Gerucht: OnePlus 10 Pro komt eerst uit in China, wereldwijde release volgt later

De OnePlus 10 Pro komt mogelijk als eerste uit in China. Een wereldwijde release zou enkele maanden later volgen. Smartphonemaker OPPO, die in handen is van OnePlus-moederbedrijf BBK, hanteert al een soortgelijke releasestrategie voor zijn toestellen.

Max Jambor, die vaker informatie over OnePlus deelt, publiceerde een slide op Twitter die de vermeende releasemaanden van de OnePlus 10 Pro toont, merkte Android Authority op. Het toestel zou in januari of februari uitkomen in China, en een wereldwijde release zou volgen in maart of april. Daarmee zou de komende smartphone twee of drie maanden lang exclusief in China worden verkocht.

OnePlus kondigde eerder dit jaar aan dat het bedrijf nauwer zou gaan samenwerken met Oppo. Het bedrijf voegt onder andere OPPO's Android-skin, ColorOS, samen met zijn eigen OxygenOS. Er ging in juni ook een interne memo rond waaruit bleek dat OnePlus een dochtermerk van OPPO zou worden. Het zou daarom niet geheel verrassend zijn als OnePlus inderdaad zijn komende smartphones eerst uitbrengt in China. OPPO doet dat momenteel al.

Bekende leaker OnLeaks publiceerde eerder al renders en details van de OnePlus 10 Pro. Het toestel zou onder andere een groot camera-eiland met drie sensoren krijgen. Het toestel zou ook een amoledscherm van 6,7" hebben met een 20:9-beeldverhouding en een refreshrate van 120Hz. De accucapaciteit bedraagt mogelijk 5000mAh, hoewel dat nog kan veranderen. Mogelijk krijgt de smartphone ook ondersteuning voor 125W-snelladen, op basis van OPPO's Flash Charge-technologie.