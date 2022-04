'Samsung overweegt release van Galaxy S21 FE-smartphone te annuleren'

Samsung overweegt mogelijk om de release van de Galaxy S21 FE te annuleren. Dat zou het bedrijf gemeld hebben aan DDaily. Samsung zou onder andere een Unpacked-evenement in oktober geschrapt hebben, waar de smartphone gepresenteerd zou worden.

"We hebben de Galaxy Unpacked-presentatie voor de Galaxy S21 FE , die voor medio oktober gepland stond, geannuleerd", zou een Samsung-woordvoerder gemeld hebben aan het Zuid-Koreaanse medium DDaily. "We zijn de release van de smartphone zelf ook aan het herzien." Daarmee suggereert het bedrijf dat de smartphone mogelijk helemaal niet uitkomt.

DDaily schrijft daarbij dat het wereldwijde chiptekort, waardoor minder high-end smartphonechips beschikbaar zijn, de primaire reden is. Volgens eerdere geruchten zou de smartphone beschikken over een Qualcomm Snapdragon 888. Diezelfde soc wordt gebruikt in de recent uitgebrachte Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3, en enkele regionale varianten van de huidige Galaxy S21-toestellen. Samsung zou de voorkeur hebben om zich te richten op die andere toestellen, waarbij DDaily suggereert dat voornamelijk de verkoop van de Galaxy Z Flip 3 erg goed is.

Samsung introduceerde vorig jaar zijn eerste FE-smartphone, in de vorm van zijn Galaxy S20 FE. Die smartphone was betaalbaarder dan de reguliere Galaxy S20 en beschikte in Europa ook over een Qualcomm Snapdragon-soc. De andere Europese S20-toestellen hadden een Exynos-chip van Samsung zelf.

Er verschenen eerder al renders en mogelijke specificaties van de Galaxy S21 FE. De smartphone dook ook al op bij de Chinese keuringsdienst Tenaa, wat deed vermoeden dat een release nabij was. Bronnen stelden eerder dat de smartphone in augustus uit zou komen, maar Samsung zou deze release eerder al intern hebben uitgesteld, voordat de release zelf in twijfel werd getrokken.

Eerder gepubliceerde renders van de Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Afbeeldingen door OnLeaks