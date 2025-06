Adapter om PlayStation VR2 op pc te gebruiken is vanaf 7 augustus beschikbaar

De PlayStation VR2-headset is vanaf 7 augustus aan te sluiten op een pc om toegang te krijgen tot SteamVR-games. Sony maakt de benodigde adapter vanaf 7 augustus beschikbaar. Spelers kunnen vanaf die dag aan de slag met games zoals Half-Life: Alyx en Fallout 4 VR.

De PS VR2-adapter is vanaf 7 augustus verkrijgbaar voor 60 dollar. Spelers hebben een DisplayPort-kabel nodig die compatibel is met DisplayPort 1.4. Ook meldt Sony dat een Steam-account vereist is. Om aan de slag te gaan met de PlayStation VR2-headset op pc, is een build nodig die aan de minimumeisen voldoet.

Om de PlayStation VR2-bril te kunnen gebruiken op een pc is een systeem vereist met minimaal een Intel Core i5-7600- of AMD Ryzen 3 3100-processor met Zen 2-architectuur of nieuwer. De videokaart moet een Nvidia GeForce GTX 1650 of nieuwer zijn met Turing-architectuur of nieuwer. Bij AMD-gpu's gaat het om minstens een Radeon RX 5500 XT of een RX 6500XT. Daarnaast is er minstens 8GB werkgeheugen vereist en moet het systeem minimaal over Bluetooth 4.0 beschikken.

Veel belangrijke functies, zoals hdr, headsetfeedback, oogtracking, adaptieve triggers en haptische feedback, zijn niet beschikbaar op pc. Ook de Tempest 3D Audio-technologie van Sony is niet aanwezig op pc. In plaats daarvan wordt de audiotechnologie van SteamVR gebruikt. Er is nog wel een rumble aanwezig in de controllers en ook blijft de VR-bril 4k-beelden weergeven (2000x2040 pixels per oog). Ook het gezichtsveld van 110 graden blijft gelijk.

Met de adapter en een DisplayPort-kabel kan de PlayStation VR2-bril worden aangesloten op een pc. Gebruikers moeten de PlayStation VR2-app en SteamVR-app downloaden om de instellingen voor de PS VR2 op pc aan te passen. Het is onder meer mogelijk om het speelgebied in te stellen, een game te starten en spellen te kopen. De adapter is verkrijgbaar bij 'geselecteerde winkels' en via PlayStation Direct.

Update, 21.20 uur: Toegevoegd dat bepaalde belangrijke functies van de PS VR2-headset niet beschikbaar zijn als de bril gebruikt wordt op een pc.