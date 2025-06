Ontslagen bij Fox-IT-eigenaar NCC Group treffen Nederland niet

De ontslagen bij Fox-IT-eigenaar NCC Group treffen de Nederlandse vestiging niet. Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen Tweakers. De ontslagen vallen alleen in het VK en de VS, maar niet in Delft.

Het bedrijf reageert op het nieuws van eind vorige week. Toen werd bekend dat het Britse moederbedrijf NCC Group een deel van het personeelsbestand wilde ontslaan. Het bedrijf zegt in een verklaring dat het een 'hernieuwde globale strategie uitzet als antwoord op de veranderende marktdynamieken en klantwensen'. Om die reden verdwijnt 'een relatief klein aantal' van onze collega's in het Verenigd Koninkrijk. In de Verenigde Staten zijn enkele leden al weg.

In Nederland vallen geen ontslagen, benadrukt een woordvoerder van het bedrijf. Fox-IT, dat in 2015 werd overgenomen door het Britse NCC Group, zit in Delft en heeft daar ongeveer 450 werknemers.