Begin augustus volgt een tweede vlucht. Virgin belooft daarna maandelijkse vluchten. Het bedrijf wil al jaren commerciële suborbitale vluchten aanbieden.

Virgin Galactic bevestigt dat de eerste volledig commerciële vlucht tussen 27 en 30 juni plaatsvindt. De missie die dan plaatsvindt heet Galactic 01. Die bestaat uit drie leden van de luchtmacht en het nationale onderzoeksinstituut van Italië. Die gaan tijdens de vlucht wetenschappelijk onderzoek doen. Het gaat onder andere om fysiologisch onderzoek naar microzwaartekracht op het lichaam, de cognitieve vaardigheden tijdens de gewichtloze periode en hoe organen als het hart en het brein het tijdens die periode doen. Daarnaast doen de passagiers onderzoek naar de effecten van microzwaartekracht op vloeistoffen. De experimenten duren niet lang; passagiers zijn tijdens Virgin-vluchten slechts een paar minuten gewichtloos.

Naast de drie passagiers gaan er ook drie crewleden mee met de missie. Naast de piloot en de copiloot gaat er ook een veiligheidsmedewerker mee die zich bezighoudt met de passagiers.

Galactic 01 is de eerste officiële commerciële vlucht van Virgin Galactic. Dat bedrijf werd al in 2004 opgericht en wil korte, suborbitale vluchten aanbieden met een eigen voertuig. Dat vliegtuig, VSS Unity, stijgt op aan boord van de VMS Eve, een vliegtuig dat uit twee delen bestaat waar het kleine raketaangedreven passagiersruimtevaartuig onder hangt. Op een hoogte van zo'n 15 kilometer moet Unity loskoppelen en op eigen kracht naar een hoogte van net boven de Kármàn-lijn komen, de grens van de ruimte. Na enkele minuten moeten de 'ruimtevaarders' dan weer terug naar aarde glijden en landen als een vliegtuig.

Virgin Galactic Unity 22

Virgin Galactic zegt al jaren commerciële vluchten te willen aanbieden, maar tot nu toe lukte dat door verschillende omstandigheden niet. Passagiers kunnen zo'n 250.000 euro betalen voor een kaartje. De vluchten liepen vertraging op door onder andere een grote crash in 2014, waarbij een van de piloten om het leven kwam.

Ook de Galactic 01-vlucht liep vertraging op. Die zou aanvankelijk al in oktober 2021 plaatsvinden. Kort daarvoor vloog Virgin tijdens een testvlucht buiten het aangewezen vluchtgebied, waarop de Amerikaanse autoriteiten een onderzoek startten.

Het is niet de eerste volledig bemenste passagiersvlucht van Virgin Galactic. Die vond al plaats in 2021. Bij die testvlucht, Unity 22, ging ook oprichter Richard de lucht in. De vlucht haalde slechts een hoogte van 86 kilometer, wat volgens veel autoriteiten niet wordt gezien als grens van de ruimte.

Na de Galactic 01-vlucht volgt direct een tweede vlucht. Dat is Galactic 02, die plaats moet vinden in augustus. Daarna zegt Virgin dat er maandelijks een nieuwe vlucht moet plaatsvinden, maar het bedrijf geeft vooralsnog geen details over welke vluchten dat worden.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 16-06-2023 17:54 40

16-06-2023 • 17:54

40

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Reacties (40)

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pirke 16 juni 2023 18:01
Onderzoek naar microzwaartekracht op het lichaam/brein/hart/... in slechts een paar minuten. Ik zie dit toch vooral als een gimmick van een rijk iemand die ook mee wil doen aan het ruimtespelletje. Los van het feit dat ze de ruimte niet eens bereiken.

