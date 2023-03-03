Door Jurian Ubachs

Redacteur

Feedback • 03-03-2023 06:00 259

PlayStation VR2 Review

De beste VR-ervaring van dit moment

03-03-2023 • 06:00

259

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Zelfs de doos is een verbetering

PlayStation VR

De PlayStation VR2 is een hoogwaardige en zeer toegankelijke headset. Aansluiten en instellen is een fluitje van een cent en de headset is uitstekend af te stellen. Dankzij de twee oledschermen, die een resolutie van 2000x2040 pixels per oog bieden, ziet alles er lekker scherp uit, zelfs vier keer scherper dan in de originele PS VR. Met rumble in de headset, eyetracking en een field of view van 110 graden kent de bril daarbij enkele features die niet zouden misstaan op een high-end VR-set voor pc’s. Sony heeft daarnaast afgerekend met het screendooreffect en de godrays, die voor de eerste versie nog wel een probleem waren. Wel komt daar het mura-effect voor terug, dat voor sommigen het plezier flink beperkt. Ook kan deze bril als vermoeiender worden ervaren dan andere vr-brillen, al is dat uiteindelijk persoonlijk. De nu beschikbare content is goed en heeft met Horizon: Call of the Mountain en Gran Turismo 7 twee heel gave VR-ervaringen in huis. Wel zal het belangrijk worden hoeveel hoogwaardige content er de komende maanden en jaren nog bij komt, want daar ligt voor VR-gaming over het algemeen een grotere uitdaging dan in de beschikbaarheid van toffe hardware.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Excellent

Getest

Sony PlayStation VR2

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Ze is kleiner dan ik dacht. Van alle dingen die ik al wist van Aloy, alle dingen die ik de laatste jaren heb meegemaakt in de wondere wereld van Horizon, was dit er eentje die ik alleen in virtual reality kon meemaken: zelf rechtop staan, oog in oog komen met de heldin uit Horizon: Zero Dawn en Horizon: Forbidden West en concluderen dat deze vrouw van immense statuur eigenlijk best klein is. En nee, natuurlijk wordt mijn lengte niet per se correct weergegeven in de game en is de relatieve lengte van Aloy daardoor ook niet vast te stellen, maar het zegt alles over de ervaring. Met PlayStation VR2 zie je de wereld van Horizon letterlijk op een andere manier.

De PlayStation VR2 is uiteraard de opvolger van de PlayStation VR, het virtualrealityapparaat dat eind 2016 verscheen voor de PlayStation 4. Hier is alvast een open deur: de nieuwe is beter. Logisch ook. Sony heeft ruim zes jaar de tijd gehad de eerste versie op allerlei manieren te verbeteren en kan daarbij ook nog eens vertrouwen op de hardware van de PlayStation 5, die uiteraard superieur is aan zijn voorganger. We zullen vergelijkingen maken tussen beide brillen, maar het is eigenlijk interessanter om te kijken hoe de PS VR2 zich verhoudt ten opzichte van het huidige niveau in de verdere VR-markt. Natuurlijk kunnen we die vergelijking niet écht maken, al was het maar omdat we lang niet alle brillen hebben of hebben kunnen proberen, maar we kunnen in elk geval een idee geven van hoe PS VR2 het er in algemene zin vanaf brengt.

De verbeteringen van de PS VR2 ten opzichte van het origineel beginnen al wanneer je de doos opent. Deze blijkt namelijk niet simpelweg de verpakking, maar ook een handige opbergdoos voor de headset en de controllers: ze terugplaatsen en meenemen is extreem simpel. Misschien niet het belangrijkste, maar het is wel handig. Wat je uit de doos haalt, blijft beperkt tot de headset met daaraan een lange USB-C-kabel, de controllers en een USB-C-kabeltje om de controllers te koppelen. Er zijn geen gekke extra kabels of kastjes die tussen de console en de headset geplaatst hoeven worden: een van de grootste nadelen van de eerste PS VR. Deze nieuwe versie heeft maar een kabel nodig om verbonden te worden met de PlayStation 5. Een kabel is natuurlijk meer dan géén kabel, maar tijdens het spelen zit het draadje eigenlijk nauwelijks in de weg. De lengte is voldoende om je enigszins vrij rond te bewegen, maar het is niet de vrijheid die je bijvoorbeeld bij de Meta Quest 2 wel hebt. Ik stoorde me nauwelijks aan het draadje, maar Wout voelde zich er door beperkt en had het gevoel dat hij in Horizon minder snel zelf draaide en de thumbstick meer gebruikte, omdat hij kon voelen dat hij aan een kabel vast zat.

Uitstekend af te stellen

De PS VR2 aansluiten is een fluitje van een cent. De meegeleverde Sense-controllers koppel je met de USB-C-kabel en de headset werkt zodra je hem op- en aanzet. Dat gaat heel simpel. De headset is voorzien van een band die je makkelijk los kunt halen en naar achteren kunt trekken om hem over je hoofd heen te doen. Daarna zet je de band vast met een draaiknop en kun je de positie van de bril veranderen door een knop in te drukken en de bril richting je ogen te drukken. Daarna kun je met een andere draaiknop de positie van de lenzen afstellen op de positie van je pupillen. Mede dankzij de rubberen rand om de bril heen is het goed mogelijk een comfortabele, goed werkende positie te vinden, waarbij er nauwelijks meer licht van buitenaf je ogen bereikt. Wat wel opvalt aan het PS VR2-systeem is dat de headset behoorlijk strak kan aanvoelen. De beste beeldkwaliteit bereikten we door de band goed aan te draaien en dat zorgt voor aardig wat druk op je hoofd en het laat een mooie afdruk achter op je voorhoofd.

De vervolgvraag op dit punt, die we trouwens ook veel in de comments onder de CES-preview zagen terugkomen, is: hoe is dit dan voor brildragers? Als de beste beeldkwaliteit bereikt wordt door een strakke bevestiging, kun je dit dan wel doen met een bril? Het antwoord: dat kan zeker, maar je gaat inleveren op het gebied van lichtlekkage. De headset zal iets verder van je hoofd af gezet moeten worden. Het goede nieuws is dat dat voor brildragers een prima resultaat kan opleveren, maar het rubber zal iets minder netjes afsluiten dan wanneer je de PS VR2, zonder dat je zelf een bril draagt, strak tegen je hoofd aan kunt zetten.

PS VR2PS VR2PS VR2PS VR2

Eyetracking en foveated rendering

De menu’s van de installatie doorlopen is makkelijk en kent voor VR-gebruikers bekende stappen, zoals het aanduiden van een veilige speelzone. Hierbij helpt het dat de bril beschikt over een pass-throughfunctie, waarbij je de wereld om je heen in zwart-wit ziet, met de bril dus gewoon nog op je hoofd. Dat is niets nieuws voor VR-gaming in het algemeen, maar wel nieuw voor de PS VR; de PS VR1 had het namelijk niet. Het aanduiden van de veilige zone werkt intuïtief en makkelijk en datzelfde geldt voor het instellen van eyetracking. Je volgt met je ogen een balletje dat over het scherm beweegt en enkele seconden later heb je de boel ingesteld en kan de PlayStation VR2 de bewegingen van je ogen volgen. Dat heeft voordelen voor de techniek en het wordt in sommige games gebruikt om bijvoorbeeld door menu’s te navigeren.

Foveated rendering

De feature voelt trouwens magisch, maar heeft ook een nadeel. Als de tracking ingesteld staat op jouw ogen, is de kans groot dat het niet goed werkt voor een ander. Dat heeft belangrijke gevolgen. Die persoon kan dan de menu’s in bijvoorbeeld Horizon niet goed besturen, want waar je naar kijkt is dan niet waar de bril denkt dat je kijkt. Ook werkt dan foveated rendering niet meer. Dit is een feature die ervoor zorgt dat de zone waar je ogen op gericht zijn in de hoogste kwaliteit gerenderd wordt. Daaromheen krijg je een soort tussenzone en daarbuiten zones waarin de grafische kwaliteit dan lager is. Dat zie je in de bril zelf niet, maar wel als je de beelden opneemt en terugkijkt. Dat is een handige feature, maar dan moet de eyetracking wel goed gekalibreerd zijn.

Horizon Call of the Mountain Foveated RenderingHorizon Call of the Mountain Foveated Rendering

Foveated rendering: let op hoe de focus verandert tussen het eerste en tweede screenshot. In het eerste shot zijn de ogen gericht op het linker deel van het dak, in het tweede shot meer op het deel rechtsonder. Dit effect is niet zichtbaar in de bril zelf, wel als je de beelden opneemt en terugkijkt.

Je kunt dus menu’s aansturen met je ogen, maar meestal doe je het gewoon met de Sense-controllers. Het is lastig om een punt aan te wijzen waar de sprong van PS VR naar PS VR2 het grootst is, maar dit is een kanshebber. De oude VR-set bestuurde je namelijk nog met de Move-controllers, je weet wel, die ijslolly’s, en die voldeden eigenlijk niet. De Sense-controllers zijn dan ook een verademing. Je handen op de tast door de ringen heen krijgen, vereist in het begin nog wat gewenning, maar dat gaat snel en dan werkt alles heerlijk. De Sense-controllers hebben samen alle knoppen van een normale DualSense-controller, alleen is die controller als het ware in twee stukken gehakt, waardoor elke controller een thumbstick, twee actieknoppen en L1/L2 of R1/R2 heeft. De positie van de controllers wordt door de bril in de gaten gehouden, terwijl diezelfde inside-outtracking ook verantwoordelijk is voor de positiebepaling van de bril en de speler die hem draagt.

Sense-controllers

De Sense-controllers liggen heerlijk in de hand en vertonen bovendien veel detail in hoe ze je handen ‘registreren’. Als je de handgrepen namelijk lichtjes loslaat, zul je bijvoorbeeld in Horizon zien dat het personage dat je speelt, zijn handen ook opent. Dat is knap, want het is niet zo dat je een knop loslaat. Er zit dus een bepaalde drukgevoeligheid in de handgrepen zelf, of wellicht zijn het de camera’s van de headset die dit oppikken? Hoe dan ook: het komt heel overtuigend over.

Opladen

Wij ontvingen van PlayStation een reviewexemplaar waar ook een laadstation voor de Sense-controllers bij meegeleverd werd. Dat is geen overbodige luxe, want de controllers gaan niet overdreven lang mee. We hebben geen betrouwbare accutest gedaan, maar na een uur of twee spelen waren de controllers vaak wel aan hun laatste van de drie blokjes toe. Tussendoor opladen is dus wel zo handig en het laadstation zorgt dat je dat niet met aparte USB-kabeltjes hoeft te doen, al kan dat natuurlijk wel.

Tevens zijn er oordopjes meegeleverd. Misschien is het fijnste onderdeel van deze doppen nog wel dat ze met een handig bevestigingsstuk komen, waarmee je ze makkelijk aan de PS VR2 kunt vastmaken. Ook fijn is dat ze de 3d-audiofeatures van de PlayStation 5 ondersteunen. De verdere kwaliteit van de earbuds is niet indrukwekkend, maar voor een ‘gratis’ setje is het niet verkeerd.

Uitstekend beeld

Hoe goed een VR-setje in theorie ook is, het valt of staat met beschikbare content. Daar heeft PS VR2 de komende jaren absoluut nog een strijd te winnen, want op dit moment kan het aanbod beter. Games die geschikt zijn voor de PS VR, zijn niet automatisch ook speelbaar met de PS VR2. Alleen games die een update hebben gehad of waarvoor zelfs een nieuwe PS VR2-versie is uitgebracht, kun je spelen met Sony’s nieuwe VR-headset. Dat maakt het aanbod op dit moment erg beperkt. Wij hebben gedurende onze testperiode verschillende games langer en korter gespeeld. Natuurlijk zijn we uitgebreid aan de slag gegaan met Horizon: Call of the Mountain, wat toch het vlaggenschip is van deze line-up. De positie van ‘favoriete game’ bleek daarbij geen zekerheidje, want de redactie was ook zeer onder de indruk van Gran Turismo 7 en Star Wars-fans blijven Tales of the Galaxy natuurlijk een fijne vinden. Daarnaast hebben we ook Kayak VR: Mirage, Resident Evil: Village en Zombieland: Headshot Fever Reloaded uitgeprobeerd om tot onze conclusies over de PlayStation VR2 te komen.

Mocht je stiekem al hebben gespiekt, dan weet je al: die conclusie is positief. Daar zijn allerlei redenen voor en de belangrijkste is vrij simpel: beeldkwaliteit. De PS VR2 is een levensgrote stap voorwaarts ten opzichte van zijn voorganger en brengt de grafische kwaliteit van VR-gaming op consoles naast die van VR-gaming op een pc. Natuurlijk zijn er punten waar specifieke high-end brillen het nóg beter doen, maar in grote lijnen is dat wel wat PS VR2 is: een VR-ervaring die je prima naast pc-VR-ervaringen kunt leggen, waarbij PS VR2 op sommige vlakken zelfs de beste is. De snelle en gemakkelijke installatie, zowel in het opzetten van de headset als in het instellen van de software, is daar bijvoorbeeld een factor in.

Het gaat echter een stuk verder dan dat. Toen ik de bril voor het eerst op mijn hoofd zette, maakte gebrek aan ‘lightbleed’ indruk. Ik zag nog wat kleine randjes langs mijn neus, maar met wat kleine aanpassingen waren die ook snel weg. Toen ik daarna begon te spelen, maakte vooral het licht, dit keer het licht van het scherm dus, indruk door de helderheid in combinatie met het contrast. Hier zien we natuurlijk de meerwaarde van de twee 2k-hdr-oledschermen die in de bril zitten. Daarin is de bril niet helemaal uniek, maar toch zijn VR-billen met oledschermen nog sterk in de minderheid. De schermen bieden de speler een resolutie van 2000x2040 pixels per oog, waarmee de bril vier keer zo scherp beeld biedt als zijn voorganger.

