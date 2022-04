Samsung Galaxy S20 FE 5G

In het kort Met de Samsung Galaxy S20 Fan Edition brengt Samsung de luxe S20-serie naar een wat betaalbaarder prijspunt. Het toestel heeft eigenschappen als een IP68-rating voor waterdichtheid, een telecamera met 3x optische 'zoom' en draadloos opladen, die je voor dit bedrag niet vaak aantreft. Systeemprestaties en accuduur zijn prima en zelfs nog beter dan bij de duurdere Galaxy S20, althans bij de door ons geteste 5G-versie. Op het vlak van scherm en constructie lever je wel wat in. Voor dit bedrag kunnen we daarmee leven. Pluspunten Prima accuduur, beter dan bij de Galaxy S20

Op de CES in januari 2020 kwam Samsung ineens met een betaalbare toegift in de Galaxy S10-serie van begin 2019: de Galaxy S10 Lite. Tussen de high-end Galaxy S- en midrange-Galaxy A-series zou immers een te groot prijsverschil zitten, aldus de Zuid-Koreaanse fabrikant. De S10 Lite moest het gat in de line-up opvullen en dienen als een 'welcome device', om aspirant-kopers van een midrange-A-toestel in het hogere segment te verwelkomen. De redenering was misschien logisch, maar het moment van introductie een beetje raar. Krap een maand na de S10 Lite kwam Samsung al met de Galaxy S20-serie, waarbij de Galaxy S10-toestellen inmiddels zo lang op de markt waren, dat ze lang en breed in prijs waren gedaald tot het niveau van de S10 Lite. Bovendien was de S10 Lite in sommige opzichten niet zo high-end, bijvoorbeeld wat de camera betreft.

Met de lessen van de S10 Lite in het achterhoofd introduceerde Samsung dit najaar de Galaxy S20 Fan Edition (FE). Het concept van 'high-end voor minder' is eigenlijk hetzelfde als bij de S10 Lite, maar de naam is wat klinkender. Ook het moment van introductie, nog voor de drukke kerstperiode, komt beter uit, waarbij de specificaties ook een paar mooie upgrades hebben gekregen. Met vanafprijzen van 599 euro voor de 4G- en 680 euro voor de 5G-versie zit de S20 FE precies op de grens tussen het midden- en het hogere segment, waarbij het toestel daadwerkelijk goedkoper is dan een Galaxy S20 of S20+. Spelers als OnePlus, Xiaomi en OPPO hebben in de afgelopen maanden allemaal nieuwe toestellen geïntroduceerd in dit drukke marktsegment. Of de S20 FE dus een goede keus is, valt te bezien.

Behuizing en scherm

Als je de Galaxy S20 FE in de hand neemt, is het vlakke scherm het eerste dat opvalt. Daarin lijkt de S20 FE eerder op een Galaxy A- dan op een Galaxy S-model, want Samsungs topmodellen hebben over het algemeen gekromde zijkanten. Sommigen zullen een plat scherm juist prefereren, omdat dat geen vertekeningen of kleurafwijkingen langs de randen laat zien. Aan de andere kant zijn de zijkanten van de S20 FE door het niet-aflopende scherm wat 'vierkanter', zodat het toestel net wat minder fijn in de hand ligt. Bovendien helpt een kromming de bezels rondom het scherm verstoppen; die ogen bij de S20 FE duidelijk breder dan bij de S20 en S20+. Die toestellen zien er daardoor wat luxer uit naar ons idee.

De knoppen zitten nog steeds op dezelfde plek, dit jaar enkel aan de rechterkant, en ook de vingerafdrukscanner is bij de S20 FE nog steeds in het scherm te vinden. Net als bij de Galaxy A-serie en in tegenstelling tot bij de rest van de Galaxy S-serie gaat het bij de S20 FE om een optisch exemplaar. Het is niet de snelste scanner die we ooit hebben gebruikt, al geldt dat eigenlijk ook voor de ultrasone scanner van de S20. De trilmotor van de S20 FE voelt slapper aan en geeft minder genuanceerde feedback dan die van de overige S20-modellen.