Voor onderzoek is het ISS een stuk geschikter, en een stuk veiliger ook gezien de geschiedenis van Virgin Galactic.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @pirke16 juni 2023 18:09
Voor onderzoek is het ISS een stuk geschikter, en een stuk veiliger ook gezien de geschiedenis van Virgin Galactic.
Dat wel, maar ook een stuk goedkoper. Bovendien heeft Europa geen eigen manier om astronauten naar het ISS te lanceren, waardoor de bezetting door Europeanen in het station maar erg klein is en die tijd wil je dan gebruiken voor andere experimenten. Ik kan me ergens voorstellen dat er in de toekomst wel vraag naar deze 'tussenoplossing' is.

Ik vind het eerder opvallend dat Virgin dit altijd in de markt heeft gezet als inderdaad 'leuk als je te veel geld hebt en niet weet wat je ermee moet doen' en dat de eerste vlucht dan toch weer wetenschappelijk is. Virgin biedt echt een oplossing op zoek naar een probleem aan.
pirke @TijsZonderH16 juni 2023 18:19
Blue Origin hetzelfde, je gaat recht omhoog en komt een paar minuten later weer op de grond. Dat is een leuke kermisattractie, maar het heeft net als Virgin Galactic niks met ruimtevaart of zelfs ruimtetoerisme te maken.

Met SpaceX een paar rondjes om de aarde of zelfs de maan vliegen is relatief gezien niet heel veel duurder, maar de ervaring een orde van grootte beter.
punishedbrains @pirke16 juni 2023 20:44
Vind ik ook, het is het opzoeken van de grens van een definitie over wanneer je nu in de ruimte bent. Zelf vind ik dat dat gewoon een baan om de aarde is, van daaruit is het namelijk "makkelijk" om je vrij te maken van de aarde en ergens heen te vliegen. Dat is de ruimte en dan ben je astronaut. :)
Sennuri @punishedbrains17 juni 2023 09:37
En hoe definieer je dan "gewoon een baan om de aarde?" Voldoet bijvoorbeeld het ISS daaraan, ondanks dat dat station regelmatig een extra zetje nodig heeft om in de lucht te blijven?
punishedbrains @Sennuri17 juni 2023 11:02
Ja dat voldoet daaraan, dat het nog steeds wat weerstand heeft is niet meer een probleem om het station in theorie gewoon een hele zet te geven en naar Mars te laten vliegen. Het grootste werk is al gedaan om het in de ruimte te krijgen en te houden.
Qlimaxxx @punishedbrains16 juni 2023 23:52
Technisch gezien ben je enkel astronaut als je voor NASA werkt. Daadwerkelijk de ruimte bereiken is daarvoor niet eens noodzakelijk.
Avenger 2.0 @pirke16 juni 2023 18:48
Als je als miljonair gewoon een vinkje wilt afvinken van je bucket list wil je natuurlijk niet die hele SpaceX opleiding doorstaan.
Aan de andere kant krijg je bij Virgin natuurlijk iets meer avontuur dan bij Blue voor je geld.
pirke @Avenger 2.016 juni 2023 19:10
Waarom zou Virgin meer avontuur zijn? Met een raket omhoog en met parachutes omlaag lijkt me meer avontuur dan een aangepaste vliegtuigervaring.
bottom line @pirke16 juni 2023 20:06
Omdat Blue Origin slechts een 20 tal minuten in totaal duurt, terwijl je met Virgin een 3 tal uur bezig bent.
More value for money.
MrMonkE @pirke17 juni 2023 12:31
Blue Origin hetzelfde, je gaat recht omhoog en komt een paar minuten later weer op de grond. Dat is een leuke kermisattractie, maar het heeft net als Virgin Galactic niks met ruimtevaart of zelfs ruimtetoerisme te maken.