De hoge beeldkwaliteit is voor een deel ook te danken aan het oplossen van oude problemen. De originele PS VR had bijvoorbeeld veel last van het ‘screendooreffect’ en ook van ‘godrays’. Het eerste is een effect dat optreedt omdat je met je ogen heel dicht op een scherm zit dat eigenlijk te weinig pixels heeft om probleemloos beeld te laten zien. Door de ruimte tussen de pixels ontstaat dan een effect dat lijkt alsof je een hordeur over een normaal beeld hebt gelegd. Dat probleem is... ik wilde schrijven 'weg', maar dat is niet helemaal waar. Wie heel goed kijkt, kan het nog een beetje zien, maar dan probeer je actief het scherm te zien, in plaats van de beelden die daarop te zien zijn. Ben je gewoon met de games bezig, dan valt het totaal niet meer op.

De godrays zijn ook verleden tijd. Dat is opvallend, want de PS VR2 gebruikt nog fresnellenzen. In de aanloop naar de release werd echter al bekend dat Sony een patent had laten vastleggen waarin wordt uitgelegd hoe een lichtabsorberend laagje het zonnestraalachtige effect zou kunnen voorkomen. Daarmee zou een belangrijk nadeel van fresnellenzen ten opzichte van bijvoorbeeld pancakelenzen worden opgelost. Natuurlijk moet deze oplossing zich nog wat langer bewijzen dan een testperiode van net iets meer dan een week, maar het lijkt in elk geval prima te werken: witte tekst op een zwarte achtergrond is in de PS VR2 haarscherp te lezen, zonder de aanwezigheid van godrays.

Ook op het gebied van de ‘field of view’ is winst behaald. De PS VR2 heeft een field of view van 110 graden, wat eigenlijk maar veertien graden meer is dan zijn voorganger. Valt dat tegen? Niet bepaald, want het verschil in ervaring is gigantisch. Goed, het effect dat je de wereld door een soort duikbril bekijkt, blijft aanwezig. De uiterste randen van je beeld vallen links en rechts wel op, maar een stuk minder dan tot nu toe het geval was. Als je de schermen wat verder van je ogen positioneert, worden de randen natuurlijk iets beter zichtbaar. Dat is iets waar brildragers rekening mee moeten houden, al kunnen ook zij prima de ‘sweetspot’ vinden voor optimale beeldkwaliteit.

Vermoeidheid en mura-effect

Hoe overtuigend de PS VR2 ook is, perfect is de bril niet. We noemden al even dat de kabel een klein minpuntje is, maar er zijn zorgelijkere problemen. Een daarvan is dat de bril voor veel gebruikers snel tot vermoeidheid of zelfs misselijkheid leidt. Ook ik had daar bij de PS VR2 bovengemiddeld veel last van. De reden? Het kan toeval zijn, bijvoorbeeld door een verkoudheidje dat impact heeft op hoe je lichaam reageert op VR-effecten, maar het kan ook komen doordat de bril strakker om je hoofd zit dan menig andere bril, waardoor de bril aan de voorkant ook flink op je voorhoofd kan drukken. Ook was voor mij de sweetspot heel dicht bij mijn ogen en ook dat kan natuurlijk een bron van fysiek ongemak zijn.

Dan is er nog de het ‘mura-effect’. Dat is een probleem waar meer VR-brillen met oledschermen last van hebben. Het probleem ontstaat doordat pixels onderling te veel variatie laten zien, terwijl de onderlinge kleurstelling, omdat je ogen zo dicht op het scherm zitten, perfect moet zijn. Zit dat niet helemaal goed, dat ontstaat er een waarneembaar effect dat je kunt omschrijven als een waas of als een soort mist. Dat is mura. Het lullige is dat als je het eenmaal ziet, het lastig is om het te ‘on-zien’. Daarbij is het zo dat de problemen per set verschillend zijn. Bij de ene bril is het duidelijker dan bij de ander. In theorie zou een software-update dit kunnen verbeteren. Tot die tijd kan het helpen om de helderheid te verlagen om het mura-effect te beperken. Ook kan het zijn dat een net andere positie van de bril voor je gezicht nog wat winst oplevert, maar dat zullen de meesten die hiermee te maken krijgen, vast al wel hebben geprobeerd. Het is vervelend, maar ook weer niet het einde van de wereld: ik keek er in VR-games eigenlijk altijd doorheen en zag het effect alleen als ik de bril in de Cinematic-mode gebruikte.

De Cinematic-mode gebruik je voor alles wat niet in VR aangeboden kan worden. Je ziet dan als het ware een virtueel scherm voor je, in de bril. Het voordeel daarvan is dat dat scherm een stuk groter kan lijken dan een gemiddelde televisie. Wil je dus een game spelen of een film kijken op een heel groot scherm, dan kan dat dus daarmee. Kies je voor het grootste formaat, dan kun je rekenen op een beeldscherpte van net iets meer dan 1080p. Toch is dat niet wat wij aan zouden raden. In het grootste formaat merk je dat de randen vager worden en moet je bovendien je hoofd bewegen om delen van het beeld scherp te krijgen. Een formaatje kleiner werkt beter. Collega Eric van Ballegoie, die natuurlijk regelmatig naar schermen tuurt, kon zich prima voorstellen dat hij op deze manier een hele film zou kunnen kijken. Wel wijst hij erop dat het ‘wauweffect’ dat je bij heel goede oledschermen hebt als het bijvoorbeeld gaat om de helderheid, ontbreekt. Wat ook ontbreekt: de mogelijkheid om 3d-blu-rays af te spelen. Dat lijkt vooral een beperking van de PlayStation 5 te zijn. Het afspelen van hdr-content via YouTube en Netflix lukt wel en geeft een prima resultaat.

Dan nog een ander minpuntje, dat niet helemaal bij de review hoort en ook weer wel. De PlayStation VR2 kost 599 euro. Dat is stevig, maar er zijn wel meer brillen duur, zelfs duurder. De combinatie van een PlayStation 5 en deze vr-set is nog steeds goedkoper dan een high-end pc met een high-end vr-bril. Maar dat is niet het minpuntje dat we bedoelen, want dat is dit: de PlayStation VR2 is alleen via Sony te bestellen en de uitleveringen gaan lang niet altijd soepel. Op zichzelf zou dat laatste niet zo erg zijn, als de consument keuze had in waar hij het apparaat zou bestellen. Die keuze is er dus niet. Dat is jammer. Diverse retailers vermelden de PlayStation VR2 wel op hun sites, dus het lijkt erop dat de bril later alsnog door andere partijen verkocht zal worden, maar voorlopig kun je hem dus alleen bij PlayStation bestellen.

Horizon: Call of the Mountain

Het leek in de eerste alinea van de vorige pagina al even alsof het daar over de games zou gaan, maar nu dan toch écht: de games. Laten we beginnen met constateren dat de line-up voor de PS VR2 niet kan leunen op die van zijn voorganger. Games voor de eerste PlayStation VR werken niet standaard op de nieuwe bril, dus die catalogus is niet beschikbaar. Wel zijn er al verschillende ontwikkelaars geweest die hun game gepatched hebben, zodat die speelbaar is op de PS VR2, maar het mag duidelijk zijn dat deze VR-bril een nieuwe start betekent voor VR-gaming op de PlayStation, met in eerste instantie dus een beperkt spelaanbod. Gelukkig zitten er in dat spelaanbod ook nu al een heel aantal games die zeer de moeite waard zijn.

Spelen als de vijand?

De vooraanstaandste titel in de nu beschikbare line-up is uiteraard Horizon: Call of the Mountain. In dit speciaal voor PS VR2 ontwikkelde spel ben je een Shadow Carja genaamd Ryas en speel je dus niet als Aloy, de heldin uit de andere Horizon-games. Wel kom je de roodharige bekendheid tegen en ben je actief in dezelfde wereld. Ryas is een lid van de stam waar Aloy het juist vaak mee aan de stok heeft gehad en moet in Call of the Mountain proberen zijn eer terug te winnen, om niet langer als vijand gezien te worden door de andere personages. Wat de timing betreft speelt Call of the Mountain zich af tussen twee missies uit Horizon Zero Dawn in, dus nog voor de gebeurtenissen in Forbidden West.

Horizon Call of the Mountain

Daar houden de gelijkenissen tussen de normale Horizon-games en Call of the Mountain ook wel op. Zero Dawn en Forbidden West zijn immers openwereldgames met een hoge mate van vrijheid, terwijl dit een lineaire game is, die je ook zeker geen tientallen uren zal bezighouden. De roep van de berg zal je ergens tussen de acht en twaalf uur bezighouden, wat best lang is voor een VR-game. Zeker als je regelmatig pauzes moet houden om fysieke ongemakken te voorkomen, zul je best een tijdje zoet zijn met Horizon in VR.

Het begint allemaal overzichtelijk genoeg. Je wordt als gevangene over een rivier getransporteerd, tot je boot wordt aangevallen door Snapmaws en je weet te ontkomen. Daar begint een leerproces van hoe Call of the Mountain werkt en als eerste leer je datgene wat je het vaakst moet doen in dit spel: klimmen. Dat werkt heel goed en intuïtief. Het klimpad dat je moet volgen is vaak heel helder en dat pad volgen is makkelijk. Het voelt ook goed. Binnen de kortste keren bedwing je de ene na de andere rotswand, terwijl je soepeltjes overpakt van je ene naar je andere hand. En ja: als je met beide handen de berg loslaat, val je naar beneden: een les die diverse medewerkers van Tweakers aan den lijve hebben ondervonden. Los daarvan gebeurt het soms dat de bril even moeite heeft met bepalen waar je een van je handen precies probeert te plaatsen. Dat komt meestal doordat je dan een arm tussen de headset en de controller hebt, waardoor de camera’s die de controller tracken, het zicht op de controller verliezen. Dat herstelt zich vaak snel, maar soms zorgt het voor gekke beelden.

Na de eerste fase van de game worden er langzaam meer gameplayelementen geïntroduceerd. Klimmen kan dan bijvoorbeeld ook met pikhouwelen en natuurlijk leer je hoe je tegen machines kunt vechten. De gevechten zijn altijd op vaste plekken, waarbij je als speler niet vrij beweegt, maar je in een cirkel door de omgeving verplaatst. Als je een aanval ontwijkt, dan spring je dus altijd een stukje naar links of rechts op die cirkel. Dat houdt het overzichtelijk. Wel krijg je aardig lamme armen bij lange gevechten, omdat je steeds je boog voor je moet houden en steeds nieuwe pijlen over je schouder moet pakken. Dat is zelfs als je niet écht een boog vasthoudt best pittig. Het werkt gelukkig wel goed, wat ook komt omdat je wordt geholpen door autoaim. Het is haast moeilijker om de machines helemaal te missen dan ze te raken, al zul je, om de kwetsbare plekken van de machines te raken, wel iets beter moeten mikken.

Horizon Call of the Mountain

Klimmen, klimmen, klimmen

De gevechten zijn dus vrij intense momenten. Dat verklaart misschien ook wel waarom de nadruk ligt op het verkennen van de omgeving. Dat verkennen gaat altijd gepaard met veel klimwerk en regelmatig wat puzzeltjes. Het klimmen is op zichzelf leuk om te doen, zeker ook omdat je vaak op enorme hoogte bezig bent en je dus veelal een prachtig uitzicht hebt. Het levert de game alleen wel een eentonig ritme op. Het is klimmen, klimmen, klimmen, dan eventjes vechten, terug naar het basiskamp, om daarna weer ergens anders te klimmen, klimmen, klimmen en misschien eventjes te vechten. Die gevechten worden later interessanter omdat je meer opties krijgt, zoals andere pijlen en andere wapens, maar dan nog is Horizon: Call of the Mountain vooral een prachtige showcase voor de PS VR2 en als game op zichzelf niet zo heel bijzonder.

Toch zeg ik ook in de videoreview: deze game is samen met Gran Turismo 7, puur als VR-ervaring, voor mij nu Half-Life: Alyx voorbij. Dat heeft alles te maken met hoe overtuigend Guerrilla Games en Firesprite de wereld om je heen weten neer te zetten, uiteraard geholpen door de heldere, scherpe oledschermen van de PS VR2. Het is de combinatie tussen hardware en content die dit zo goed maakt. Als je in het basiskamp staat en naar de besneeuwde toppen kijkt, zijn ook de ver weg liggende toppen haarscherp. Als je aan een arm aan een rots bungelt en naar beneden tuurt, zie je heel goed wat er honderden meters onder je gebeurt. Dat, gecombineerd met het kleurgebruik en hoe die kleuren van het scherm af spatten, maakt Horizon: Call of the Mountain voor ons een ongeëvenaarde VR-ervaring. En dan hebben we het nog niet eens gehad over hoe het is om ineens oog in VR-oog te staan met een Thunderjaw.

Unreal Engine

Een leuk detail aan Call of the Mountain is trouwens nog wel dat de game niet op Guerrilla’s engine draait. Om deze game mogelijk te maken is de wereld van Horizon overgezet naar Unreal Engine 4. Dat is op zich logisch: de Decima-engine van Guerrila zal niet standaard over VR-ondersteuning beschikken en de Unreal Engine heeft dat al wel voor elkaar. Het mag duidelijk zijn dat het resultaat uitstekend is. Met dank aan de scherpte van de oledschermen en foveated rendering is alles waar je naar kijkt scherp en vol detail. Op dat vlak legt Horizon: Call of the Mountain de lat voor VR-games in het algemeen absoluut hoger dan al het andere dat er al was.

