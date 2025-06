PS VR2 Sense-controller gebruikt zeventien infraroodleds voor inside-outtracking

Sony heeft teardownvideo's gepubliceerd van de PS VR2 en diens Sense-controllers, waaruit onder meer blijkt dat de controllers zeventien infraroodleds per controller gebruiken voor de inside-outtracking. De virtualrealityheadset verschijnt op 22 februari.

De infraroodleds zitten in het ringdeel van de Sense-controller verwerkt. Veertien van deze leds zitten in een eigen los te halen onderdeel, de drie overgebleven leds zijn verwerkt in een ander, groter onderdeel. De zeventien leds zijn tijdens gebruik niet te zien, maar zitten onder een paneel dat infraroodlicht kan doorlaten. De headset kan met de leds de positie en oriëntatie van de controllers zien. Sony zegt de leds zo te hebben geplaatst, dat de headset de leds 'nauwkeurig' kan herkennen, ongeacht de richting van de controllers.

Uit de teardown blijkt verder dat de controllers sensoren hebben om te detecteren of de vingers op de controller geplaatst zijn of niet. Dit moet gesture-control mogelijk maken in games. Daarnaast blijkt uit de video dat de Sense-controllers een kleinere haptische-feedbackmotor hebben dan de DualSense-controllers.

In een tweede video laat Sony een teardown van de PS VR2-headset zelf zien. Deze heeft eveneens infraroodleds, onder meer rondom de lenzen. Met deze leds kan de infraroodcamera de oogbewegingen van de gebruiker volgen voor de oogtracking.

De virtualrealityheadset kost 600 euro en is alleen te gebruiken met PlayStation 5-consoles. De headset krijgt onder meer een scherm met een hogere resolutie van 4000x2040 pixels en een groter blikveld. Hoewel Sony nu laat zien hoe de headset en controllers uit elkaar te halen zijn, benadrukt het bedrijf dat gebruikers dit niet zelf moeten doen.