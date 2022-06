WinFuture: Samsung Galaxy S21 FE krijgt adviesprijs van 660 euro

De Samsung Galaxy S21 FE krijgt een mogelijk een adviesprijs van 'iets minder dan 660 euro'. Dat meldt techwebsite WinFuture op basis van eigen bronnen. Deze 'Fan Edition' van de Galaxy S21 wordt naar verwachting in januari aangekondigd.

WinFuture, dat regelmatig correcte informatie over Samsung-producten deelt, heeft naar eigen zeggen officiële renders van de Samsung Galaxy S21 FE ontvangen. Daaruit blijkt dat de telefoon beschikbaar komt in vier verschillende kleuren, namelijk zwart, wit, paars en olijfgroen. De telefoon krijgt volgens de website een 6,4"-amoledscherm met een full-hd-resolutie.

De Galaxy S21 FE moet verder beschikken over 8GB geheugen en 128GB of 256GB opslag. In ieder geval de 'SM-G990E'-versie van de Galaxy S21 FE lijkt daarnaast een Samsung Exynos 2100-soc te krijgen. Die chip wordt ook gebruikt in de huidige Europese Galaxy S21-toestellen. Het is niet bekend of er ook een model met Qualcomm-soc beschikbaar komt in de EU.

De Duitse techwebsite schrijft verder dat de Galaxy S21 FE 128GB in Europa een 'adviesprijs van iets minder dan 660 euro' krijgt. De website spreekt van 'een goede 705 euro' voor de 256GB-variant. In Duitsland kunnen gebruikers volgens WinFuture uitgaan van een adviesprijs vanaf 649 euro, terwijl de variant met 256GB opslagruimte in dat land 699 euro zou kosten. In Duitsland geldt een iets lager btw-tarief van 19 procent, ten opzichte van 21 procent in bijvoorbeeld Nederland en België.

Eerdere geruchten stellen dat de Galaxy S21 FE in januari wordt uitgebracht en WinFuture meldt hetzelfde. Samsung wilde de FE-smartphone naar verluidt eigenlijk eerder uitbrengen, maar dat werd verhinderd door de wereldwijde chiptekorten. De Galaxy S22-serie moet in februari volgen. WinFuture schreef eerder dat de productie van die telefoons reeds is begonnen.

Renders van de Samsung Galaxy S21 FE. Bron: WinFuture