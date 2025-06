Gerucht: Samsung brengt tweede helft van dit jaar Galaxy S23 FE-telefoon uit

Samsung brengt mogelijk in de tweede helft van dit jaar een Galaxy S23 FE uit. Dat meldt Zuid-Koreaans nieuwsmedium Hankooki op basis van eigen bronnen. Samsung bracht vorig jaar geen Fan Edition van de Galaxy S22 uit vanwege chiptekorten.

Volgens bronnen van Hankooki komt Samsung later dit jaar met de Fan Edition-versie van zijn Galaxy S23-telefoon. Het bedrijf deelt geen specificaties, maar zegt dat het toestel in augustus of september moet uitkomen. Het zou traditiegetrouw een goedkopere versie van de Galaxy S23 betreffen. Samsung kondigde die smartphone eerder deze maand aan.

Samsung introduceerde in 2020 voor het eerst een dergelijke FE-versie in zijn Galaxy S-serie. De telefoon in kwestie beschikte onder meer over dezelfde primaire camera als de duurdere S20, maar had een lagere schermresolutie. Samsung kwam een jaar later ook met een S21 FE, maar sloeg vorig jaar zijn Fan Edition van de S22 over vanwege chiptekorten. De serie zou dit jaar dus weer een terugkeer maken.

Hankooki meldt hierbij dat Samsung de release van zijn Galaxy A74-telefoon wel zal overslaan, om zich dit jaar voornamelijk te richten op de S23 FE. Beide telefoons zouden worden uitgebracht in het hoge middensegment.

De Samsung Galaxy S21 FE