FTM: Fox-IT wilde surveillancesoftware aan repressieve regimes verkopen

Het toen nog Nederlandse beveiligingsbedrijf Fox-IT probeerde tussen 2007 en eind 2011 surveillance-tools te verkopen aan de regimes van Saoedi-Arabië, Egypte en Syrië. Dat schrijft Follow the Money na aanvullend onderzoek op publicaties van Buro Jansen & Jansen.

Fox-IT promootte de tools FoxReplay Analyst en Fort Fox Datadiode tussen 2007 en eind 2011 in Saoedi-Arabië, Egypte en Syrië voor gebruik door inlichtingen-, veiligheids- en politiediensten, terwijl organisaties als Amnesty International en Human Rights Watch in die jaren kritiek uitten op mensenrechtenschendingen in die landen. Follow the Money beschrijft hoe Fox-IT in die periode een tour maakte door het Midden-Oosten om de tools aan de man te brengen.

Onderzoekscollectief Buro Jansen & Jansen schreef al in 2019 over de pogingen van Fox-IT om zijn producten in het Midden-Oosten aan de man te brengen. Follow the Money deed aanvullend onderzoek en sprak met betrokkenen. De zaak komt daarmee opnieuw in de aandacht in navolging van de berichtgeving over de inzet van Pegasus-surveillancetools van het Israëlische bedrijf NSO Group tegen journalisten en mensenrechtenactivisten.

FoxReplay is analysesoftware waarmee gebruikers afgetapt internetverkeer op eenvoudige wijze bijna real-time 'voor 100 procent nauwkeurig' kunnen volgen, zo adverteerde Fox-IT destijds met het product. Fort Fox Datadiode is een tool die eenrichtingsverkeer tussen verbindingen mogelijk maakt. Beide tools zijn gericht op gebruik door overheden en veiligheids- en politiediensten.

De oud-medewerkers van Fox-IT met wie Follow the Money sprak, zeggen dat het bedrijf FoxReplay ondanks de intenties niet in het Midden-Oosten heeft verkocht. De Datadiode zou wel verkocht zijn. Fox-IT is een belangrijke leverancier voor de Nederlandse overheid maar heeft ook de NAVO, de FBI en de NASA als klanten. In 2015 nam het Britse NCC het Delftse bedrijf over voor 133 miljoen euro.