Met SpaceX een paar rondjes om de aarde of zelfs de maan vliegen is relatief gezien niet heel veel duurder, maar de ervaring een orde van grootte beter.
Jup. Ik vind blue origin en VG alsof je in het pierenbad hebt liggen ploeteren en doet alsof aan de finale 100m heren vrije slag hebt mee gedaan.
Ik zou gratis nog niet eens mee willen. Het heeft namelijk een risico en de pay-off acht ik dat risico niet waard, dan doe ik liever een parabool vlucht.
pirke @MrMonkE17 juni 2023 13:01
Virgin Galactic is effectief gewoon een paraboolvlucht, maar dan iets hoger in de lucht.
CivLord
@TijsZonderH18 juni 2023 14:11
@pirke
Die paar minuten onderzoek doen heeft een heel andere reden dan nuttige data te genereren. Het gaat om het 'verdienen' van de titel Astronaut. Enkel in je stoel zitten en er even boven zweven levert je enkel de aanduiding ruimtetoerist op. Pas wanneer je ook nuttig werk doet (als bemanning of door het uitvoeren van een wetenschappelijk experiment) mag je jezelf astronaut noemen (en kom je in de lijstjes met astronauten te staan).

De data die verzameld wordt zal van weinig wetenschappelijke waarde zijn en zal ook niet in een peer-reviewed wetenschappelijk blad gepubliceerd worden. Hooguit zullen de medische gegevens die gemonitord worden ooit statistisch onderzoek mogelijk maken, wanneer er genoeg vluchten gemaakt zijn door personen met diverse lichaamstypen. (over een jaar of tien met het geplande vluchtschema.)
Yzord @pirke16 juni 2023 18:13
Alles gaat met vallen en opstaan. En waarom zou je in een paar minuten geen waardevolle data kunnen onttrekken wat op Aarde niet eens lukt?

En iedereen die een kwart miljoen neerlegt doet mee aan een ruimtespelletje, maar wat is daar mis mee? Wat zijn volgens jou dan de voorwaarden om niet het gevoel mee te krijgen dat je een toerist bent?

Ik zou best die kwart miljoen willen betalen om gewoon eens iets unieks te doen wat velen nooit in hun leven zouden doen.
david-v @Yzord16 juni 2023 20:56
En waarom zou je in een paar minuten geen waardevolle data kunnen onttrekken wat op Aarde niet eens lukt?
Ik vraag me wel serieus af wat er anders is als je dit met een paraboolvlucht doet. Een parabool vlucht duurt maar 20 tot 30 seconden, maar het is wel een stuk goedkoper. Zit er zoveel meer waarde/data als je 2 minuten aaneengesloten gewichtloos bent? Ik ben geen expert op dit gebied, dus mijn vraag is meer uit interesse waarom dit van toegevoegde waarde zou zijn.
MrMonkE @Yzord17 juni 2023 12:34
gewist, was nutteloze reply. (Die van mijzelf welteverstaan)

[Reactie gewijzigd door MrMonkE op 23 juli 2024 09:29]

SuperDre @pirke16 juni 2023 18:58
En hoezo zou dit geen voldoende informatie opleveren, bv voor vliegreizen die dus op die hoogte gedaan kunnen worden om een paar uur van de vliegreis te verkorten, bv 2 uur vliegen ipv 10 uur.
CH4OS @pirke16 juni 2023 20:00
Without sparkles, no fire. Met andere woorden, al doende leert men. Zo is SpaceX ook te werk gegaan en legt zich nu ook behoorlijke windeieren. Voorlopig lanceren zij miljoenen goedkoper dan de concurrentie. De manier waarop het gaat is misschien bedenkelijk met de practice makes perfect houding, waar andere partijen eerst meer testen alvorens zij meer actie hebben. Geef het tijd en je zult zien dat men langer in de lucht kan blijven, tegen een lagere prijs.
biomechanical 16 juni 2023 18:59
Ach die miljonairs interesseert het niet dat deze kermisattractie slecht is voor het milieu en niets nuttigs brengt.