Samsung Galaxy S20 FE Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20+ Schermdiagonaal 6,5" 6,2" 6,7" Lengte 159,8mm 151,7mm 161,9mm Breedte 74,5mm 69,1mm 73,7mm Dikte (max.) 8,4mm 7,9mm 7,8mm Gewicht 190g 163g 186g

Kleine besparinkjes als de trilmotor terzijde, is het scherm veruit het belangrijkste punt waaraan je merkt dat Samsung de S20 FE voor een strakker budget heeft ontworpen. Het Amoled-paneel heeft een resolutie van 2400x1080 pixels, minder dan de 3200x1440 pixels van de Galaxy S20 en S20+, maar volstrekt gebruikelijk voor een toestel in het prijssegment van de S20 FE. Je ziet daardoor sneller het subtiele 'schaakbordpatroon' dat samenhangt met de gebruikte Pentile-subpixelindeling. De S20 FE ondersteunt net als de duurdere modellen een maximale refreshrate van 120Hz, waardoor het scherm er lekker vloeiend uitziet. Je hebt daarbij niet te maken met een afweging tussen maximale resolutie en maximale refreshrate, zoals bij de S20 en S20+, omdat het scherm van de S20 FE gewoon niet zoveel beeldpunten telt.

Wat schermgrootte betreft valt de S20 FE precies tussen de S20 en S20+ in. Met de beeldkwaliteit van het paneel is niet zoveel mis. Die is prima, met dezelfde hoge piekhelderheid en een even oneindig contrast. De kleurweergave van de S20 en S20+ is wel een stukje beter; vooral in de grijskalibratie laat Samsung bij het goedkopere model wat steken vallen, zo blijkt uit de metingen met onze SpectraCal C6-colorimeter en Calman-software. Tenzij je er een neutrale referentie naast hebt liggen, zal je dat vermoedelijk niet opvallen.

Net als bij de Galaxy Note20 en Galaxy A-serie is de achterkant van de Galaxy S20 FE gemaakt van plastic. Veel andere semihigh-end toestellen, zoals de OnePlus 8T en Xiaomi Mi 10T Pro, hebben een glazen achterkant. Dat geldt voor vrijwel alle duurdere toestellen en dat voelt een stuk luxer aan. Beter bestand tegen krassen is glas over het algemeen ook, waarbij de matte afwerking in de hand behoorlijk glad aanvoelt. Gelukkig heeft Samsung het metalen frame in het midden behouden voor de nodige stevigheid en ook heeft de S20 FE dezelfde IP68-rating voor waterdichtheid, 30min/1,5m, als de overige S20-toestellen. Dat laatste is nu juist iets dat in deze klasse vaak wordt weggelaten.

Camera

Aan de achterkant van de Galaxy S20 FE zitten net zoals bij de 'gewone' S20 en S20+ drie camera's. De primaire camera van twaalf megapixel lijkt op grond van de specificaties identiek, met een relatief grote sensor achter een f/1.8-lens, Dual Pixel PDAF en optische beeldstabilisatie. De ultragroothoekcamera is voorzien van een wat kleinere sensor dan bij de S20(+), maar de beeldhoek is even weids en autofocus is helaas nog altijd afwezig. Het duidelijkste verschil zit 'm in de telecamera. Samsung heeft bij de S20 FE geopteerd voor een kleine 8-megapixelsensor en ongeveer 3x optische vergroting ten opzichte van de hoofdcamera, waar de S20 en S20+ juist een grote 64-megapixelsensor hebben achter een lens met een vrijwel identieke beeldhoek als de hoofdcamera. Bij die toestellen wordt dezelfde 3x 'zoom' dus goeddeels bereikt via croppen en interpolatie.

