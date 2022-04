Samsung brengt Galaxy S21 FE volgende week uit voor 749 euro

Samsung heeft zijn Galaxy S21 FE-smartphone aangekondigd. De zogenaamde 'Fan Edition' van de S21 heeft dezelfde primaire camera als dat model en een 6,4"-oledscherm met een refreshrate van 120Hz. Het toestel is vanaf 11 januari te koop voor 749 euro.

Met zijn 6,4"-scherm is de Samsung Galaxy S21 FE iets groter dan de reguliere S21, maar kleiner dan de S21+. Net als die modellen gaat het om een vlak scherm met een fhd+-resolutie. Het oledscherm van de S21 FE heeft net als in de duurdere toestellen een refreshrate van 120Hz, maar geen variabele verversingssnelheid. Ook is de maximale helderheid met 1200cd/m² iets lager.

Samsung rust de Galaxy S21 FE uit met dezelfde primaire 12-megapixelcamera als de reguliere modellen. De ultragroothoekcamera en de telecamera zijn ongewijzigd ten opzichte van de S20 FE. Die wijken dus ook af van de camera's in de S21-serie; de gebruikte sensors zijn iets kleiner. Wel krijgt de S21 FE dezelfde softwarefuncties als de andere S21-modellen, waaronder een portretfunctie in de nachtmodus.

Het ontwerp van de Galaxy S21 FE lijkt veel op dat van de reguliere S21-modellen, maar er zijn andere kleuren beschikbaar. Ten opzichte van de S20 FE heeft het nieuwe model smallere schermranden. In het toestel zit een 4500mAh-accu en er is ondersteuning voor snelladen met 25W. De oplader wordt echter niet meegeleverd. Het toestel ondersteunt ook draadloos laden met 15W en omgekeerd draadloos laden van accessoires.

Samsung noemt niet expliciet welke soc er in de Galaxy S21 FE zit. Het bedrijf spreekt van de nieuwste vlaggenschip-soc gemaakt op 5nm. In de reguliere Galaxy S21-toestellen zit in Europa de Exynos 2100 en in andere regio's is dat de Qualcomm Snapdragon 888. Vorig jaar bracht Samsung de S20 FE uit en die had wereldwijd een Snapdragon-soc. Volgens eerdere aanwijzingen is dat dit jaar niet meer het geval en zijn er ook Exynos-uitvoeringen.

Het toestel krijgt een adviesprijs van 749 euro. Dat is honderd euro goedkoper dan de introductieprijs van de reguliere S21, maar dat toestel staat inmiddels voor bedragen iets onder de 750 euro in de Pricewatch. De Galaxy S20 FE verscheen eind 2020 met prijzen vanaf 649 euro, maar dat betrof een 4G-versie. De 5G-uitvoering had ook een introductieprijs van 749 euro. Samsung brengt dit keer geen goedkopere 4G-versie uit.