Gran Turismo 7, Resident Evil Village en meer

Natuurlijk zijn er meer games die de moeite waard zijn en één ervan is een belangrijke. Het grootste nadeel aan Horizon: Call of the Mountain is dat het voor veel spelers een eenmalige ervaring zal zijn. Die ervaring duurt dan acht tot twaalf uur en oké, misschien speel je hem nog wel een keer. Dan zit je nog steeds niet aan vijfentwintig uur speeltijd. Is dat waar je een apparaat van zeshonderd euro voor koopt? In beginsel wellicht wel, maar het zou fijn zijn als er een game is, die wat meer kan toevoegen. Gran Turismo 7 is die game. Er is een reden dat mensen veel investeren in set-ups om thuis lekker te kunnen racen: je kunt er dagelijks gebruik van maken. Racen is ook honderden uren later nog steeds leuk. Een verhaalgedreven game voor de derde of vierde keer spelen, is een stuk minder leuk. Dit zou dus de ideale game kunnen zijn waar je de PlayStation VR2 lang mee kunt gebruiken.

Gran Turismo 7 volledig speelbaar in vr

Wanneer je Gran Turismo 7 opstart, denk je wellicht dat het opstarten in VR fout is gegaan; de game zie je namelijk in Cinematic Mode. Dat verandert als de daadwerkelijke race begint: dan verandert de camera naar een 3d-perspectief en zit je in virtual reality in een auto. Elke race in de game is op deze manier te spelen. Dat is anders dan bij GT Sport, waar de VR-modus een losstaand onderdeel van het spel was. Daardoor zaten er beperkingen aan de game. Dat is in Gran Turismo 7 dus niet zo: alles werkt hetzelfde, alleen dan met een ander cameraperspectief.

Gran Turismo 7 VRGran Turismo 7 VRGran Turismo 7 VRGran Turismo 7 VR

Dat nieuwe perspectief is letterlijk een gamechanger. Dat effect is natuurlijk niet nieuw. Er zijn genoeg racegamers die al jaren zweren bij de VR-modus van bijvoorbeeld Assetto Corsa, Project Cars 2 en 3, en zoals gezegd kon je Gran Turismo Sport ook al in VR spelen met de oude PS VR. Toch is dit kwalitatief iets anders dan dat. Het grote verschil is dat de PS VR2 vier keer scherper is dan het oude model. Dat maakt niet alleen de auto’s om je heen scherper en mooier, maar het zorgt er vooral voor dat de omgeving wat verder weg al scherp wordt. Dat helpt om goed in te schatten hoe een baan zal lopen, waar je moet remmen en hoe je een bocht moet insturen. Ook als je om je heen kijkt, is de omgeving een stuk beter te zien. Kijk bijvoorbeeld op de Red Bull Ring, wanneer je omhoog rijdt naar bocht 3, eens naar rechts: je zult dan de kenmerkende stier op het middenveld prima kunnen zien.

Natuurlijk is het niet alleen maar eyecandy, ook het racen wordt een stuk intenser en leuker. Insturen met een auto net wel of net niet naast je, gaat gepaard met je dode hoek checken, want net als in het echt wil een auto nog wel eens uit je spiegels verdwijnen. Je kunt auto’s prachtig langszij zien komen of van dichtbij hun achterkant inspecteren als je heel dicht op je voorganger rijdt. Dat de hele game in VR speelbaar is, betekent ook dat alle weerseffecten en tijden van de dag in VR te zien zijn, dus je zult ook regen en ondergaande zon kunnen meemaken. Ook dat is in VR net wat heftiger en vetter dan wanneer je normaal speelt. Het enige minpunt dat ik hier kan noemen, is dat de auto’s er net wat minder ‘perfect’ uitzien dan wanneer je in de normale stijl speelt. Uiteindelijk kan een goede 4k-tv de grafische pracht en praal van Gran Turismo 7 net wat mooier weergeven dan de PS VR2 dat kan.

Kayak VR: Mirage

Als het je puur om grafische pracht gaat, is Kayak VR: Mirage een leuke game om tussendoor even op te starten, al was het maar om even tot rust te komen na de intense ervaringen die Horizon: Call of the Mountain en Gran Turismo 7 te bieden hebben. In Kayak VR: Mirage dobber je lekker rustig rond in een kajak en dat doe je op allerlei prachtige plaatsen, zoals Australië, Costa Rica, Noorwegen of Antarctica. Dat kun je in verschillende weersomstandigheden of tijdstippen doen en je kunt zelf kiezen of je een wedstrijdje wilt doen of gewoon vrij rond wilt kunnen kajakken. Dat wedstrijdje doe je op basis van tijd; het is niet zo dat je in real time tegen andere gamers speelt. Dat deel van de game interesseerde ons minder dan simpelweg ronddobberen, genieten van al het moois dat er te zien is en verrast worden door de leuke dingen die om je heen kunnen gebeuren.

Kayak VR MirageKayak VR MirageKayak VR MirageKayak VR Mirage

Kayak VR: Mirage weet op sommige plekken het fotorealisme haast te benaderen. Dat maakt dit leuk. De lol ging er voor ons telkens best snel af, na een kwartiertje tot een half uurtje heb je het wel weer even gezien. Dat is het nadeel van slechts vijf omgevingen hebben om uit te kiezen. Het goede nieuws is dat Better Than Life een hele roadmap heeft waarin het bijhoudt aan welke content gewerkt wordt. Daaruit kun je afleiden dat er op middellange termijn, hoe lang dat dan ook is, nieuwe omgevingen verwacht mogen worden, terwijl ook andere spelmodi een optie zijn. Tot die tijd kun je het in elk geval gebruiken om af en toe even op een wat rustigere manier te spelen met je PS VR2.

Resident Evil Village

Goed, het is tijd voor weer wat meer actie en dan maar meteen goed ook. Resident Evil Village was al geen game voor mensen die snel schrikken en ja, ook deze game is nu helemaal in VR te spelen. Dat maakt het een stuk intenser, toffer en moeilijker. In het donker rondkruipen met niet meer dan een zaklamp als lichtbron is op zichzelf al eng, maar dat je die zaklamp nu zelf kunt vasthouden en er vrij mee kunt schijnen, tilt de ervaring naar een hoger niveau. Allerlei handelingen, zoals het herladen van je wapens, worden nu ineens dingen die je handmatig moet doen. Daar begint de moeilijkheid. Die handelingen zijn op zichzelf simpel, maar wanneer je onder druk staat omdat er allerlei monsterlijke wezens op je pad komen, wordt het een klusje dat je al snel te haastig probeert te doen en dan lukt het ook wel eens niet. Daar komt nog bij dat je in VR wat minder snel ronddraait dan je normaal zou kunnen doen. Dat leidt er toe dat het best een probleem is wanneer je ingesloten wordt of in je rug wordt verrast. Wie vaker teksten van mij leest of video’s bekijkt, weet dat ik toch al niet echt houd van heel enge games, dus deze extra moeilijkheid kan ik bij een game als Resident Evil Village echt niet gebruiken. Toffe ervaring, zeker intenser en spannender dan de normale versie, maar voor mij persoonlijk niet iets waar ik gelukkig van wordt.

Resident Evil Village PS VR2

Overige games

Er zijn nog wel meer games dan deze die de moeite waard (zouden kunnen) zijn, die we simpelweg niet uitgebreid genoeg of zelfs helemaal niet hebben kunnen testen. Het tweede deel van Moss, de game met het muisje dat je door allerlei werelden moet leiden, ziet er bijvoorbeeld heel sfeervol uit. In die game kijk je vaak van heel dichtbij naar allerlei objecten en die zien er dankzij de scherpte van de oledschermen heel goed uit. Zombieland: Headshot Fever Reloaded zet grafisch niet echt iets neer waardoor je wordt weggeblazen, maar is wel weer een fijne testcase voor hoe de controllers zich gedragen als je er een zombieshooter mee gaat spelen. En dan zijn we nog niet eens toegekomen aan de PS VR2-versie van After the Fall van Vertigo Games. Zo blijven er ook voor ons nog genoeg games te ontdekken in deze line-up.

Wellicht dat we later dit jaar nog eens een hernieuwde blik werpen op het aanbod aan PS VR2-games, wat laten we wel wezen: de strijd is nog lang niet gestreden. De line-up is prima voor bij de introductie, maar het is wel belangrijk dat er de komende maanden en jaren genoeg hoogwaardige content bij zal komen. Dat is eigenlijk het aloude probleem van vr-gaming: de hardware die er is, wordt steeds beter, maar eigenlijk ontbreekt het aan voldoende content om daar echt genoeg uit te halen. Aan Sony en haar partners om te bewijzen dat PS VR2 ook van toffe content kunnen blijven voorzien.

Conclusie

In de laatste alinea van de vorige pagina noemen we eigenlijk op de valreep het belangrijkste onderdeel dat de PS VR2 wel of niet naar succes kan leiden: content. Deze VR-set is prima. Het is een hoogwaardig product met bijbehorende indrukwekkende VR-beelden, die haast uniek is in hoe simpel je de boel aansluit en werkend hebt. Het tilt het niveau van VR-gaming op consoles in een klap naar hetzelfde niveau als VR-gaming op pc’s, met rumble in de headset, eyetracking en een fov van 110 graden als features waar menig high-end VR-bril jaloers op zal zijn. Combineer deze PS VR2 met hoogwaardige content als Horizon: Call of the Mountain en Gran Turismo 7 en het resultaat is indrukwekkend: wat mij betreft het beste dat ik tot nu toe gedaan heb in virtual reality. Ik hoop dus vooral dat er de komende maanden en jaren dergelijke ervaring aan het aanbod toegevoegd worden. Een The Last of Us-VR-game? Uncharted? Laten we het hopen.

Hoe goed de bril ook is, er zijn ook wel wat puntjes die beter hadden gekund. De bril rekent af met het screendooreffect en godrays, maar kampt met problemen rond het mura-effect. De problemen zijn niet voor elke gebruiker en bij elke bril even groot, maar ze zijn er wel en sommige gamers hebben hun setje onder andere hierom al op V&A gezet. Daarnaast vind ik dit een heel intense, of eigenlijk gewoon zware bril. Niet in gewicht, want je kunt hem perfect afstellen en aandraaien en dan is het gewicht prima verdeeld over je hoofd. Nee, het is zwaar in de zin van dat ik er merkbaar sneller moe van wordt dan van andere VR-brillen en ik ben met deze bril ook gevoeliger voor motionsickness. Dat is met de settings in een spel wel in te perken, maar toch: ik had dat eigenlijk nooit, met geen enkele bril. Dat is een heel persoonlijke ervaring; collega Eric van Ballegoie had er bijvoorbeeld veel minder last van. Lees dit dus zeker niet als ‘het oordeel van Tweakers is dat je moe en misselijk wordt van de PS VR2’. Het is mijn persoonlijke ervaring. Jouw ervaring kan anders zijn.

Gelukkig is het uiteindelijk overheersende gevoel positief. Klimmen in Horizon: Call of the Mountain met de perfect in de hand liggende Sense-controllers is gewoon enorm leuk om te doen en de beelden maken indruk met hun scherpte en helderheid, daarbij uiteraard ook geholpen door slimme features als eyetracking en foveated rendering. Als we willen zeuren, dan moeten we nog even aanstippen dat we anno 2023 best al gewend zijn aan VR-ervaringen waar je helemaal niet meer vast zit met een kabel. Dat maakt het jammer dat de PS VR2 wel met een kabel werkt. Maar als je de toegankelijkheid en de hoge kwaliteit in ogenschouw neemt, is dat draadje wat ons betreft een klein offer. Al met al dus een indrukwekkende VR-headset, die de komende jaren hopelijk van meer hoogwaardige content zal worden voorzien.

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Reacties (259)

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UniMatrix 3 maart 2023 08:23
Brildragers: https://vroptician.com/pr...s-inserts/playstation-vr2 aanrader, heb ze ook voor de Quest 2 (gehad) en Pico 4.
lonewolf2nd @UniMatrix3 maart 2023 08:56
Kan je die ook makkelijk er inzetten en er uithalen?
Want als de psvr2 bij mij in huis komt zullen er meerdere mensen gebruik van maken.
UniMatrix @lonewolf2nd3 maart 2023 08:56
Je klikt ze er zo op en en af, de Quest 2 werd hier ook door de kinderen gebruikt. :)
lonewolf2nd @UniMatrix3 maart 2023 09:00
Oh top, dat is wel een geruststelling, dan kan ik hem gewoon online bestellen en als het niet gaat met mijn bril, bestel ik die lenzen.
UniMatrix @lonewolf2nd3 maart 2023 09:03
De lenzen geven sowieso een betere ervaring dan een bril, net zoals je bij contactlenzen het hele beeld scherp hebt i.p.v. brilranden in beeld.
Twixie
@UniMatrix3 maart 2023 11:22
Very nice. Lijkt me zelfs voor mij een must, gezien ik multifocale glazen heb.
Met multifocale glazen is de afstand waarop je scherp ziet afhankelijk van de vertikale positie. Kijk je naar beneden is die afstand kort, omdat je in die richting bvb vooral iets leest. Met een VR-bril is rondom de afstand tot het scherm hetzelfde. Met een multifocale bril ga je dus gegarandeerd een wazige onderkant van het beeld hebben. Eye tracking zal daar ook niet bij helpen, integendeel.
Nu, op zich is het eigenlijk een beetje zoals in de echte wereld waar je met multifocale glazen toch wat je hoofd zelf moet bewegen om sommige zaken scherp te zien.
UniMatrix @Twixie3 maart 2023 11:23
Ik weet alles van multifocale glazen helaas :)

Je hoeft ook alleen je 'veraf' sterkte op te geven trouwens. Een oogmeting heb ik er ook nog voor gedaan, heb je ook meteen een goed gemeten IPD.

[Reactie gewijzigd door UniMatrix op 22 juli 2024 14:38]

Ammo123 @UniMatrix3 maart 2023 12:04
Als je een 3D printer hebt, kan je voor de Quest ook een lensinsert printen. Ik had bijvoorbeeld een kapotte bril waarbij de lenzen nog wel goed waren. Zo heb ik zonder bril het lang kunnen gebruiken.