Samsung Galaxy S20 FE Samsung Galaxy S20(+) Primair 12Mp, 1,8μm, f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS

26mm 12Mp, 1,8μm, f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS

26mm Tele 8Mp, f/2.4, PDAF, OIS

76mm 64Mp, f/2.0, PDAF, OIS

29mm Ultragroothoek 12Mp, 1,12μm, f/2.2

13mm 12Mp, 1,4μm, f/2.2

13mm Front 32Mp, f/2.2

26mm 10Mp, f/2.2, Dual Pixel PDAF

26mm

Beide benaderingen hebben hun voors en tegens en we vermoeden dat Samsung bij de S20 en S20+ deels heeft gekozen voor deze opstelling om 8k-video-opname mogelijk te maken. Dat is iets dat de S20 FE dus niet kan. De prestaties van de telecamera op 3x 'zoom' zijn echter minstens even goed, zo niet beter. Zoals je hieronder kunt zien, legt de Galaxy S20 FE deze scène zelfs iets scherper vast dan de Galaxy S20. Een aparte telecamera is bovendien iets dat de meeste concurrenten van de S20 FE niet hebben. Hoewel we niet alle toestellen bij de hand hadden voor een vergelijking, kun je er dus wel van uitgaan dat de S20 FE verder 'inzoomt' zonder enorm kwaliteitsverlies.

De SM-G781B is de S20 FE 5G, de SM-G981B de S20

Ook de verdere camerakwaliteit is goed in vergelijking met de concurrentie. Onderstaand zie je een aantal camerasamples uit onze eerdere OnePlus 8T review, waarin we de S20 FE hebben meegenomen ter vergelijking. Overdag zijn de resultaten redelijk vergelijkbaar, hoewel de S20 FE wel een stuk meer detail laat zien. 's Avonds presteert de S20 FE consistenter, waarbij we ook de betere ultragroothoekcamera waarderen.

De SM-G781B is de S20 FE 5G, KB2003 de OnePlus 8T en IN2023 de OnePlus 8 Pro

Vooraan heeft de S20 FE weliswaar een grotere 32-megapixelsensor, waar je het bij de duurdere modellen moet doen met een kleiner 10-megapixelexemplaar, autofocus ontbreekt helaas wel. Zolang je hem niet te dichtbij houdt, maakt ook de Fan Edition prima selfies, met natuurgetrouwe kleuren en weinig ruis, al lijkt het toestel gezichten standaard wel wat glad te strijken.

Hardware en software

De Galaxy S20 FE 5G die wij hebben getest, is voorzien van de Qualcomm Snapdragon 865, een van de snelste socs van dit jaar. Het goedkopere 4G-model heeft daarentegen dezelfde Exynos 990-soc als de andere Galaxy S- en Note-toestellen van dit moment, althans in Europa. Dat het 5G-model hier ook Qualcomm in het vooronder heeft, is opvallend, omdat is gebleken dat het Samsung-alternatief minder goed presteert. De betaalbare Galaxy S20 FE 5G zet daardoor naar verwachting hogere systeemprestaties neer dan de overige S20-toestellen. In vergelijking met de concurrentie is de Galaxy S20 FE 5G overigens niet per se in het voordeel. De meeste andere leveranciers van high-end Android-toestellen maken immers ook gebruik van de chipsets van Qualcomm en voor dit bedrag zijn er de nodige toestellen die ook een Snapdragon 865 aan boord hebben, de genoemde Mi 10T Pro en OnePlus 8T incluis. Ook de 4G-versie met Exynos is nog steeds sneller dan de midrange-Snapdragon 765G, die sommige andere fabrikanten voor dit bedrag inbouwen.

Het prijsverschil tussen de 4G- en 5G-edities van de Samsung S20 FE bedraagt ongeveer 50 euro, waarmee een Galaxy S20 FE 5G slechts enkele tientjes minder kost dan een Galaxy S20 4G. Zoals in onze eerdere reviews aan de orde kwam, is 5G in Nederland nog niet bepaald een must-have, de enthousiaste marketing van mobiele providers ten spijt. Aan de andere kant is het vanuit het oogpunt van toekomstvastheid wel fijn dat het toestel is voorbereid op de nieuwe netwerktechnologie. Veel concurrenten zijn dat inmiddels ook.