Al moet ik eerlijk zeggen dat, zou ik ooit in de mogelijkheid komen om mee te mogen, dan zou ik dat met beide armen aannemen. Maar dat is een droom welke amenooitniet zal voorkomen.
punishedbrains @biomechanical16 juni 2023 20:46
Dit soort dingen draagt nauwelijks bij aan vervuiling, zeg maar verwaarloosbaar weinig. Vliegen in een vliegtuig met zijn allen, fabrieken en auto's, dat wilt wel.
ThomasKroon02 @punishedbrains16 juni 2023 23:45
Misschien niet de vlucht direct, nee, maar als je alle factoren mee weegt dan wel, en niet zo'n beetje ook.
Dit heeft jaren geduurd om ontwikkelt te worden, hoe zijn al die engineers, managers en ander personeel iedere dag naar werk gekomen? Virgin Galactic is in 2004 opgericht en heeft op dit bijna 900 medewerkers. Hoeveel grondstoffen zijn er verspild aan dit project? Hoe zijn deze grondstoffen die gebruikt zijn gedurende dit project gewonnen en getransporteerd en verwerkt? Er zijn vast nog honderden variabelen die indirect toch bijdragen aan de vervuiling...
YGDRASSIL @ThomasKroon0218 juni 2023 10:12
SpaceX zit in de race om uiteindelijk een kolonie op mars te stichten zodat de mensheid een catastrofe hier kan overleven. Op zich een goed doel. ..
MrMonkE @ThomasKroon0217 juni 2023 12:39
Tuurlijk is er vervuiling.
Dus dan maar nooit iets doen? Ooit?
Of alleen ruimtevaart?
biomechanical @punishedbrains17 juni 2023 00:37
Met als kanttekening dat deze vervuiling puur gemaakt wordt ter vermaak van 6 miljonairs. Meer nu heeft het geen enkel nut terwijl de andere dingen die je aangeeft, ook al belasten deze het milieu veel meer, meer algemeen nut hebben.
En ook al is het maar een beetje vervuiling. 6 miljonairs in de ruimte schieten voor een paar minuten is gewoon erg dom omgaan met materialen en geld.
punishedbrains @biomechanical17 juni 2023 07:02
Wat de natuur betreft maakt het natuurlijk niks uit wat, voor ons, nut betekent en wat niet. Het gaat uiteindelijk om de aantallen kilo's aan gassen die we uitstoten en of dat nu niet heeft gehad of niet, dat effect is hetzelfde.
biomechanical @punishedbrains17 juni 2023 09:17
Waar het om gaat is dat de mens keuzes maakt waarbij we schade aan het milieu veroorzaken.
En in de huidige tijd weten we goed wat men wel en niet moeten doen.
En we zijn bezig om te veranderen. Maar dat heeft tijd nodig.
En om dan, met onze huidige kennis, het milieu te vervuilen om 6 miljonairs een pleziertje van een paar minuten te geven, is belachelijk.

De raketten die voor wetenschappelijk onderzoek de ruimte in worden geschoten, hebben nut. Misschien zien wij het nut niet maar dat betekent niet dat er geen nut is.
Maar om nu te zeggen dat het de natuur niets uitmaakt of het wel of geen nut heeft voor de mens, is niet belangrijk. Als de mens vervuild zonder dat het nut heeft dan kunnen we net zo goed stoppen met het proberen het probleem van milieu vervuiling op te lossen.
Het is nuttiger om naar de Usa te vliegen voor vakantie, vergaderingen en handel (hoe nutteloos het jou of ik lijkt) het heeft iig meer nut dan 6 mensen een paar minuutjes in Leo te schieten.
Je kan hetzelfde zien door de beelden van Spacex te bekijken, en hetzelfde voelen in de "vomit comet".
SpaceX en de "vomit comet" hebben nut!
YGDRASSIL @biomechanical17 juni 2023 09:32
Iedereen een auto is ook dom omgaan met materialen en geld. Op vakantie gaan met vliegtuig of cruise is ook onevenredig slecht voor t klimaat. Blue Origin is notabene op hydrogyn en kan dua relatief klimaatvriendelijk. En die 6 zijn echt in verhouding iets wat achter de komma wegvalt qua wereldwijde vervuiling...
biomechanical @YGDRASSIL17 juni 2023 10:41
Dus als iets minder belastend voor de natuur is, is het niet erg?
Alles wat men doet vervuild.

