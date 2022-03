OnePlus bevestigt introductie van OnePlus 10 Pro in januari

De OnePlus 10 Pro wordt in januari geïntroduceerd. Dat bevestigt ceo Pete Lau. De release valt hiermee een paar maanden eerder dan normaal. Volgens eerdere geruchten komt de telefoon eerst uit in China en volgt een wereldwijde release later.

OnePlus-topman Pete Lau bevestigt op Chinees socialmediaplatform Weibo dat het komende vlaggenschip van het bedrijf in januari wordt aangekondigd. "OnePlus 10 Pro, zie je in januari", schrijft Lau. Verder deelt de topman geen details. Er gingen eerder al geruchten rond dat de OnePlus 10 Pro in januari geïntroduceerd zou worden. OnePlus-leaker Max Jambor publiceerde vorige maand een slide met de vermeende releasedata voor de smartphone. Uit die slide bleek al dat de telefoon in januari of februari uitkomt in China.

Opvallend is dat de telefoon volgens die slide pas in maart of april wereldwijd zou verschijnen. OnePlus heeft niet eerder een dergelijke releasestrategie toegepast, maar zusterbedrijf OPPO brengt zijn smartphones al langer eerst uit in China. Die twee bedrijven werken sinds het afgelopen jaar steeds nauwer samen. Pete Lau heeft in zijn Weibo-bericht niet bevestigd of de telefoon inderdaad later pas wereldwijd uitkomt.

OnLeaks publiceerde eerder al renders en details van de OnePlus 10 Pro. De smartphone zou onder andere een groot camera-eiland met drie camerasensoren krijgen. Het toestel zou ook een amoledscherm van 6,7" hebben met een 20:9-beeldverhouding en een refreshrate van 120Hz. De accucapaciteit bedraagt mogelijk 5000mAh, hoewel dat nog kan veranderen. Er gingen eerder geruchten rond dat de smartphone bedraad 125W-snelladen ondersteunt, hoewel recentere berichten stellen dat dit 80W wordt. Verder krijgt de telefoon naar verwachting een Snapdragon 8 Gen1-chip van Qualcomm, 12GB Lpddr5-geheugen en 128GB of 256GB opslag.