OnePlus toont ontwerp van OnePlus 10 Pro

OnePlus laat de eerste officiële afbeeldingen zien van de OnePlus 10 Pro. Het toestel heeft aan de achterkant een vierkant camera-eiland met drie camera's. Een vierde cirkel omringd door leds heeft het opschrift P2D 50T. Het is niet duidelijk waar dat voor staat.

OnePlus toont alleen de achterkant van het toestel en legt de nadruk op het camera-eiland. Dat is ontworpen in samenwerking met Hasselblad, net als bij de OnePlus 9. Uit de afbeeldingen is op te maken dat het toestel drie camera's krijgt, maar wat de specificaties en functies daarvan precies zijn, zegt OnePlus nog niet.

De vierde cirkel lijkt een ledflitser te zijn met in het midden het opschrift P2D 50T. OnePlus geeft daar ook geen toelichting over. Vorige maand bevestigde OnePlus al dat de OnePlus 10 Pro in januari aangekondigd zou worden. Het toestel zal eerst in China uitkomen en later in de rest van de wereld verschijnen.