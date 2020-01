Voordat Samsung vanaf begin februari zijn pijlen volledig richt op de aankomende Galaxy S11-serie, greep het eerst CES aan om twee goedkopere telefoons aan te kondigen: de S10 Lite en de Note 10 Lite. Onze eerste reactie was er eentje van verbazing, en getuige de reacties onder het nieuwsbericht ging dat voor velen van jullie ook op. Want wat voor telefoons zijn dit? De namen doen vermoeden dat het high-end-modellen zijn - anders zouden ze geen S10 en Note 10 heten - maar de specificaties en prijs vertellen een ander verhaal. En hoe verhoudt een S10 Lite zich tot een S10e, die toch ook al een soort lite-versie was? En dat formaat dan: 6,7", groter dan welke huidige S10 dan ook en vrijwel even groot als de grootste Note 10. Kortom: genoeg reden voor ons om op CES bij Samsung langs te gaan om deze toestellen van dichtbij te bekijken en een beetje opheldering te krijgen.

Galaxy S10 Lite Galaxy Note10 Lite Scherm 6,7 inch 2400x1080 (394ppi) Super Amoled Plus Infinity-O Display 6,7 inch 2400x1080 (394ppi) Super Amoled Infinity-O Display Camera Macro: 5MP F2.4

Wide angle: 48MP Super Steady OIS AF F2.0

Ultrawide: 12MP F2.2

Front: 32MP F2.2 Ultrawide: 12MP F2.2

Wide angle: 12MP Dual Pixel AF F1.7 OIS

Telephoto: 12MP AF F2.4 OIS

Front: 32Mp F2.2 Afmetingen en gewicht 75,6x162,5x8,1mm, 186g 76,1x163,7x8,7mm, 199g Soc Snapdragon 855 Exynos 9810 Geheugen 8GB ram, 128GB opslag 6GB ram, 128GB opslag Accu 4500mAh 4500mAh OS Android 10 Android 10

Welcome devices

Samsung heeft door de jaren heen flink gespeeld met de line-up van zijn smartphones, waarbij verschillende typeaanduidingen de revue passeerden. Op dit moment zijn de high-end-telefoons de S- en Note-serie, met daaronder de Galaxy A-lijn. Daar tussenin zit echter een té ruim gat, aldus de Zuid-Koreaanse fabrikant, en voor dat gat zijn de S10 Lite en Note 10 Lite bedoeld. Daar zijn de prijzen dan ook naar, met respectievelijk 659 en 599 euro.

Volgens een Samsung-medewerker die we spraken, zijn deze telefoons bedoeld voor gebruikers die gecharmeerd zijn van high-end-telefoons en een deel van de features willen, maar niet de volle mep willen betalen. Samsung noemt ze daarom dan ook 'welcome devices' omdat ze mensen die normaliter een midrange-telefoon zouden kopen 'verwelkomen' in het hogere segment. We waren er zelf nooit op gekomen, maar Samsung heeft er duidelijk over nagedacht.

De Galaxy Note 10 Lite (links) en S10 Lite

Een semi-high-end speeltuin

Waar de fabrikant ook over heeft nagedacht, is het duidelijke onderscheid tussen de twee nieuwe telefoons. De Galaxy S10 Lite is bedoeld als telefoon die tegen het high-end-segment aanschurkt en met zijn Snapdragon 855-soc, 8GB ram en 128GB opslag doet hij inderdaad niet onder voor veel high-end-toestellen die het afgelopen jaar uitkwamen. Bijzonder is dat hij op bepaalde vlakken zelfs beter is dan de S10-telefoons die al op de markt zijn. Zo heeft hij een accu van 4500mAh - dat is 400mAh meer dan de S10+ - en kan hij snelladen met maar liefst 45W. Ook beschikt hij over een aangepaste camera-opstelling met een 32megapixelsensor aan de voorzijde, een macro-lens achterop (in plaats van een tele-lens) en een vernieuwde vorm van beeldstabilisatie die niet alleen naar boven en beneden kan bewegen, maar ook naar voren en achter kan kantelen.

Volgens Samsung moet dat een flink betere stabilisatie opleveren, zeker bij video. We hebben dat ter plekke getest door te filmen en gelijktijdig flink te schudden met de camera, en het mag gezegd worden dat het beeld opvallend stabiel bleef. In de verte dan, want de mensen die in de voorgrond stonden leken wel op een dansfeest te staan, zo enthousiast gingen ze op en neer. Hier ging duidelijk iets niet lekker met de combinatie van de optische en elektronische stabilisatie. De Samsung-medewerker die over de schouder meekeek herinnerde ons er nog maar eens aan dat het hier om preproductie-toestellen ging, met bijbehorende software. Hier komen we dus nog op terug in een review.

