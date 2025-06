AP kan nog niet zeggen wanneer zij Google Analytics-onderzoek openbaar maakt

De Autoriteit Persoonsgegevens kan nog steeds niet zeggen wanneer zij het onderzoek naar Google Analytics openbaar maakt. De privacytoezichthouder waarschuwt al anderhalf jaar dat dat mogelijk verboden wordt, maar een woordvoerder kan tegenover Tweakers nog geen uitsluitsel geven over de toekomst van het onderzoek.

"Het onderzoek naar Google Analytics is afgerond en zit nu in de zogeheten 'handhavingsfase'", zegt een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens tegen Tweakers. "In die fase wordt het hele onderzoek nagelopen, beoordeeld of terecht een overtreding is geconstateerd en of die overtreding inmiddels is beëindigd. Uiteindelijk wordt bepaald of een sanctie wordt opgelegd, en zo ja, welke." Dat komt door 'onvoorziene omstandigheden'. "Die maken de zaak complexer dan verwacht. Daarnaast spelen als altijd zaken mee als de verplichte termijnen, hoor en wederhoor en andere juridische waarborgen die nu eenmaal veel tijd in beslag nemen." De privacytoezichthouder kan 'nog geen inschatting geven' wanneer zij het onderzoek openbaar maakt.

Het onderzoek naar Google Analytics loopt al zeker sinds januari 2022. Toen verscheen een opvallend bericht op de website van de AP. In een handleiding voor het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics stond plotseling de waarschuwing dat het gebruik van Google Analytics 'mogelijk binnenkort niet is toegestaan'. Sindsdien is er veel onduidelijkheid over het gebruik van de websiteanalysetool. Websitebeheerders weten nu niet of ze die legaal kunnen gebruiken of niet. Aanvankelijk zei de Autoriteit Persoonsgegevens het onderzoek naar verwachting 'begin 2022' af te ronden. Dat is nog steeds niet gebeurd.

Verboden in Europa

Het gebruik van Google Analytics is inmiddels in meerdere Europese landen verboden. Het onderzoek kijkt naar websitebeheerders die Google Analytics inzetten om verkeer te meten. Het is dus geen verbod op de tool zelf, maar op de manier waarop beheerders die inzetten. In verschillende Europese landen, waaronder Oostenrijk, Noorwegen en Frankrijk, is het gebruik van Google Analytics al verboden door de nationale toezichthouders. Maar de reden waarom dat zo is, is inmiddels mogelijk niet meer relevant voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

In Oostenrijk, Noorwegen en Frankrijk werd Google Analytics verboden omdat het IP-adressen en cookiegegevens niet alleen verzamelt, maar ook overdraagt aan de Verenigde Staten. Die datatransfers zijn volgens de toezichthouders in strijd met de AVG. Die datatransfers vonden plaats onder datadeelverdrag Privacy Shield, dat in 2020 illegaal werd verklaard door het Europees Hof van Justitie. Inmiddels is er echter een opvolger van Privacy Shield, het Data Privacy Framework. Dat werd vorige maand goedgekeurd door de Europese Commissie. Dat betekent in de praktijk dat gegevens die worden uitgewisseld tussen Europa en de VS volgens de Commissie wél goed beveiligd zijn.

Nieuw dataverdrag

Dat heeft mogelijk gevolgen voor het Nederlandse onderzoek naar Google Analytics, zegt de woordvoerder. "De doorgifte van persoonsgegevens naar de VS via Google Analytics zou mogelijk zijn zonder extra maatregelen te nemen, als Google gecertificeerd is onder het Data Privacy Framework en Google Analytics in die certificering is inbegrepen. De Europese Commissie heeft namelijk besloten dat het Data Privacy Framework een ‘passend niveau van bescherming’ biedt voor persoonsgegevens van Europeanen."

Het nieuwe dataverdrag tussen de EU en de VS verandert mogelijk het onderzoek. Of dat laatste het geval is, zegt de Autoriteit Persoonsgegevens niet. "Het is aan organisaties zelf om bij Google na te gaan of het product Google Analytics gecertificeerd is onder het Data Privacy Framework." De Autoriteit Persoonsgegevens geeft nooit specifiek advies over welke tools wel of niet aan de AVG voldoen, zegt de woordvoerder. "Ook al is de organisatie die die software uitgeeft, gecertificeerd onder het Data Privacy Framework, het verwerken van persoonsgegevens via software kan pas als je zeker weet dat dat gebruik voldoet aan alle eisen van de AVG, niet alleen de eisen wat doorgifte betreft. De check of de inzet van bepaalde software voldoet aan de AVG, is de verantwoordelijkheid van het bedrijf dat die software inzet."

IP-adressen in Analytics

Daar komt ook bij dat het onderzoek niet zozeer gaat over Google Analytics als geheel, maar over de manier waarop dat is ingesteld. Als gebruikers bijvoorbeeld instellen dat er geen IP-adressen worden verzameld, kan de tool mogelijk wel in overeenstemming met de AVG worden gebruikt. Dat zit eraan te komen. Google zei vorig jaar al dat Analytics 4 geen IP-adressen meer verzamelt. Het is niet duidelijk in hoeverre dat in het AP-onderzoek wordt meegenomen.