Voorbeeld: https://www.thingiverse.com/thing:4623350
CMG @UniMatrix3 maart 2023 21:59
Dit ga ik proberen, had mijn PSVR2 al bijna het raam uit gegooid, want ik was echt extreem teleurgesteld.

Ik heb het een paar keer geprobeerd, maar het was voor mij onmogelijk om te spelen met dat ding. Je moet overal een hoop tekst lezen en dat was gewoon constant blurry, wat ik ook deed. Bij calibreren kon hij mijn ogen niet tracken (daar zal ook wel het grootste probleem in zitten) wat gewoon een hele frustrerende ervaring tot gevolg heeft.

Heb toen ik hem kreeg een uurtje Outer Worlds gespeeld en kreeg er hoofdpijn van omdat alles steeds blurry was. Daarna nog 2x kort geprobeerd met dingen opnieuw calibreren, etc. maar sindsdien niet meer aangeraakt en ligt hij te verstoffen.
TheRacknker @UniMatrix4 maart 2023 22:10
je kan ook gwn je bril dragen met de vr bril op. Doe ik vaak als ik mn lenzen ff zat ben.
Nowhereman @TheRacknker5 maart 2023 01:20
Voor mij werkt dat inderdaad (ook), echter heeft niet iedereen dezelfde bril en dezelfde afwijkingen. Ik kan mij dan ook goed voorstellen dat dit voor sommigen geen optie is.

De PSVR2 sluit door de flappen heel keurig af maar af en toe krijg ik toch ch wat reflectie op de binnenkant van mijn glazen, vooral bij donkere scènes is dat goed merkbaar en enigzins hinderlijk. Ik kijk het nog een tijdje aan (pun intended) maar overweeg ook die lens is inserts.
TheRacknker @Nowhereman5 maart 2023 16:25
Oh ja ik heb een quest 2 dus misschien heeft die minder last van die problemen.
trisje @UniMatrix6 maart 2023 13:52
Ik heb een lees bril. dus dichtbij is het bij mij niet scherp zonder bril. betekend dat dat ik de beeldschermpjes niet scherp kan zien zonder bril of wordt dat gecorrigeerd.?
andere vraag die ik heb zijn dit soort brillen geschikt om naar een film te kijken of is dat niet al te beste ervaring. ?
UniMatrix @trisje6 maart 2023 14:06
De lenzen in de VR-bril zorgen ervoor dat het beeld virtueel ca. 2 meter ver is en je kunt het dus scherp zien zonder leesbril, ook tekst en zo.

Ik weet dat het wel gedaan wordt, film kijken met een VR-bril, maar zelf vind ik het beeld niet scherp genoeg.
NVranya 3 maart 2023 08:16
Als brildrager herken ik mij (gelukkig) niet in de potentiële problemen.
Had ik bij de 1e versie nog wel eens dat ik misselijk raakte, met deze kan ik uren achter elkaaar door in diverse soorten games en ook zonder mura effect.

Het enige nadeel - ok, naast het "draadje" dan - is dat de VR bril inderdaad vrij strak moet worden aangedraaid voor mij en dat je dan inderdaad met afdrukken op je voorhoofd achterblijft.
Wat dat betreft hadden ze de "kussentjes" wel dikker mogen maken, maar ik neem aan dat dat weer ten koste zou gaan van het rumble effect of eventuele sensoren/IR camera's in de weg zit.

Maar tot nog toe ben ik aangenaam verrast en ik kijk ook erg uit naar Switchback, aangezien ik Rush of Blood ook nog steeds erg leuk vind.

Wat betreft de prijs...
Is het prijzig? Ja.
Krijg je waar voor je geld? Dat ligt er natuurlijk aan wat het voor jezelf waard is. Ik heb beide sets (PSVR1 & PSVR2) ge-preordered en vanaf dag 1 dus beschikbaar, en ik vind van wel.
Maar je zal zelf moeten kijken welke games je aanspreken en of het dán voor jou het genoeg is, óf het risico nemen zoals ik en hopen dat er nog genoeg komt.
Bij de eerste versie vind ik van wel, dus ik neem an dat het hier ook goedkomt. Er waren wel wat ports van PC VR versies, maar aangezien ik geen PC VR heb waren dat voor mij gewoon toch gewoon nieuwe games.

Als je twijfelt zou ik je aanraden om gewoon te wachten, want prijzen zakken toch wel later.
stefanhendriks @NVranya3 maart 2023 08:36
Hoe werkt dat als brildrager? Doe je de set over je bril heen? Of heb je simpelweg je bril niet op?
MrBrickALot @stefanhendriks3 maart 2023 09:31
Voor mij gaat het prima met mijn bril op maar heb wel lenzen besteld bij de VR-optician
hcd320 @MrBrickALot3 maart 2023 14:14
Hier zelfde ervaring. Met de bril gaat het wel echt goed (beter dan eender welke andere VR set tot nu toe) , maar toch ook lenzen besteld (bij VR Rock) voor het ultieme gemak !
Twixie
@stefanhendriks3 maart 2023 10:34
Zonder bril zal afhankelijk van je dioptrie toch ervoor zorgen dat je wazig beeld hebt. Sommigen denken verkeerdelijk dat je in VR alles van vlakbij bekijkt, en dus equivalent is als zonder bril van vlakbij bvb je smartphone bekijken, wat voor veel brildragers inderdaad gewoon scherp is. In de VR-bril zitten echter lenzen zodat de afstand waarop je ogen moeten focussen een pak groter is dan de fysieke afstand tussen oog en scherm. Dit is ook nodig omdat het anders veel te vermoeiend en slecht voor de ogen zou zijn. Van wat ik zo even snel vind online, is de optische afstand tot de schermen bij veel VR sets al snel twee meter.

EDIT: had nog nooit over die VR Optician gehoord. Dat is wel vet. Dus eigenlijk gewoon op maat gemaakte voorzetlenzen zodat je zonder bril kan spelen.

[Reactie gewijzigd door Twixie op 22 juli 2024 14:38]

Ruben26 @Twixie3 maart 2023 15:28
Kan ik hier ergens iets over nalezen, want ik vind dit interessant onderwerp. Ik heb de VR2 namelijk sinds vorige week donderdag en sinds enkele jaren heb ik +1 lenzen nodig om iets te kunnen lezen wat binnen de 30cm komt.

Ik was benieuwd hoe dat werkt bij n VR-bril aangezien het scherm recht voor de ogen zit op minder dan 10cm. Ik snap dat de ingebouwde lenzen dat voor heel groot gedeelte compenseren en ik merk dat ik in de regel geen +1 bril nodig heb, maar ik heb ook paar keer gehad dat ik mbv bijstellen het beeld niet scherp kreeg. Heel even die bril op doen en weer af hielp waardoor ik beeld wel scherp kreeg met mijn ogen. Alsof ik mijn ogen even 'voor de gek moest houden'.

Maar stiekem vraag ik me ook af of ik wellicht de VR2-bril niet goed genoeg op had en na verwijderen +1 bril wel weer. Toch straks eens gaan testen.

PS: OT: Weet iemand of ik de standaard instelling mbt de boundary kan wijzigen zodat ik (bij zittend spelen) niet te snel zo'n rode cirkel krijg te zien? Het bereik mag van mij best wat groter.
Tummie555 @Ruben264 maart 2023 01:21
Bij de meeste VR headsets kan dat niet, maar je kunt meestal wel de sensitiviteit aanpassen. Dat de muur pas in beeld komt als je er echt doorheen gaat. En de snelheid waarmee je op de muur afkomt wordt ook meegenomen in die berekening. Ik zet alle sensitiviteit-guardian opties altijd helemaal omlaag. En dan is die kleine cirkel echt prima.
NVranya @Ruben264 maart 2023 08:48
Ja dat kan.
Settings, Accesorries, PSVR2, boundary iets
Weet niet de exacte namen nu, maar zo zou je er wel uit moeten komen
eljuannes @Ruben2616 maart 2023 19:50
Die rode cirkel(s) geven trouwens de positie van je sense controllers aan
NVranya @stefanhendriks4 maart 2023 08:46
Ik houd de bril op en dat gaat voor mij goed.
Ik heb 1 oog plus en 1 oog min, dus je zou verwachten dat ik het ergens niet goed zou moeten zien, maar ik heb gewoon goed zicht.
Ik merk wel dat ik tussendoor af en toe de VR bril een beetje moet tweaken (links/rechts, hoger/lager of beetje roteren klok mee/tegen), maar dat had ik met de eerste ook en dat komt denk ik omdat je veel beweegt en hij dan toch wat verschuift.
Maar dat is minimaal en niet echt een probleem.
Ik zou hem wel nog strakker kunnen doen, maar dan zit hij echt in mijn hoofd 😅
bones @NVranya3 maart 2023 08:32
Lijkt me niet dat de prijzen zullen zakken. De ps5 controllers zakken toch ook niet qua prijs?
Cergorach @bones3 maart 2023 10:04
Dat komt nog steeds door wat de afgelopen 3 jaar heeft gedaan voor leverbaarheid en productie van bepaalde tech producten. Prijzen zakken als er significant meer aanbod is dan vraag, dat is momenteel niet het geval, veel winkels hebben hem niet op voorraad. Zelfs grote winkels als amazon hebben de Dualsense niet op voorraad, of alleen op voorraad online of bij een select aantal winkels...

De Dualsense Edge is slechts 6 maanden oud...

Als er niet nog meer rare dingen gebeuren die invloed gaan hebben op de levering en prijzen van dergelijke tech hardware, zou ik opnieuw eens 1-2 jaar na release gaan kijken...
NVranya @bones3 maart 2023 15:47
Kijk naar het verleden van de PSVR1, die werd echt veel goedkoper.
En de controllers toen ook niet.
letsa 3 maart 2023 12:11
Voor wat betreft aankomende VR content, hier een (vast onvolledig) overzicht van (te verwachten) content voor PSVR2, samen met links naar het equivalent voor PCVR (quote):

PSVR2 'exclusive':PSVR2 games, (al) beschikbaar op PCVR/andere platforms:Mocht je een PS5+PSVR2 afwegen tegen een PC+PCVR, overweeg in het geval van PCVR ook alle historische content en VR mods die op het PC platform te krijgen zijn. En afgezien van de gratis ervaringen kun je met Steam sales nog wel eens spellen voor een prikkie kopen, hetgeen voor de budgetbewuste koper wellicht interessant is. Al heb je voor een PC vaak wel wat technisch inzicht nodig.

[Reactie gewijzigd door letsa op 22 juli 2024 14:38]

Tummie555 @letsa4 maart 2023 01:28
Mooie lijst! Echter Resident Evil Village native vs mod is wel groot verschil. De mod is subliem, maar laat je niet je zaklamp uit je binnenzak pakken. Dat is echt wel een ander kaliber VR ervaring. Het is maar 1 klein voorbeeld, maar je begrijpt hopelijk wat ik bedoel.
letsa @Tummie5554 maart 2023 09:37
Yep, ervaringen zullen sowieso anders kunnen zijn op andere systemen. Sommige games krijgen extra content/fideliteit boosts voor op de PSVR2. Mogelijk ook gebruik makend van de extra (haptic) features van de headset.

Zelf heb ik een Quest2 met PCVR. Foveated rendering is mogelijk met VR Performance Toolkit, al is dit door gebrek aan eye tracking fixed op het midden van het scherm. Maar toch tof dat dergelijke tweaks en mods überhaupt voor games met terugwerkende kracht op het platform mogelijk zijn, zeker wanneer platte games zomaar in VR beleefd kunnen worden.

[Reactie gewijzigd door letsa op 22 juli 2024 14:38]

Yordi- 3 maart 2023 09:37
Sorry, maar als je 2 goede games "hoogwaardige content" noemt als pluspunt is dat wel héél makkelijk gegeven. Op PCVR hebben we één game, Alyx, en eigenlijk is het nog steeds de enige echte ervaring na 4 jaar Valve Index. Oftewel; nieuwe echte content zal lang op zich wachten en 2 games rechtvaardigen echt niet de aanschaf van een bril.
Verwijderd @Yordi-3 maart 2023 09:47
Volgens mij zijn er bij launch al echt games die hoogwaardige content bieden:

- Horizon call of the mountain
- Resident evil 8 village
- Gran turismo 7
- Pistol Whip
- Star wars tales from the galaxy's edge
- No man's sky
- Moss book 1 en 2
- Jurassic world Aftermath
- Cities VR

En dit is alleen bij launch. Deze maand krijg je ook nog switchback, The walking dead saints en sinners 1 en 2, firewall ultra etc.

Het is echt niet alleen die 2 games die hier besproken wordt.
Yordi- @Verwijderd3 maart 2023 10:17
Pistol Whip, No Man's Sky in VR mode, Resident Evil 8, Moss book en Cities VR zijn arcade, tech-demo's of in het geval van cities VR totaal niet geschikt voor VR en hebben niets te maken met hoogwaardige content of volwaardige games. Leuk voor een uurtje of 2, maar dan houdt het echt heel snel op.

Ik vind het ook zonde overigens, ik heb de Index nog steeds en hoop nog steeds op betere content, maar de AAA devs hebben het schip volgens mij alweer verlaten na wat uitprobeersels die niet goed uitpakten en de indie's maken nog steeds alleen hele korte ervaringen die de sticker hoogwaardig echt niet rechtvaardigen.
Verwijderd @Yordi-3 maart 2023 10:23
Pistol Whip, No Man's Sky in VR mode, Resident Evil 8, Moss book en Cities VR zijn arcade, tech-demo's of in het geval van cities VR totaal niet geschikt voor VR en hebben niets te maken met hoogwaardige content of volwaardige games. Leuk voor een uurtje of 2, maar dan houdt het echt heel snel op.
Sowieso is RE8, moss book en no man's sky geen tech demo's het zijn volwaardige games. Aangezien je RE8 gewoon volledig kan spelen en daar ben je toch iets van 10 a 12 uur mee zoet. Moss book zit qua speelduur tussen de 4 en 6 uur en moss book 2 is al een stuk langer (8 uur). Ter vergelijking, met Alyx ben je ongeveer 12 uur kwijt.