Macro-foto genomen met de S10 Lite

Met de macro-lens lukte het inderdaad om heel dicht bij een object te komen, in ons geval een horloge. De focusafstand ligt ergens tussen 3 en 5cm, veel dichterbij dan je met een normale smartphonecamera komt. Het is wellicht niet een functie die je elke dag zult gebruiken, maar de werking en kwaliteit viel ons niet tegen.

De Super Steady OIS is een voorbeeld van een high-end-feature die Samsung eerst op een goedkoper model wil uittesten. De S10 Lite is voor de engineers van Samsung dan ook een soort speeltuin, zo werd het bijna omschreven. Het zou dan ook heel goed kunnen dat zaken als Super Steady OIS en laden met 45W in de toekomst ook naar duurdere modellen komt, wellicht zelfs naar de S11-serie.

Die nieuwe stabilisatie is voor Samsung zo belangrijk dat de fabrikant de rest van de telefoon er bijna omheen heeft gebouwd. Zo zorgt de grotere cameraconstructie ervoor dat er geen ruimte is voor een 3,5mm-aansluiting, die op de andere S10-toestellen wel is te vinden. Om zoveel mogelijk ruimte in de dikte te besparen, beschikt de telefoon in tegenstelling tot de Note 10 Lite over een Super Amoled Plus-paneel dat net een slagje dunner is. Dat 6,7"-paneel heeft een resolutie van 2400x1080 pixels en ziet er strak uit, zoals we van Samsung-oleds gewend zijn.

Een goedkopere stylus-telefoon

Het verhaal rondom de nieuwe Note 10 Lite is minder spannend. Hier gaat het Samsung vooral om het beschikbaar maken van de S Pen aan een breder publiek, dus met een goedkopere telefoon. De kostenbesparing zit in het feit dat de fabrikant voor de S10 Lite en Note 10 Lite vrijwel een identieke behuizing gebruikt, een meer traditionele camera-setup van de plank heeft gehaald en een Exynos-soc van eigen makelij gebruikt. De overeenkomsten met de eerder aangekondigde A51 en A71 zijn ook duidelijk te zien. De Exynos 9810 is wat minder krachtig dan de Snapdragon 855 in de S10 Lite en werd eerder gebruikt in de S9- en Note 9-series. Ook heeft de Note 10 Lite slechts 6GB ram.

Ook hier vinden we weer een 6,7"-amoledpaneel, volgens Samsung omdat gebruikers simpelweg steeds grotere schermen willen. We kunnen ons ook voorstellen dat het makkelijker is om een grotere telefoon voor een relatief laag bedrag te maken, omdat er wat meer speelruimte is bij de plaatsing van de componenten. Het gaat overigens om een plat scherm, in tegenstelling tot de gekromde panelen van de duurdere Notes. De S Pen die met de Note 10 Lite wordt geleverd is niet dezelfde als bij de duurdere Notes, maar vergelijkbaar met die van de Note 9. Je hebt dus wel de beschikking over bluetooth, waardoor je de pen bijvoorbeeld ook als afstandsbediening kunt gebruiken, maar hij biedt geen ondersteuning voor gebaren.

Samsung zei specifiek dat de 3,5mm-jack bij de S10 Lite was weggelaten vanwege de extra ruimte die Super Steady OIS inneemt. Waarom bij het goedkopere model, waar ook nog eens een stylus in moet passen, dan wel een 3,5mm-jack plaatsen? De reden is minder doordacht dan je wellicht zou denken: dan onderscheiden de telefoons zich wat meer van elkaar, aldus Samsung.

Tot slot

Hoewel de S10 Lite en Note 10 Lite nog steeds geen heel logische plek innemen binnen de S- en Note-series, begrijpen we de bedoeling achter deze telefoons nu beter. En ze hebben genoeg interessante aspecten als je van grote schermen houdt. Vooral de S10 Lite bevat interessante wijzigingen ten opzichte van de eerdere S10's, en de Note 10 Lite brengt de S Pen naar een nieuw, lager prijspunt. Voor de consument die een winkel binnenstapt is er dus meer keuzemogelijkheid, maar de verkoper heeft er een uitdaging bij om alles goed uit te leggen.