Op softwaregebied is er voor de S20 FE weinig verrassends te melden. Het toestel draait uit de doos Android 10 en is voorzien van dezelfde OneUI-skin als andere Samsung-toestellen. De Koreanen hebben behoorlijk wat vertimmerd aan het OS, waarbij de nodige eigen apps en services worden meegeleverd die niet zelden een duplicaat vormen voor Google-apps die standaard ook zijn voorgeïnstalleerd. Samsung heeft beloofd zijn high-end toestellen drie grote Android-upgrades te geven, naast drie jaar aan beveiligingsupdates. De S20 FE hoort daar ook bij.

Accu

De S20 FE is voorzien van een 4500mAh-accu, evenveel als bij de S20+, maar meer dan bij de kleinere S20, die het met een 4000mAh-accu moet doen. In onze drie accutests doet de S20 FE 5G die wij hebben getest, het desondanks stukken beter dan beide duurdere toestellen, althans in de browsetests. We testen smartphones standaard op de maximale resolutie en refreshrate. Voor de S20 FE 5G is dat full hd+ en 120Hz. Bij de S20 en S20+ kunnen beide zoals gezegd niet gelijktijdig worden gebruikt. We tonen voor de S20 dus beide opties: 120Hz en full hd+, of 60Hz en quad hd+.

Enkel op 60Hz kan de Galaxy S20 de S20 FE 5G bijhouden in de wifi-browsetest. Zet je de refreshrate op 120Hz, dan is de accuduur duidelijk korter. In de 4G-browsetest eindigt de S20 FE 5G toch al veel hoger dan de S20 en S20+. We vermoeden dat dat komt door de onzuinige modem van de Exynos-chipset, zoals eerder aan de orde kwam in de review van de S20-serie. Ook in de videotest doet de S20 FE het een stuk beter. De accuduur van de S20 FE 5G is daarmee bovengemiddeld in dit segment. Opladen duurt net iets langer dan bij de S20 en S20+, hoewel de laadsnelheid op papier hetzelfde zou zijn: 25W. De Chinese concurrentie in dit segment laadt over het algemeen veel sneller op, zeker de OnePlus 8T, die met zijn 65W-lader echt bliksemsnel vol zit. In het hogere middensegment zit draadloos laden er meestal niet in, maar de S20 FE kan dat wel, net als de overige S20-toestellen met maximaal 15W.

Conclusie

Onder de streep is de Galaxy S20 Fan Edition best een interessant toestel geworden, ook als je geen 'Galaxy-fan' bent. Het 'high-end voor minder'-segment van smartphones rond de 600 euro is behoorlijk druk, maar Samsung heeft bij de Galaxy S20 FE veel eigenschappen behouden die je normaal gesproken alleen op de nog duurdere smartphones vindt, bijvoorbeeld een IP68-rating voor waterdichtheid, een telecamera met 3x optische 'zoom' en draadloos opladen. Systeemprestaties en accuduur zijn prima en datzelfde geldt voor het scherm, hoewel de constructie net wat minder luxueus is. Gebruik je een hoesje, dan zul je daar vast niet van wakker liggen. De S20 FE is dus een prima totaalpakket, dat we belonen met een Excellent Choice-award.

Mocht je nog twijfelen tussen de Galaxy S20 FE en de S20 of S20+? Samsungs 'betaalbare instap' in het high-end segment blijkt in sommige opzichten juist een betere keus, terwijl je er wel tientallen tot honderden euro's minder aan uitgeeft. De Galaxy S20 en S20+ hebben een fraaiere afwerking, een mooier scherm en een in sommige opzichten iets betere camera. Aan de andere kant zijn de systeemprestaties en accuduur bij de S20 FE weer beter, althans bij het door ons geteste 5G-model met Snapdragon-soc. Zoals altijd hangt het verder van je eigen wensen voor een nieuwe smartphone af welk toestel dan je voorkeur heeft.