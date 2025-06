Fox-IT-eigenaar NCC Group ontslaat opnieuw deel van personeel

Het Britse securitybedrijf NCC Group, waar de Nederlandse beveiliger Fox-IT onderdeel van is, snijdt opnieuw in zijn personeelsbestand. Een deel van het personeel wordt ontslagen, bevestigt het bedrijf aan TechCrunch. Het is niet duidelijk wat dat met de Nederlandse tak doet.

Een bron binnen het bedrijf zegt tegen TechCrunch dat NCC Group voor de tweede keer in een half jaar mensen gaat ontslaan. Het zou om in ieder geval de Britse personeelsleden en enkele Amerikaanse werknemers gaan. Het bedrijf bevestigt de ontslagen aan TechCrunch, maar zegt niet om hoeveel mensen het gaat.

NCC Group is het moederbedrijf van het Nederlandse Fox-IT, een van de bekendere beveiligingsbedrijven. De Nederlandse tak wordt niet getroffen, zegt een woordvoerder tegen Tweakers. Bij de Nederlandse tak is het al tijden onrustig. In 2020 werden directieleden al op non-actief gesteld nadat ze hadden geprobeerd het bedrijf terug te laten kopen van NCC Group. Inmiddels lijkt het erop dat Fox-IT in de nabije toekomst wordt opgesplitst en deels wordt verkocht. De Volkskrant schreef op basis van bronnen dat de onderdelen Fox Crypto en DetAct worden losgetrokken van de rest van het bedrijf en dat de rest ervan waarschijnlijk opgaat in NCC Group.

Update: in het stuk is toegevoegd dat de Nederlandse tak niet getroffen.