Pistol whip is een arcade game, maar wat maakt dat precies uit? Ik heb hier namelijk al meer uren in zitten dan een game zoals horizon. Dus deze games zijn echt niet alleen maar leuk voor een uurtje of 2

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:38]

yinx84 @Yordi-3 maart 2023 10:52
Ik kan je vertellen dat de implementatie van Resident Evil 8 echt geweldig is. Deel 7 was ook al goed, maar 8 is nog meer verfijnd.
RTies @yinx843 maart 2023 14:52
Ik heb heel even de demo gespeeld, maar kreeg het pistool met 2 handen vasthouden (voor minder terugslag - recoil) niet normaal voor elkaar. De gun ging dan alle kanten op. Had jij dat ook?
yinx84 @RTies3 maart 2023 14:54
Nee dat herken in niet. Met de rechter controller houd in de knop vast om de gun beet te houden. Vervolgens breng ik de linker controller naar m'n rechter hand en dan heb ik een stabiele two-hand grip... met de linker controller hoef je ook geen knop in te drukken.
Tummie555 @RTies4 maart 2023 01:37
In dat soort situaties moet je denken "ziet mijn headset de trackingrings van beide controllers nog?". Vaak gaat het pas wiebelen als 1 hand (trackingring) voor de ander zit. 90% van de wiebel gevallen is dat de oorzaak. Of je kijkt recht in de zon. De echte zon bedoel ik dan. Of het is juist veel te donker in je kamer. Bij outside in tracking (nvt voor psvr2), komt het heel af en toe omdat je teveel spiegels in je kamer hebt. Dan heb je alle mogelijke oorzaken wel gehad.
Currry @yinx843 maart 2023 11:45
Sow 8 is voor mij zo'n bijzondere nieuwe ervaring met gamen. Absoluut volwaardig en meer dan dat. Het gebruik van wapens, het laden is fantastisch.
Hopelijk komt 7 en andere ook naar de vr2!
SuperDre
@Yordi-3 maart 2023 10:29
Nou, de PC heeft wel heel wat meer goede games dan alleen Alyx, maar dat is wel echt een exceptioneel goed spel. Maar Obduction, Westworld Awakenings, Robinson the journey zijn ook al enkele die ik heel goed vond, naast een hoop kleinere games waarvan ik de namen ff kwijt ben. Ik hou in VR zeker van de adventure en 'escaperoom' games. Maar er zitten genoeg juweeltjes tussen die ik nooit zou hebben geprobeerd/gekocht obv de steamstorepage als die niet in een goedkope bundel, via sites als fanatical of indiegala, hadden gezeten. Maar eenmaal in bezit dan maar eens geprobeerd en dan bleek die echt heel erg goed/leuk te zijn. Maar op steam staat ook een hoop bagger, en als je daar op oordeelt, tja dan zou je zeggen dat er niet veel fatsoenlijks is ja.
Bloedvat @Yordi-3 maart 2023 11:13
Dat jij alleen Alyx noemenswaardig vind voor PCVR, is natuurlijk jouw subjectieve mening.

Voor mij is DCS World de enige échte reden dat ik geïnvesteerd heb in PCVR.
Daarnaast wel enkele uitstapjes gehad naar AC, project cars, il-2 en no man's sky (HL Alyx interesseert mij dan weer niet)

Anyways, het blijkt dus maar dat het niet gaat om kwantiteit maar om kwaliteit.

Voor een fan van bijvoorbeeld GT7, No Man's Sky of Cities, zal het helemaal niet uit maken welke games er nog meer ge-support worden.
Polycat 8 @Yordi-3 maart 2023 21:17
Reageer nergens op maar als men nog niet een Alyx en Contractors noemt, kom op . waar .....wat...........is........er...........mislukt.......
Verwijderd @Yordi-4 maart 2023 01:13
Plus al moddend kan je GTA V, Fallout 4, Skyrim en nog een paar pareltjes in VR spelen, echt wel de moeite op PSVR
Waking_The_Dead @Yordi-8 maart 2023 09:22
en 2 games rechtvaardigen echt niet de aanschaf van een bril.
Dat is een persoonlijke keuze en kan je niet veralgemenen. Ik heb destijds een Index gekocht enkel en alleen om Alyx te kunnen spelen en heb daar nog geen seconde spijt van gehad. Als er nieuwe hoogwaardige content bijkomt, zoveel te beter. Indien niet, geen probleem.
Retrospect 3 maart 2023 12:30
Zoals de collega's van Nu.nl het samenvatten:
1. Makkelijker dan de PS VR1, hetzelfde als de concurrentie
2. De controllers zijn iets geavanceerder dan bij de concurrent
3. Oogtracking maakt games verbluffend mooi
4. Er zijn bar weinig games, maar Horizon is bijzonder goed
5. De prijs maakt het een nicheproduct

https://www.nu.nl/reviews...-dingen-die-opvallen.html

En vooral dat laatste zal ervoor zorgen dat ontwikkelaars al snel zullen afhaken. Spijtig, maar het ding is gewoon te duur in verhouding met de console zelf. Ik zie hetzelfde gebeuren als met de SEGA Mega-CD en vele andere dure add-ons.

[Reactie gewijzigd door Retrospect op 22 juli 2024 14:38]

Verwijderd @Retrospect3 maart 2023 13:01
En vooral dat laatste zal ervoor zorgen dat ontwikkelaars al snel zullen afhaken. Spijtig, maar het ding is gewoon te duur in verhouding met de console zelf. Ik zie hetzelfde gebeuren als met de SEGA Mega-CD en vele andere dure add-ons.
Sega Mega-CD is gewoon heel slecht in de markt gezet, daarnaast bood het te weinig extra t.o.v. de standaard megadrive. Ze hadden beter een nieuwe console in de markt kunnen zetten. Maar dat is een heel ander verhaal.

PSVR2 moet je in principe niet als een add-on zien, het is een compleet andere ervaring. De bril is nou juist heel scherp geprijsd dan de concurrentie. Daarnaast is de bril slechts 50 euro duurder dan de console zelf. Maar daar krijg je wel alles wat je nodig hebt, in tegenstelling tot de psvr. Waar je nog twee controllers en een camera bij moest kopen. Dit is volledig plug and play, alles zit er bij wat je nodig hebt. 600 euro is een niche product? Terwijl heel veel mensen tegenwoordig een telefoon kopen van 1000+ euro. Is een telefoon dan tegenwoordig ook een niche product? Sony heeft hier een high end VR bril op de markt gezet om de optimale beleving te geven. Als ze een product op de markt hadden gezet voor de helft van de prijs dan had die slechte reviews gehad en was iedereen aan het klagen over de slechte kwaliteit... Het is ook nooit goed....

Daarnaast merk je nu al dat de support enorm is, 40 games blij launch en er zijn meer dan 100 games momenteel in ontwikkeling: https://www.digitaltrends...development-digital-only/ Veel PSVR games krijgen ook nog een (gratis) upgrade naar de PSVR 2.
Er zijn bar weinig games, maar Horizon is bijzonder goed
Geen idee wat voor reviewer hier zit, maar zijn 40 games bij launch er niet een hele hoop? Er zijn consoles gelanceerd die er een stuk minder hadden....
Retrospect @Verwijderd3 maart 2023 13:08
PSVR2 moet je in principe niet als een add-on zien, het is een compleet andere ervaring.
Dat is de marketingpraat van zo'n beetje alle add-on's natuurlijk. Een compleet andere ervaring voorschotelen.

Wat is jouw definitie van een add-on? Ik hou de definitie van Wikipedia maar aan: a piece of hardware used in conjunction with a video game console for playing video games.

Als je op de link klikt weet je waarom ze het weinig games vinden. Maar weinig wat je niet al eerder elders kon spelen.

Of het nooit goed is is maar de vraag, het is nu vanwege de prijs lig niet goed. En als je geen traction in het begin krijgt dan haken ontwikkelaars af. De Move had in vergelijking met de eerste PS VR een gigantische installbase procentueel gezien, en ook daar haakten ontwikkelaars al af.
Verwijderd @Retrospect3 maart 2023 13:20
Dat is de marketingpraat van zo'n beetje alle add-on's natuurlijk. Een compleet andere ervaring voorschotelen.
De meeste mensen die VR hebben geprobeerd weten dat het meer is dan alleen een Add-on. Het is ook echt een andere ervaring, dat is niet alleen maar marketing. Ik kan zeker zeggen dat VR een compleet andere ervaring biedt dan normaal gamen.
Als je op de link klikt weet je waarom ze het weinig games vinden. Maar weinig wat je niet al eerder elders kon spelen.
Dat er games geport worden naar psvr2 die al eerder op pc uitgekomen zijn dat doet er toch niet toe? Dat is alleen van belang als je al een PCVR bril hebt. Als dit je eerste ervaring is dan wil je toch graag ook de games uitproberen die op pc zijn uitgebracht? Ik zie het alleen maar als een voordeel.
Of het nooit goed is is maar de vraag, het is nu vanwege de prijs lig niet goed. En als je geen traction in het begin krijgt dan haken ontwikkelaars af. De Move had in vergelijking met de eerste PS VR een gigantische installbase procentueel gezien, en ook daar haakten ontwikkelaars al af.
Terwijl er echt enorm veel PSVR games zijn gemaakt, kijk voor de gein even het aanbod in de ps store. De PSVR is beter ondersteund geweest dan de PS vita.
Retrospect @Verwijderd3 maart 2023 13:37
Het is, in dit geval gewoon een add-on. Volgens alle bekende definities, daar is geen ontkennen aan. Ik heb VR geprobeerd, het is zeker een net iets andere ervaring dan een game op een TV spelen, maar lang niet de marketingpraat die jij er van maakt.

Over die games kan je in discussie met de Nu.nl redactie, die maken die onderbouwde opmerking namelijk. Zelf heb ik er ook wel naar gekeken hoor, maar er is maar weinig wat de status van veredelde demo overstijgt.
raro007 @Retrospect3 maart 2023 16:41
Dan is volgens jou een tv ook een Add-on en een tv koop je ook meestal boven de 700..
Verwijderd @Retrospect3 maart 2023 13:40
Het is, in dit geval gewoon een add-on. Volgens alle bekende definities, daar is geen ontkennen aan. Ik heb VR geprobeerd, het is zeker een net iets andere ervaring dan een game op een TV spelen, maar lang niet de marketingpraat die jij er van maakt.
Dat is jouw mening, lees even de reacties van de mensen die een PSVR2 bril hebben in de forum. Enorm veel mensen hebben wel deze ervaring.
Over die games kan je in discussie met de Nu.nl redactie, die maken die onderbouwde opmerking namelijk. Zelf heb ik er ook wel naar gekeken hoor, maar er is maar weinig wat de status van veredelde demo overstijgt.
Dit is altijd weer hetzelfde argument van mensen die weinig ervaring hebben met VR. Dat elke game een veredelde demo is. Dit dus echt niet waar, games zoals GT7, Horizon, Star wars, RE8 Village, Moss, Walking dead etc allemaal games die net zo groot zijn als een normale game. Dan kan je geen veredelde demo's noemen.
Ryuukami @Verwijderd3 maart 2023 15:54
En dan noem je nog niet eens de multiplayer games zoals Pavlov en After the Fall daar kun je ook uren mee bezig zijn.
Verwijderd @Retrospect4 maart 2023 01:35
Hou jij je maar bezig met pancake gaming, waarom je zo nodig je niet onderbouwde mening (geen feiten te zien) hier moet komen verkondigen is mij een raadsel.
Verwijderd @Retrospect3 maart 2023 13:50
Leuk (maar heel klein) lijstje hoor, maar de meeste van die wel volledige games kan je evengoed prima spelen op je TV. Die unieke ervaring valt dus even flink tegen.
Het is een voorbeeld van een paar games en dat je dit nu weer een klein lijstje noemt geeft wel aan hoe je er in staat. Blijkbaar is VR gewoon niks voor jou. Geen probleem, maar dan kan je het beter bij je PS5 houden.
Retrospect @Verwijderd3 maart 2023 13:54
Ik zeg helemaal niet dat VR niets voor mij is. Af en toe lijkt het me best aardig. Maar dan wel graag een unieke game ervaring en voor een redelijke prijs. Een add-on voor een console die duurder is dan de console zelf is niet redelijk geprijsd. Zal daarom een nicheproduct blijven en daarom zullen ontwikkelaars dan weer afhaken na enige tijd.
Verwijderd @Retrospect3 maart 2023 14:01
Een add-on voor een console die duurder is dan de console zelf is niet redelijk geprijsd.
Correctie, die is voor jou persoonlijk niet redelijk geprijsd. Dan moet je gewoon voor een Quest 2 gaan, dan heb je ook geen aanvullende hardware nodig.

Maar je kan ook een dure pc kopen van 5000 euro en dan een Valve bril voor 1000 euro. Dan staat het wellicht meer in verhouding..

