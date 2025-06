Sony werkt aan PS VR2-ondersteuning voor pc

Sony werkt aan officiële ondersteuning voor het gebruik van een PS VR2-headset op de pc. Momenteel werkt die VR-headset alleen in combinatie met de PlayStation 5. Er is nog geen concrete releasedatum gepland voor de pc-functionaliteit.

In een blogpost schrijft Sony: "We testen momenteel de mogelijkheid om PS VR2-gebruikers ook pc-games te kunnen laten spelen." Het bedrijf zegt dat het plan is om in 2024 officiële ondersteuning voor de VR-headset op pc's uit te brengen, maar deelt geen releasedatum. Sony zegt later meer informatie te delen. Het zou voor het eerst zijn dat PlayStation-gebruikers de exclusieve VR-headset van de consolemaker op de pc kunnen gebruiken via officiële ondersteuning. Modmakers proberen de PS VR2 al langer compatibel te maken met de pc, bijvoorbeeld onder het iVRy-initiatief.