Virgin Galactic lanceert suborbitale vlucht met drie betalende toeristen

Virgin Galactic heeft voor het eerst drie betalende toeristen meegenomen op een suborbitale vlucht. Daarmee is het ruimtetoerisme dat het bedrijf al zo'n twintig jaar belooft een feit, al haalde het vliegtuig niet de semiofficiële hoogte van de ruimte.

Virgin Galactics VSS Unity-ruimtevliegtuig steeg op donderdagmiddag Nederlandse tijd op vanaf Spaceport America in de woestijn van New Mexico aan boord van moederschip VMS Eve. Een uur later werd het vliegtuig losgekoppeld. Unity kwam uiteindelijk tot een hoogte van 88,5 kilometer. Na een korte periode van gewichtloosheid landde het vliegtuig weer terug op aarde.

De missie, Galactic 02, is de tweede commerciële ruimtevlucht die het bedrijf uitvoerde en de derde met mensen aan boord. Eind juni vloog Virgin Galactic al zijn eerste officiële ruimtevlucht met aan boord betalende ruimtevaarders. Dat waren echter geen toeristen, maar leden van de Italiaanse luchtmacht en de Nationale Onderzoeksraad van dat land. Nu waren drie betalende leden aan boord die als toerist een ticket hadden gekocht.

Een van de passagiers was Jon Goodwin, een inmiddels tachtigjarige Brit die al in 2005 een van de eerste personen werd die een ticket kocht voor de vlucht. In de beginjaren haalde Virgin Galactic geld op als investering door tickets te verkopen voor zo'n 200.000 tot 250.000 euro. De belofte dat er 'binnen een paar jaar' kon worden gevlogen, werd telkens maar uitgesteld. Veel van de eerste kopers hebben hun geld inmiddels teruggevraagd of zijn zelfs overleden. De andere twee passagiers waren Keisha Schahaff en Anastatia Mayers, een moeder en dochter uit Antigua en Barbuda. Zij wonnen in 2021 een prijs bij de stichting Space for Humanity en mochten daarmee omhoog met Virgin Galactic.

Virgin Galactic-oprichter Richard Branson beloofde al in 2005 dat het bedrijf commerciële passagiers 'naar de ruimte' zou gaan brengen. Toen was ruimtetoerisme alleen voorbehouden aan miljonairs en steenrijke mensen als Dennis Tito, de eerste ruimtetoerist die in 2001 twintig miljoen dollar betaalde voor een vlucht van een week naar het International Space Station. Ruimtetoerisme is voor de vluchten van Virgin Galactic eigenlijk niet de juiste benaming. Ten eerste zijn passagiers slechts een paar minuten gewichtloos en komen ze niet in een baan om de aarde. Ten tweede haalde het vliegtuig niet de hoogte van honderd kilometer. Daar ligt de Kármán-lijn, die door de meeste internationale instanties wordt aangehouden als het begin van de ruimte.