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:38]

Jelster @Verwijderd3 maart 2023 14:31
Je gaat hem toch niet overtuigen. Het is niet uit te leggen aan leken wat VR echt is, tot ze het opzetten. Het is baanbrekend op alle gebieden. Ben nu 43, ik game vanaf mijn 6e jaar op de MSX, heb alle computers en consoles thuis, maar niets, helemaal niets komt maar in de buurt van zoiets als Resident Evil, Half Life of GT7 in VR.
Beste game ervaringen beleefd de afgelopen paar jaar. En dan denk je alles al gezien te hebben....
Retrospect @Jelster3 maart 2023 14:45
Ik heb meerdere keren een VR headstrong opgehad. De eerste keer ergens in 1997 en vrij recent voor het laatst. Maar nee, ik geen VR evangelist.
Verwijderd @Retrospect4 maart 2023 01:33
Het is niet omdat jij het als een addon wil benoemen dat het ook een addon is. Een mening is geen werkelijkheid, en het feit dat VR een compleet andere ervaring is dan pancake gaming maakt het een standalone ervaring, geen addon.
Retrospect @Verwijderd4 maart 2023 07:57
Laat maar zien dan welke algemeen geaccepteerde definitie jij gebruikt.
De PSVR kan geen geen stand alone ervaring zijn aangezien je altijd een PlayStation nodig hebt om het op aan te sluiten.
Verwijderd @Retrospect5 maart 2023 22:20
Dat is een vrij belachelijke definitie van een addon. Waterskiën is ook een totaal andere ervaring dan Paragliden of met het bootje varen, en toch hebben ze alle drie een boot nodig en zijn het alle drie standalone ervaringen, geen addons bij een boottocht.
Retrospect @Verwijderd6 maart 2023 07:04
Lol;

‘Video game accessory, a piece of hardware used in conjunction with a video game console for playing video games’

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Add-on
Robbaman @Retrospect3 maart 2023 20:42
Wat ik niet snap is dat er tegelijkertijd geklaagd wordt over het feit dat er geen backwards compatibility is, maar ook dat de meeste games ports van de PSVR zijn.

Maar als er wel automatische backwards compatibility was, Dan waren er toch nogeer 'ports van PSVR games' geweest?
silent785 @Verwijderd4 maart 2023 21:03
Dit is volledig plug and play, alles zit er bij wat je nodig hebt. 600 euro is een niche product? Terwijl heel veel mensen tegenwoordig een telefoon kopen van 1000+ euro. Is een telefoon dan tegenwoordig ook een niche product?
600 euro bovenop de console prijs is idd een niche, op basis van het aantal eigenaars van een psvr tov alle ps5 bezitters, dat zal nog geen 10% ofzo zijn.

Een telefoon gebruik je meer dan enkel entertainment(gebruik je voor werk, navigatie in de auto, social media, camera,…)
Sony heeft hier een high end VR bril op de markt gezet om de optimale beleving te geven. Als ze een product op de markt hadden gezet voor de helft van de prijs dan had die slechte reviews gehad en was iedereen aan het klagen over de slechte kwaliteit... Het is ook nooit goed....
Occulus Quest 2 kost de helft van de prijs ongeveer en die heeft geen slechte reviews. Heb er zelf ook 1 en die is best wel goed.
Verwijderd @silent7854 maart 2023 21:25
Occulus Quest 2 kost de helft van de prijs ongeveer en die heeft geen slechte reviews. Heb er zelf ook 1 en die is best wel goed.
Qua graphics is dat niet te vergelijken. Heb je alleen al het verschil gezien? Dat is echt een wereld van verschil. Een beetje alsof je de duurste nvidia kaart vergelijkt met de goedkoopste. Leuk dat de quest goedkoper is, maar qua graphics is dat toch echt een andere ervaring.

Zie:

https://m.youtube.com/watch?v=NMEOodvIrek
silent785 @Verwijderd5 maart 2023 13:40
Voor graphics sluit ik hem aan op pc via de link cable. Er is ook een draadloze optie air link maar die heb ik nog niet getest:

https://www.meta.com/en-g...-accessories/oculus-link/

Standalone zijn de graphics idd niet top en daar scoort de psvr wel beter maar die is wired.
Tweddy 3 maart 2023 08:10
Waarom zit er nog een kabel aan de bril en is dit niet draadloos?
Sissors
@Tweddy3 maart 2023 08:35
Omdat er heel veel data doorheen moet met hele lage latency? En een kabel daar gewoon het geschikste voor is. En ja, ik ben bekend met de Q2, die heel ver draadloos komt, maar waar ook beperkingen aan zitten.
raro007 @Sissors3 maart 2023 09:14
En de Q2 hoeft een veel lager resolutie aan te sturen.
Maar eerlijk gezegd ze hadden het wel als een optie kunnen aanbieden.
Finraziel
@raro0073 maart 2023 09:34
De psvr2 heeft 16% meer pixels, dat gaat het verschil niet zijn.

Het grootste issue, naast dat het het apparaat zwaarder, complexer en duurder zou maken, lijkt mij dat het storingsgevoelig is. Een kabel is aansluiten en gaan. Ik vind draadloos geweldig op mijn q2 maar het is niet zo probleemloos als een kabel. Bij draadloos ben je afhankelijk van of de klant wel zorgt dat de zender en ontvanger dicht genoeg bij elkaar zijn en er niks tussen plaatst wat de verbinding verstoort, evenals de invloed van andere apparatuur wat als stoorzender kan werken (eventeel ook van de buren). Ik denk dat Sony ook gewoon geen zin heeft in de support nachtmerrie die dat kan worden.
Nyarlathotep @Finraziel3 maart 2023 13:44
En toch zou ik het een handige optionele feature vinden. USB dongel in de PS5, dongel in de headset met een jack voor een accupack welke je aan je broek kan hangen. Ik begrijp dat het niet goedkoop zal zijn, daarom zou het ook als optie aangeboden kunne worden.
batteries4ever @Nyarlathotep3 maart 2023 16:26
Er is waarschijnlijk geen technische reden waarom het niet zou kunnen, dus wellicht komt er nog zoiets (met een batterij) hij nog van Sony of derde partijen.
pagani @raro0073 maart 2023 09:34
Dat valt alleszins mee. De PSVR2 heeft ten opzichte van de Quest 2 slechts (ongeveer) dubbel zoveel pixels aan te sturen (en niet zoals bijvoorbeeld de Quest 1 versus de Quest 2 een verviervoudiging), maar door foveated rendering (renderen op die resolutie waar je naar kijkt) zal het qua benodigde performance (of, in het geval van draadloos, bandbreedte) nieteens heel veel schelen.

[Reactie gewijzigd door pagani op 22 juli 2024 14:38]

Verwijderd @Sissors3 maart 2023 09:27
Aan de andere kant verwacht ik van een next-gen vr headset wel dat hij draadloos is. En dan op een manier die niet inlevert aan kwaliteit of performance. Technisch is het mogelijk.
Sissors
@Verwijderd3 maart 2023 09:45
Het kan ja, maar als je nergens op wil inleveren kom je uit op HTCs 60GHz oplossingen, en dan wordt de hele handel nog een heel stuk prijziger.
johnbetonschaar @Sissors3 maart 2023 15:19
Het kan ja, maar als je nergens op wil inleveren kom je uit op HTCs 60GHz oplossingen
Is dat echt nodig dan? Ik was onder de indruk dat met een degelijke WiFi 6 router zonder obstakels draadloze VR inmiddels wel een opgelost probleem was zonder speciale zenders of wat dan ook?

Als je router probleemloos zeg ~200Mbit kan vasthouden heb je 100Mbit per oog, op 120Hz is dat vergelijkbaar aan ~50Mbit voor een 'normale' 60fps stream. Lijkt me meer dan afdoende toch?
Sissors
@johnbetonschaar3 maart 2023 15:31
Voor de andere reactie rekende ik uit, dat ze nu een ~17gbit/s krijgen. Om naar 200Mbit te gaan moet je dus 100x compressie hebben. En nu denk ik dat je best een hoop compressie kan doen hoor, maar of 100x lukt zonder iets in te leveren op kwaliteit/performance? Gezien het volgende is dat je realtime low-latency compressie moet doen, wat een heel ander verhaal is dan bij een Netflix stream, waar het niks uitmaakt als het ze heel lang kost om de compressie te doen, en als de decompressie een aantal beeldjes vertraging heeft is dat ook irrelevant.

Daarna komt natuurlijk het volgende ding: Als je router probleemloos 200Mbit/s vasthoudt. En niet gemiddeld 200Mbit/s, maar constant 200Mbit/s. Ze kunnen niet ervan uitgaan dat iedereen een router thuis heeft staan die dat kan. Dus dan moeten ze iets van een eigen router/dongle meeleveren, maar hoewel 5GHz lang niet zo druk is als 2.4GHz, wil je nog steeds niet dat de VR headset alleen goed werkt als het voldoende rustig is in de draadloze banden. En niet als je familielid eens wat download je VR headset begint te stotteren.
batteries4ever @Sissors3 maart 2023 16:30
Nou ja, een 4K TV kan met 25 MB/s netFlix ook nog een redelijk beeld afleveren dus er is behoorlijk wat compressie mogelijk: vergeet niet dat de PS5 simpelweg de grafische kracht niet heeft om dergelijk beelden te gegereren... die heeft zelfs een 4090 niet!
Sissors
@batteries4ever3 maart 2023 17:10
Dat kan je niet zomaar zeggen, dat omdat het niet foto realistisch is, je dus de compressie niet ziet. Makkelijk voorbeeld is jpeg compressie. Totaal onzichtbaar bij je vakantiefotos, en bij eerste beste screenshot is het heel duidelijk.
johnbetonschaar @Sissors4 maart 2023 14:07
Een H265 stream van 200Mbit is gewoon extreem goede beeldkwaliteit, ter vergelijking: de allerhoogste kwaliteit Blu-Ray discs gaan tot maximaal 128Mbit, en de eerste Blu-Ray discs slechts 25 Mbit, met een minder goede codec (H264 of VC1). Dat is dan natuurlijk wel slechts 1 stream, een meestal maar 24fps, maar toch. 100x compressie is ook niet eens zo bijzonder voor video coding, zeker niet als je ook nog eye-tracking en foveated rendering kan toepassen (hogere kwaliteit waar je op focust, lagere kwaliteit periferie beeld).

Overigens begrijp ik wel waarom Sony de PSVR niet draadloos heeft gemaakt, precies om de reden die je zelf al noemt, en dat is dat de gemiddelde Wifi oplossing die mensen thuis hebben staan gewoon niet goed genoeg is, en dan zou je veel mensen teleurstellen, wat natuurlijk geen goede reclame is. En een dedicated zender zal wel te duur zijn. Maar technisch is draadloze VR tegenwoordig prima mogelijk, als ik de ervaringen van Quest en Pico etc mag geloven (zelf nog nooit mogen ervaren tot nu toe overigens).
The Reeferman @johnbetonschaar5 maart 2023 01:20
HDMI 1 zit rond de 4Gbit/s en HDMI 2.1 op 42 GBit/s. Uiteindelijk gaat het beeld altijd ongecomprimeerd naar het (de) scherm(en). Dus dan moet het systeem waar het spel op draait 2x een hoge FPS 2K video stream realtime encoden en de bril weer decoden.
Das best lastig dat snel genoeg te doen zodat het voor VR voldoet.
johnbetonschaar @The Reeferman5 maart 2023 11:01
HDMI 1 zit rond de 4Gbit/s en HDMI 2.1 op 42 GBit/s. Uiteindelijk gaat het beeld altijd ongecomprimeerd naar het (de) scherm(en). Dus dan moet het systeem waar het spel op draait 2x een hoge FPS 2K video stream realtime encoden en de bril weer decoden.
Das best lastig dat snel genoeg te doen zodat het voor VR voldoet.
En toch kan het, met een relatief simpele smartphone SoC in de headset en hardware encoding op de host gpu, zoals de Quest en Pico VR aantonen 😇
The Reeferman @johnbetonschaar5 maart 2023 15:07
Het kan inderdaad, Geforce Now doet ook wat vergelijkbaars. Al gebeurd het encoden dan niet op een systeem wat de gebruiker heeft moeten aanschaffen. Al met al zal de prijs wat hoger uitvallen door de extra hardware in het render systeem en de bril voor het encoden, draadloze verbinding en een accu. Wat waarschijnlijk de reden is dat ze het niet hebben gedaan. Prijs zo laag mogelijk proberen te houden, en desondanks is ie toch al zo duur dat veel PS5 eigenaren hem daardoor niet aanschaffen.
Idealiter zijn alle mogelijkheden beschikbaar in een bril, of desnoods in verschillende modellen.
Ryuukami @johnbetonschaar3 maart 2023 16:07
Ja dat klopt maar normale mensen gaan het dan proberen met de router in de meterkast en dat gaat niet werken. Je router moet met een kabel verbonden zijn met de PC, en zich bevinden in de kamer waar je speelt. En het beste is als je een 5Ghz kanaal reserveer voor alleen je VR. Maar dan werkt het ook als een speer speel nu draadloos met een Pico 4 en ik ga nooit meer terug naar een draad. Een beetje wifi 6 router kost ongeveer rond de 120 euro dus dat is wel een extra aanschaf. En uiteraard virtual desktop aanschaffen en niet die crab software van de Quest of Pico.
Verwijderd @Sissors3 maart 2023 14:40
Of je innoveert en komt met een eigen draadloze oplossing. Het is Sony. Ze hebben het geld en resources.
Sissors
@Verwijderd3 maart 2023 15:27
Als je nergens op wil inleveren heb je dus gewoon heel veel bandbreedte nodig. Ik kom met bierviltje berekening uit dat deze headset nu een ~17gbit/s aan data binnen krijgt. Dat ga je niet 100x comprimeren zonder in te leveren op iets. Dus als je compressie beperkt wil houden heb je enorme bandbreedtes nodig, en dan kom je snel uit op zulke 60GHz systemen. Het is niet dat HTC dat willekeurig heeft gekozen.
Tweddy @Verwijderd3 maart 2023 14:27
Nou dat dus. Ik begrijp dat ze gewoon nog niet zover zijn qua techniek maar in dit draadloze tijdperk vind ik het wel opmerkelijk.
Eldaly_M @Tweddy3 maart 2023 08:58
Waarom de kabel.
In dit filmpje, (Frans maar met Engelse ondertiteling, wordt dit tot in detail uitgelegd.

https://www.youtube.com/watch?v=KVPEXqRUpiY
(Vanaf 3m42s)

