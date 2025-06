Betaalvereniging: ov-reizen met bankpas kan ook als contactloos betalen uit is

Betaalvereniging Nederland waarschuwt reizigers dat ze kunnen inchecken met hun betaalpas, ook als ze contactloos betalen hebben uitgeschakeld. Daardoor kan de incheckpaal onbedoeld de betaalpas scannen in plaats van bijvoorbeeld een ov-kaart als gebruikers beide passen aanbieden.

Bankpassen met een nfc-chip kunnen altijd gebruikt worden om bij parkeerautomaten, tolpoorten of incheckzuilen te betalen, zegt Betaalvereniging Nederland tegen NU.nl, ook als klanten contactloos betalen hebben uitgeschakeld. De vereniging zegt dat dit internationaal is afgesproken omdat het niet altijd mogelijk is om een pincode in te voeren op dergelijke automaten. Met deze maatregel is een vlotte doorstroming van verkeer of reizigers mogelijk.

Deze mogelijkheid kan echter voor problemen zorgen bij het in- of uitchecken bij het Nederlandse ov. Bij veel vervoerders, waaronder de NS, is het mogelijk om met een betaalpas of bankapp in te checken bij het ov via OVpay. Sommige reizigers houden hun ov-chipkaart in bijvoorbeeld een smartphonehoes of portemonnee, samen met andere pasjes zoals de betaalpas. Deze reizigers kwamen erachter dat de ov-paal dan hun betaalpas kan gebruiken om in of uit te checken en dachten dat dit een fout was. Dit blijkt dus geen fout te zijn, maar een bewuste keuze.

De NS zegt tegen NU.nl hier 'af en toe' klachten over te krijgen. Translink zegt dat klanten via de site of app van OVpay geld kunnen terugvragen, als reizigers bijvoorbeeld bij het uitchecken per ongeluk hebben ingecheckt met een andere pas en daardoor nogmaals een instaptarief van 4 tot 20 euro hebben betaald. Translink, medeontwikkelaar van OVpay, raadt reizigers aan om één pas aan te bieden bij het in- en uitchecken om te voorkomen dat de verkeerde pas wordt gescand.