Ik ben met je eens dat iedereen een auto niet slim is. Maar het nut, iedereen naar zijn werk is "beter" dan 6 mensen de ruimte in schieten. En het gaat niet alleen om de lancering (zie ThomasKroon02's bericht) het heeft totaal geen ander nut dan dat miljonair Branson, miljonairs de lucht in schiet voor hun pleziertje van een paar minuten.

Men kan wel allerlei andere vervuilende activiteiten opnoemen maar al die activiteiten hebben meer nut, voor mens en/of natuur dan, dan dit soort idioten de lucht in te schieten. Het gaat brandson alleen naar om geld te verdienen niet meer en niet minder. En ja andere activiteiten doet men misschien ook om geld te verdienen. Dat wil niet zeggen dat die activiteiten ook gedaan moeten worden!
Maar om nu maar te zeggen dat andere dingen meer vervuilen dus laat het men naar doorgaan om 6 miljonairs een paar minuten een "ruimte reis" te laten maken is erg kortzinnig.
CivLord
@biomechanical18 juni 2023 14:15
Is het zoveel nuttiger om met z'n 300-en in een vliegtuig te zitten en vervolgens met z'n allen op een strand 1000 á 2000 km verderop huidkanker op te doen?
biomechanical @CivLord18 juni 2023 17:02
Waarom proberen mensen een vergelijking te maken met mensen die op vakantie gaan met miljonairs die naar de "ruimte" geschoten worden. Ja het vliegtuig is schadelijker. Maar 300 mensen naar hun bestemming brengen, ongeacht wat ze daar doen, heeft nut. Dat men het nut niet inziet of begrijpt. Het heeft nut. Werkende mensen vervoeren, handel transporteren en mensen naar een vakantie bestemmingen brengen (na een jaar werken) is allemaal nuttig. Ja het vervuild. Dat geeft ik toe en ja, het zou anders moeten. Maar mensen die niets meer hoeven te doen om geld te verdienen, ook al geven ze geld aan goede doelen, nog meer laten vervuilen om hun een pleziertje te geven dat 0,0% nut heeft vind ik compleet nutteloos, hoe milieu vriendelijker het ook is.

Schiet ipv 6 miljonairs een complete wetenschapelijke lading mee. Desnoods met echte wetenschapers, dan heeft het nut. Niet 6 miljonairs die, van gekkigheid, niet meer weten waar zij hun geld aan uitgeven. Het levert die 6 miljonairs alleen maar "bragging rights" Op. Meer niet.

Iedereen moet besparen. Iedereen moet aan het milieu denken. En iedereen moet recyclen. Behalve wanneer je geld hebt blijkbaar. Dan vinden mensen dat het niet zo erg is wanneer men weer iets compleet nutteloos (voor de natuur, milieu en de mensheid) doet.
En dit goedpraten met een "whataboutism" of deze mensen een gevoelof idee toeschrijven waarvan ze hopen dat die miljonairs die krijgen. Ik weet niet of een of meerdere van die miljonairs een beter idee krijgen hoe kwetsbaar onze aarde is, wat ik weet dat Ik dit weet zonder in de ruimte geschoten te worden.
Zou ik in de ruimte geschoten worden dan doe ik dat omdat ik mijn egoïsme niet kan bedwingen om iets te doen wat andere niet kunnen. En ik denk dat dit ook de reden is dat die miljonairs dat ook doen. Al weet ik dat niet zeker.
Wat ik wel weet is dat, wanneer je zoveel kan uitgeven aan een "ruimte reis" van een paar minuten je dat geld ook kan uitgeven aan iets beters wat minder vervuilende is als deze miljonairs echt iets willen verbeteren.
Sennuri @punishedbrains17 juni 2023 10:06
Dat is een kromme vergelijking. Iemand die met een vliegtuig meevliegt, of iemand die autorijdt, produceert een stuk minder vervuiling dan iemand die met een Galactic-vlucht meegaat. Je moet wel persoon met persoon vergelijken, niet "persoon A vervuilt minder dan 1000x persoon B", want op die manier kunnen we alle vormen van vervuiling wel in de marge wegdrukken. Geen enkel individu vervuilt genoeg om op zichzelf een meetbaar effect te hebben.