In het kort: Zonder kabel zou het beeld compressed zijn en de PS5 kan dankzij deze speciale USB kabel uncompressed zijn data naar de headset sturen.
SuperDre
@Eldaly_M3 maart 2023 09:53
Tja, maar dat 'compressed' neem ik wel voor lief, uit eigenvervaring met staande/360graden VR, welke ik veel speel, is een kabel echt gewoon immersiekilling, je voelt em altijd wel wat trekken, zeker na een tijdje spelen. En gelukkig wordt dat 'comprimeren/decomprimeren' van het beeld ook steeds beter. De Pico 4 met Virtual desktop is al echt heel goed.
Eldaly_M @SuperDre3 maart 2023 10:09
En hoe zit het dan met de latency en beeldkwaliteit?
SuperDre
@Eldaly_M3 maart 2023 10:38
Zelf heb ik nog de HTC Vive Pro 1 icm de wirelessmodule, en bij die headset merk ik amper tot geen verschil met bedraad. Misschien als ik echt een side-by-side vergelijking zou doen en er echt op gaat letten dat je het verschil wel zult zien, maar bij gewoon het spel spelen merk ik het niet, wel door het draadloos dat ik niet meer het trekken van de kabel voel, en DAT alleen al maakt het dat ik eventuele miniscule kwaliteitsverschil wel voor lief neem, die kabel irriteerde me zo vaak omdat, zonder pulleysystem, je vaak op de kabel ging staan, of je dus toch de hele tijd bewust moest zijn van de kabel waar die was zodat je er niet op gaat staan, of dus dat je er in verstrikt raakt door continue draaien, en met (kiwi)pulleysystem scheelde wel al aanzienlijk maar de kabel voelde je dan toch weer trekken na een tijdje spelen ivm ronddraaien etc.
WEL is natuurlijk bij de Pico 4/Quest 2 wireless dat je goede wifi setup nodig hebt en dat dan de app Virtual Desktop de betere ervaring oplevert.
Twixie
@SuperDre3 maart 2023 11:01
is een kabel echt gewoon immersiekilling, je voelt em altijd wel wat trekken, zeker na een tijdje spelen
Ik vraag me af of dat niet beter is als je de kabel dan ergens aan je heup/onderrug vastmaakt. Dan trekt de kabel in elk geval niet meer aan de headset zelf en zal je het dus niet aan het hoofd voelen. Trekt dan misschien een beetje aan de heup/onderrug en ik vermoed dat dat veel minder opvalt.
SuperDre
@Twixie3 maart 2023 18:47
Aan de heup is nog lastiger, je wilt niet dat de kabel over de vloer gaat waardoor de kans dat je er op trapt behoorlijk is, naast dat het verstrikt raken in de kabel door veel draaien nog eens vergroot. Als je kabel gebruikt, bij staande/360, dan is een kiwi pulleysystem echt het beste. OF natuurlijk gewoon de computer in een rugzak op je rug, maargoed, dat is weer een hele andere klasse. 🤣
Verwijderd @Tweddy3 maart 2023 08:36
Prijs, dit is al de beste vr ervaring die er is. Als ze hem draadloos zouden maken zou die nog een stuk duurder worden. Dus het is gewoon een commerciële beslissing geweest.
SuperDre
@Verwijderd3 maart 2023 09:49
Maarja, door de draad maakt het voor mij al niet de beste VR ervaring, die draad blijf ik merken. Eenmaal draadloos gewend, wil je echt niet meer terug naar een draad, ik neem dan de eventueel iets mindere kwaliteit van het beeld wel voor lief.
Tripledad65 @SuperDre3 maart 2023 13:41
Ik heb draadloos gespeeld met Quest. Voor mij weegt het draagcomfort van de PSVR2 ruimschoots op tegen het nadeel van de draad.
SuperDre
@Tripledad653 maart 2023 18:50
Maar bij de Quest is het draagcomfort simpel enorm re verbeteren door een thirdparty headstrap te kopen, je ook nog het voordeel van hotswappable accu's.
sko @Tweddy3 maart 2023 08:35
Scheelt veel gewicht, geen accu en rekenkracht nodig.
Jelster @Tweddy3 maart 2023 14:35
Hmmm, waarom. Misschien om te voorkomen dat je Nintendo Wii graphics krijgt op je Vr set? Heb hier een Quest 2 liggen en 1x zonder kabel geprobeerd, om daarna lachend de kabel erin te proppen en er nooit meer uit te halen. Noodzakelijk kwaad.
Largamelion @Tweddy3 maart 2023 09:54
Omdat draadloos niet dezelfde kwaliteit levert en Sony ervoor kiest om alleen de beste kwaliteit te leveren vermoed ik. Bij draadloos is er altijd sprake van compressie om alles snel genoeg door te kunnen sturen en dan lever je dus in op kwaliteit.
SuperDre
@Largamelion3 maart 2023 10:42
Nou, ik gok eerder op een kostenkwestie dan een kwaliteitskwestie, want bij draadloos zou de prijs nog wel een aanzienlijk stukje hoger zijn. Kwaliteitverschil zal best meevallen, behalve misschien voor de echte graphicshoeren die meer naar het beeld zelf dan turen ipv het spel te spelen. Zelf neem ik dat beetje verlies wel voor lief tegenover de immersionkilling kabel, bij staande VR, bij een spel als GT7 waar je zit zal de kabel weinig uitmaken, maar dat soort games speel IK amper tot niet.
MC Taz Man 3 maart 2023 06:47
Is dat ding niet duurder dan een PS5? Er wordt gezegd dat content hetgeen is wat dit een succes, of een faal, maakt. De prijs die ik gezien heb van 600(+) euro... Lijkt mij persoonlijk een groter probleem.
Verwijderd @MC Taz Man3 maart 2023 08:33
Vergeet niet dat dit een compleet pakket is inclusief controllers. Bij de psvr 1 moest je nog 2 move controllers en een camera erbij kopen. Dan zou je ongeveer op hetzelfde bedrag zitten.

Daarnaast is dit de beste vr ervaring die je kan hebben. Andere vergelijkbare brillen zijn vaak een stuk duurder. Dus dan kan je zeggen dat de psvr2 eigenlijk scherp geprijsd is.
MC Taz Man @Verwijderd3 maart 2023 11:56
Ik reageer nu op jou, maar geldt ook voor alle andere mensen die op mijn post hebben gereageerd.

Kan best zijn dat de VR1 ook zo duur was, maar neemt niet weg dat de kostprijs imo een grotere drempel voor massa adoptie vormt dan de content aanbod.

Toen ik mij oriënteerde op welke VR ik zou willen kopen, kwam ik al heel snel uit op de PSVR (jaar terug, of zo). Reden; kosten/kwaliteit verhouding. Ding uiteindelijk pas gekocht met een black friday deal, omdat 'ie anders domweg te duur was voor mijn smaak. Geld was dus een grotere drempel dan de content. En ik zal zeker niet de enige zijn.
Verwijderd @MC Taz Man3 maart 2023 12:26
Maar is dat niet hetzelfde als klagen dat een Porsche duur is? Sony kan wel voor lage kwaliteit gaan en hem goedkoop aanbieden, maar dat draagt niet bij voor de ervaring. Dan kan je toch beter een premium product op de markt brengen? En dan is het gevaar dat niet iedereen hem koopt.
MC Taz Man @Verwijderd3 maart 2023 13:26
Nee, niet helemaal. Ik reageer immers op
het belangrijkste onderdeel dat de PS VR2 wel of niet naar succes kan leiden: content.
met de stelling dat de prijs een groter struikelblok zal zijn.
SG @MC Taz Man3 maart 2023 22:40
Je hebt gelijk dat 600 op zich zelf hoge barrière is. Maar VR apparaten zitten allemaal in hogere accessoire klasse. Deze nieuwe zit goed in bang for tha buck en goede VR ervaring.
Als er 1mil van verkocht worden totvan 10mil consoles dan is dat normaal.
Dat gamedev niet staan te springen om triple A ervoor te maken is omdat die dure producties hoge volume sales moeten maken. Een VR update is ook investering maar voor afzet markt dat 500.000 units is dan wel te doen. Ook zo indie producties waar volume van VR target platform voldoende groot is.
Crossplatform games die conventioneel voor console en PC uikomen is VR specifieke port waarbij de zin afhankelijk is hoe groot de investering kosten zijn en hoe groot die VR target markt is. Om ervoor te gaan.
PD vind dat blijkbaar wel tedoen dus GT7 in VR mogelijk.

Naast dat zijn er nu ook consumenten die nog op PS4 zaten en voor PS5 en PSVR zijn gegaan.
Ook consumenten die pas nu aan GT7 beginnen door die VR ,dus nieuwe game sales.
Verwijderd @MC Taz Man4 maart 2023 01:43
Het is nog niet voor massa adoptie, maar voor first movers, geeks en fanatics.
kazuka @MC Taz Man3 maart 2023 07:06
De PSVR1 was in 2016 ook duurder dan de PS4 maar was desondanks succesvol genoeg om een opvolger uit te brengen. Qua tech is de prijsstelling niet eens zo gek. Goede content en langdurige support zullen echt de belangrijkste speerpunten zijn.
yinx84 @MC Taz Man3 maart 2023 07:25
Als je een dergelijk equivalent wil voor de PC dan ben je duurder uit. Plus dat daar een rig aan vast moet die duurder gaat uitvallen dan een PS5.

Ik vind 't zeker geen overpriced product. Zeker als je ook ziet dat de review kopt met 'De beste VR-ervaring van dit moment'.

[Reactie gewijzigd door yinx84 op 22 juli 2024 14:38]

Skit3000 @MC Taz Man3 maart 2023 08:03
Je hebt er natuurlijk ook gelijk twee controllers bij; bij de PSVR moest je die nog los kopen.
Atilim @MC Taz Man3 maart 2023 09:35
Men moet ook stoppen om de PSVR te vergelijken met andere VR headsets die duurder zijn, want hoe je het ook wendt we praten over een luxe niche product.

Producten leven niet in een vacuüm, ja je concurreert met andere vergelijkbare producten, maar geld kun je maar een keer uitgeven. Geef ik liever 600 euro uit aan een device voor 1 spel per jaar of 600 euro aan een nieuwe tv, Steamdeck of een Xbox.
SG @Atilim3 maart 2023 22:42
Dat niet alleen al puur om GT7 gaat dan is er alleen PSVR aan PS5
Ik heb geen idee wat die andere VR kost en bijzonderheden. ook geen reviews van gelezen.
batteries4ever @MC Taz Man3 maart 2023 16:23
Kan zijn hoor, ik heb geen PS5, dus de combo PS5+PSVR2 wordt €1100.
Maar als je vaker op Tweakers rond kijkt dan zie je ook grafische kaarten van €2000! Ik vind dat persoonlijk veel te duur, maar kennelijk worden er genoeg verkocht tegen die prijzen. Persoonlijk heb ik het geld voor PSVR er wel voor over als er genoeg content is, hij goed zit, ik aan de kabel kan wennen... Voor instappers is er de Quest2, stand alone en een prima manier om te bepalen of VR voor jou is.
SG @batteries4ever3 maart 2023 22:46
Nou nee het is voor Mij
PS5 + 2TB M.2 + PSVR. 750 + 275 + 650
daarvoor
PS4 2TB met fanatec DDpr 8nm R300 wheel en Clubsport pedalen
samen al in de 3000

naast dat met die nvme opslag in GT7 ook livery stickering stuk soepeler loopt.
Laadtijden en responisever. voor die reden wilde ik sowieso gauw naar de PS5 gaan.
batteries4ever @SG4 maart 2023 13:45
Tuurlijk, je kunt altijd verder gaan. ik heb fout gepost, het was in reactie op @MC Taz Man 's reactie dat de PSVR2 te duur is om succesvol te kunnen zijn. Jij hebt duidelijk weinig problemen met de kosten van de PSVR2 bril in het grote geheel der dingen: dit is je hobby en je geeft het geld er dan ook aan uit. maar niet iedereen is zo geinteresseerd dat ze uit hun budget bij elkaar €3000 kunnen besteden, anderen hebbend at nodig voor dagelijkse kosten. En de vraag is uiteindelijk hoeveel mensen in staat en bereid zijn zulke bedragen uit te geven. Zijn dat er te weinig, dan worden de individuele spullen te duur en nog belangrijker: er komt geen software voor uit! Voor een PC setup met alles kan je makkelijk over de €10000 gaan, maar het is duidelijk dat de meeste mensen dat niet gaan doen. Anderzijds had je de google cardboard waar je je mobieltje in stopt: een zeer primitive ervaring maar wel vrijwel gratis voor wie al een mobieltje heeft...
harmvzon @MC Taz Man7 maart 2023 18:30
Als je de prijs vergelijkt met die van een PS5, dan is dat natuurlijk uit verhouding. Maar 600 euro voor een goede VR bril is niet te veel geld.
Sissors
@DedSec853 maart 2023 09:08
Bovendien lijkt het mij ook niet bevorderlijk voor je zicht als je met je ogen een paar centimetertje van zo'n schermpje gaat zitten gamen.
Daarom zit er een lens tussen, die het beeld projecteert alsof het op een paar meter afstand is. Voor je ogen is het niet anders dan alsof er twee schermen op een paar meter afstand van je hoofd hangen.
Verwijderd @DedSec853 maart 2023 09:18
De meeste mensen die de eerste VR hebben gekocht zullen de PS VR2 niet kopen vanwege ontbreken van backwards-compatability
Dit is volledig een aanname, ik heb ook de eerste vr bril gehad en ik heb de tweede gewoon gekocht. Daarnaast krijgen veel games later nog een (gratis) upgrade naar de psvr2 versie.
De eerste PlayStation VR is gerust een flop te noemen, met name door het karige aanbod aan content
Destijds was het de best verkochte VR bril, dus ik weet niet hoe je die bril een flop kan noemen eerlijk gezegd? Er staan overigens honderden games in de store.
Enige use-case waarin een VR-bril mij iets lijkt toevoegen is bij het spelen van racegames of flight-sims. Verder blijft het gewoon een apparaat dat je op verjaardagen demonstreert. Bovendien lijkt het mij ook niet bevorderlijk voor je zicht als je met je ogen een paar centimetertje van zo'n schermpje gaat zitten gamen.
Of gewoon elke VR game? Games waar je in een wereld kan lopen waar je echt in zit t.o.v. een beeld op je tv.
Amped @DedSec853 maart 2023 09:57
Ik snap het sentiment. Echter denk ik dat dit apparaat door mij in ieder geval vaker gebruikt gaat worden doorgaf het zo toegankelijk is. Het is opzetten en gaan. De laagdrempeligheid is een groot pluspunt.
SuperDre
@DedSec853 maart 2023 10:18
Oh please, 4k is een grotere gimmick dan VR. VR is een compleet andere manier van gaming, heel HEEL veel meer immersive als flatscreen ooit kan zijn.
Zelf speel ik inmiddels al jaren primair VR en veel games wil ik niet eens meer op flatscreen spelen, dat geldt in principe voor alle first person view games. In VR vind ik ineens games echt leuk die ik op een flatscreen geen bal aan vind. Wil natuurlijk niet zeggen dat ik nooit meer flatscreen games speel, maar dat zijn alleen eigenlijk nog de adventuregames (ala lucasarts/sierra/etc), en oudere platform, retrogaming).
RuddyMysterious @SuperDre4 maart 2023 09:18
4k is een grotere gimmick dan VR
Voor games op een computer: sure.

