Met betaalpas inchecken bij openbaar vervoer kan komende zomer in heel Nederland

Vanaf de zomer van 2022 moet het in heel Nederland mogelijk zijn om in te checken in het openbaar vervoer met een pinpas, creditcard of een mobiele telefoon of wearable die gekoppeld is aan een bankpas.

Momenteel kan inchecken via een betaalpas van een bank alleen in Lelystad en Gooi en Vechtstreek, waar proeven gedaan worden met de techniek. Bas van Weele, programmadirecteur OV-betalen, zegt tegen OVPro dat dit volgend jaar op grote schaal mogelijk wordt. In het begin van het jaar moet het onder andere mogelijk worden om in Amsterdam met de nieuwe methode in te checken. Dat wordt een belangrijke mijlpaal, aldus Weele.

Momenteel werkt inchecken met een bankpas alleen voor reizen tegen het volle tarief. De bedoeling is dat gebruikers hun reisproducten zoals een trajectkaart, studentenabonnement of kortingsabonnement straks kunnen koppelen aan een bankkaart. Daarvoor is wel medewerking van de bancaire sector vereist, zegt Weele.

Het inchecken met een bankpas of een mobiel apparaat waar zo'n pas aan gekoppeld is, wordt een van de onderdelen van OVpay, de opvolger van de huidige OV-chipkaart die in 2023 wordt uitgefaseerd. Naast betalen via de bank, moet het ook mogelijk worden om op andere manieren te betalen. Voor treinreizen komt er een 'gps-methode'. Er komt ook een nieuwe OV-chipkaart en een mobiele app die werkt zonder dat er een bankkaart is gekoppeld. In 2019 was het plan nog om inchecken in het openbaar vervoer met een bankpas al in 2021 landelijk in te voeren.