Ik heb geen data, maar reken er maar op dat ruimtetoerisme zo'n beetje het vervuilendste vermaak per deelnemer is waar je momenteel je geld aan kan uitgeven.
punishedbrains @Sennuri17 juni 2023 11:06
Zo werkt het niet vind ik. Of ik nu wel of niet meevlieg, dat vliegtuig gaat alsnog. Als we met zijn allen zouden stoppen dan heeft het een effect omdat het dan zonde is om dat ding überhaupt te laten vliegen. Maar dat gebeurt niet, de natuur ziet alleen maar datzelfde vliegtuig nog steeds vliegen en uitstoten. Het zijn allemaal regels die we onszelf hebben wijs gemaakt om het voor onszelf goed te praten (vind ik). Uiteindelijk gaat het simpelweg om wat er onder aan de streep in de lucht wordt gepompt.
blackSP 17 juni 2023 08:09
Fantastisch dat het kan maar dit zou direct verboden moeten worden. Ook voor maan/mars missies, onderzoek, communicatie en wat al niet meer zou er enige beperking en wereldwijde regulering moeten zijn, iig totdat er een bewezen atmosfeer (troposfeer) vriendelijke aandrijving is.

Het lijkt er steeds meer op dat we in een globale exponentieel versnellende opwarming zitten dus...

Zie hier

En hier

En hier.

En zo zijn er honderden artikelen. Gaan we dit nou ook negeren?
MrMonkE @blackSP17 juni 2023 12:41
Ga maar beginnen met het verbieden van z.g. Super- en Mega jachten. Die vervuilen veel meer en zijn ook speeltjes van miljardairs. Die 10 huizen over de wereld waar ze met prive jets heen jakkeren.
HMC 16 juni 2023 18:44
"Naar de rand van ruimte..."
Zeer ambitieus. :D :+
Weten we al waar die is dan? Dacht dat dat nog science fiction is. :p
PikachuNL @HMC16 juni 2023 20:44
Ja, de Karman-line. 100 km boven zeeniveau. ;)
punishedbrains @PikachuNL16 juni 2023 22:43
Wat ook meer een afspraak is, gezien de atmosfeer (de moleculen e.d.) nog hoger komen. Vandaar dat het ISS bijv. af en toe een kleine push nodig heeft. De ruimte vind ik meer, een baan om de aarde.
Wannial @punishedbrains16 juni 2023 23:58
Ik gok dat @HMC doelt op de rand van de ruimte hier triljarden km vandaan is, ipv de rand tussen de aarde en de ruimte (wat natuurlijk ook een rand is, maar het leest net ff anders)
possenier 17 juni 2023 16:59
Paar dingen, Virgin blijft normaal onder de Karman lijn.
Kwa vervuiling:
-de constructeur hiervan is beroemd om zijn milieu vriendelijke en super economische aero dynamica
-veel van die rijke personen die dit doen hebben na de vlucht een wow moment over hoe kwetsbaar onze wereld is. Ook al doet hierna maar 1 op de 10 iets voor het milieu, dan nog heb ik liever dat ze dit doen dan een extra yacht kopen.

De prijs is nog steeds 2 factoren lager dan een SpaceX vlucht.
Ik ben sowieso van plan om ooit in mijn leven naar de ruimte te gaan. Al moet ik daar een huis voor verkopen, ik doe het.

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