Voor films op een TV: bwa.

Voor productivity: absoluut niet waar.
DestroBan @DedSec853 maart 2023 14:28
Ik deel volledig jouw mening: ook de PS VR gekocht, maandje gebruikt, in de kast beland en er nooit meer uitgekomen.

Niet alleen door de content van de games en de slechte graphics, maar ook door het té immersive zijn. Ik game in de living en vind het best ambetant dat ik de omgeving niet meer waarneem voor zowel beeld als geluid. Mijn vriendin spendeert ook het meest van haar tijd in de living en onze twee katten lopen daar ook rond. Moest ik kinderen hebben zou het nog erger zijn.

Ik denk wel dat je niet iedereen over 1 kam kunt scheren. Dit geld voor mij en jou, maar ongetwijfeld zijn er veel mensen waarvoor die grotere immersion een immens grote game-impact heeft in de positieve zin.
Verwijderd @DedSec854 maart 2023 01:16
Je eigen mening een beetje veralgemenen kan interessant lijken natuurlijk, maar het slaat helemaal nergens op.
Genoeg mensen die verslingerd zijn aan VR (waaronder mezelve) en die toekomst ziet er zeker rooskleurig uit. Blijf jij maar bij je pancake scherm, geen verlies.
Yzord
3 maart 2023 08:19
Dan is mijn review een stuk kritischer dan die van T.net.

Zo is de handtracking een ramp, vooral in Pavlov en sterk afhankelijk van hoe de belichting van de kamer is. Waar de Valve Index gewoon in het donkerte te spelen is, houdt de PSVR2 er gewoon mee op qua tracking.

Ook vind ik de bouwkwaliteit van bedenkelijke waarde. Ik denk dat de controllers niet tegen een flinke tik tegen een muiur kunnen wat nogal wel eens voor kan komen ondanks je speelveld. Niets houdt je tegen er buiten te vallen.

De hoeveelheid games is zeer karig en PSVR games zijn niet backwards compatible.
Sissors
@Yzord3 maart 2023 08:37
Natuurlijk nogal een inkopper dat de Index in het donker kan spelen, gezien je daar basisstations hebt die effectief de ruimte belichten voor je devices (met zijn laser). En dat kan in VR natuurlijk een dingetje zijn, dat je eind van de middag gaat spelen, en ineens hij ermee kapt omdat het donker geworden is buiten, maar tegelijk is de lampen aanzetten nou niet het grootste probleem.
SuperDre
@Sissors3 maart 2023 09:56
Maar de controllers worden toch via IR getracked, dan zou licht dus helemaal niet zo'n probleem moeten zijn. En ben met je eens, declampen dan maar gewoon aanzetten lost het probleem wel op.
Brandts @SuperDre3 maart 2023 11:03
De controllers wel ja, maar niet de positie van de speler zelf. Die wordt getracked door de omgeving te monitoren.
SuperDre
@Brandts3 maart 2023 18:49
Klopt, maar er werd gesproken over de 'handtracking'. Maar zoals aangegeven, gewoon verlichting aanzetten/toevoegen om het probleem op te lossen.
Verwijderd @Yzord3 maart 2023 08:42
Ik herken jouw punten eerlijk gezegd niet. Ik heb in een hele lichte maar ook in een hele donkere kamer gespeeld. Maar de tracking is bij mij heel erg goed, enige waar het soms mis gaat is bij horizon, daar moet je een pijl achter je rug pakken en dan wil hij de tracking nog wel eens kwijt zijn. Maar dat heeft er mee te maken dat de tracking in principe alleen voor je mogelijk is.

De bouwkwaliteit vind ik gelijk aan de eerste psvr. Is gewoon een prima bouwkwaliteit. Daarnaast krijg ik gewoon een (virtuele) muur te zien als ik buiten mijn speelveld kom.

De games bij launch kan ik nou niet karig noemen, er zijn er al 40 beschikbaar. Veel consoles zijn jaloers op een dergelijke launch line up. Daarnaast zijn er honderden in ontwikkeling. Binnenkort zullen veel psvr games een (gratis) upgrade krijgen naar de psvr 2 versie. Hier is een lijst met de games die tot nu een upgrade krijgen:

https://www.pushsquare.co...-games-with-free-upgrades
Yzord
@Verwijderd3 maart 2023 08:50
Probeer dan maar eens Pavlov. En YT staat vol met mensen die een oplossing proberen te zoeken om met de PSVR2 in het donkerte te kunnen spelen door bijv met IR lampen te werken, wat niet echt werkt.
Verwijderd @Yzord3 maart 2023 08:51
Maar als het echt een probleem is in het donker. Waarom doe je niet gewoon de lampen aan?
Yzord
@Verwijderd3 maart 2023 09:17
Ik heb verschillende lumen met mijn Hue spots geprobeerd. Handtracking is een issue. De onderste twee camera's in de bril staan naar mijn idee te hoog als je staand wilt gamen. Zittend is tracking wat beter omdat dan de controllers wat meer vooruit bewogen worden, maar staan hangend langs je lichaam heeft de bril toch wel moeite om de controllers te tracken hoor.
Verwijderd @Yzord3 maart 2023 09:20
Ik heb de bril tot nu toe alleen maar staand gebruikt, omdat ik sneller misselijk word als ik ga zitten. Ik heb echt totaal niet de ervaring die jij hebt. Wellicht gewoon een normale lamp aan zetten en niet een spot? Ik denk dat het toch iets te maken heeft met de ruimte waar je in staat. Overigens heb ik gewoon 2 normale HUE lampen aan staan en ik heb nergens last van. Daarnaast heb ik het ook wel eens gespeeld toen het donker werd en ook toen bleef hij het gewoon doen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:38]

Yzord
@Verwijderd3 maart 2023 09:45
Mijn kamer wordt met 8 spots verlicht. En ik heb geen normale lamp. Gewoon 8 Hue spots in het plafond welke een flink bak licht geven als ik ze vol open zet lol.
Verwijderd @Yzord3 maart 2023 09:49
Heb je de VR bril al geprobeerd in een andere kamer die andere verlichting heeft? Of wellicht bij een vriend of zo? Wellicht geven die spots een bepaald licht af wat niet goed werkt met de VR bril. Ik heb er namelijk weinig tot geen mensen over gehoord. Daarnaast hoor ik je alleen over Pavlov, zou het niet kunnen dat het aan de game ligt en niet aan de controllers zelf?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:38]

Yzord
@Verwijderd3 maart 2023 17:07
Ik heb een mega review geschreven over deze bril lol.
Verwijderd @Yzord4 maart 2023 11:29
Ja dus? Dat betekent toch nog steeds niet dat het wellicht aan je kamer ligt? Of aan de game? Aangezien meerdere mensen niet je problemen herkennen.
Yzord
@Verwijderd4 maart 2023 12:01
Ik speel al 10 jaar op de VR, van de Oculus, naar de Index, Vive Pro en nu de PSVR2 in dezelfde ruimte en ik heb nog nooit issues gehad met tracking en nu ineens ligt het aan mijn kamer?

Wat denk je zelf?
Verwijderd @Yzord4 maart 2023 12:04
Of aan de game? Maar mensen proberen je te helpen en je gaat er direct met een gestrekt been in .. soms is het gewoon goed bedoeld. Maar blijkbaar weet je het zelf beter...
Yzord
@Verwijderd4 maart 2023 13:04
Speel Pavlov op de Index sinds 2020. Nooit issues gehad met tracking. Is het dan gek dat ik de tracking van de controllers in twijfel trek ipv mijn kamer of de game?

En welk gestrekt been? Mijn antwoorden bevallen je gewoon niet en dan geef je op mij af door te zeggen dat ik met een gestrekt been erop in ga. Ik heb gewoon een mening over de controllers en die heb ik na intensief de PSVR2 getest te hebben (zie mijn review over de PSVR2. Lijkt mij een aardig bewijs dat ik geen onzin praat). Dat een ander mijn mening niet deelt is, voor mij, prima. Het is meer dat jij het niet prima vindt dat ik jouw mening niet deel.

Dus wiens been is het nu?
Verwijderd @Yzord4 maart 2023 13:13
Mij maakt het echt niet uit wat je antwoorden zijn. Dus dat is een aanname dat jouw antwoorden mij niet bevallen. Er zijn meerdere mensen die zich er niet in herkennen, ook op het forum. Dat je pavlov op een ander device hebt gespeeld betekent nog niet dat de game goed geport is.

Nou ja als je dit soort antwoorden geeft:
Ik heb een mega review geschreven over deze bril lol.
Wat denk je zelf?
Zie ik toch als een gestrekt been er in gaan. Terwijl ik gewoon vragen stel om je te helpen. Maar wat ik al zei, blijkbaar weet je het zelf beter. Fijne dag nog.
Blubkens @Yzord3 maart 2023 10:25
Hoeveel ramen/spiegels zijn er in de kamer?
Dit kan ook een negatief effect hebben.
NVranya @Yzord5 maart 2023 13:49
Te veel licht is ook een issue bij deze controllers, in de volle zon raken ze ook de weg kwijt.
Wellicht de lampen juist wat dimmen? Oh, zie dat je dat al geprobeerd had.

Behalve te donker en te licht heb ik zelf niet echt tracking issues. Nu speel ik geen Pavlov, dus zou het spel zelf nog een issue kunnen hebben?
SuperDre
@Yzord3 maart 2023 09:58
Je zegt het overigens verkeerd, de PSVR2 doet geen handtracking, zoals bv wel mogelijk is bij de Quest, maar aan controllertracking.
raro007 @Verwijderd3 maart 2023 09:17
Al die gamers doen plotseling aan stroom besparen denk ik.
Ik zou anders niet weten waarom je in het donker wilt gaan zitten. 8)7
Lekker Ventje @raro0073 maart 2023 11:09
Waarom licht aan doen als je een uur met zo’n bril op zit/staat?
Eldaly_M @Yzord3 maart 2023 09:49
Kan het misschien ook aan de game liggen ipv de controllers?
powadha @Yzord3 maart 2023 08:25
Dan houd ik het voorlopig maar bij mijn Reverb G2. Stond al niet te trappelen om een PS5 te moeten kopen.
ocf81 @Yzord3 maart 2023 10:53
Tja, kritisch vermogen is een ding dat doorgaans ver te zoeken is bij de redactie van Tweakers.net. Dat is helaas wat er gebeurt als je als persorganisatie jezelf afhankelijk maakt van de marketingafdelingen van de fabrikanten wiens producten je reviewt. Als je te hard bijt heb je geen dingen meer om te reviewen. Dan maar de lezer misleiden met afgezwakte verhalen en hopen dat niemand het erg vindt.
Verwijderd 3 maart 2023 06:07
Welk (aankomend?) equivalent voor de pc is vergelijkbaar met de psvr2?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:38]

Xxana @Verwijderd3 maart 2023 08:50
Valve Deckard
Finraziel
@Xxana3 maart 2023 09:04
Waar we niet van weten wanneer (en of) hij komt en wat het precies wordt... Op dit moment niet meer dan een natte droom.
Crashtestdummy! @Verwijderd3 maart 2023 15:29
Pico 4. Stuk beter dan de quest 2 door de betere pancake lenzen en hogere resolutie. Je hebt er bijkomstig dan ook geen meta/facebook account voor nodig
Verwijderd @Verwijderd3 maart 2023 08:07
Misschien deze? Aangezien de Quest 2 een van de populairste en betere headsets is gebleken, standalone of voor PC..., denk ik dat wij hier thuis vast wel gaan overwegen om de Quest 2 te verkopen en de Quest 3 aan te schaffen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:38]

alexbl69 @Verwijderd3 maart 2023 08:55
Kan deze zonder FB account gebruikt worden?
Finraziel
@alexbl693 maart 2023 09:02
Ja maar je hebt wel een Meta account in de plaats er van nodig.
Voordeel is dat het losgekoppeld is van het product Facebook, wat vooral goed is omdat het het risico verkleint dat je op Facebook om wat voor reden dan ook (al dan niet terecht) geband wordt en gelijk toegang tot al je gekochte VR spul kwijt bent... Maar je hebt natuurlijk nog steeds een account bij hetzelfde bedrijf. Ik heb daar niet heel veel problemen mee maar dat mag ieder zelf uitmaken.
alexbl69 @Finraziel3 maart 2023 11:56
Bedankt voor je antwoord. FB gebruik ik niet dus de risico op een ban zal niet zo groot zijn :)

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