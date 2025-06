PS VR-hacker iVRy claimt hardwareauthenticatie op PS VR2 te hebben gekraakt

Hacker iVRy zegt dat hij de hardwareauthenticatie van de PS VR2 heeft weten te omzeilen op een pc. Dat zou het in theorie mogelijk moeten maken de nieuwe virtualrealityheadset te gebruiken met een pc, al ontbreken details van de hack nog.

Op Twitter toont iVRy een screenshot waarop te zien is dat de PS VR2 in een terminal geauthenticeerd is. Verdere details ontbreken en iVRy zegt in een andere tweet dat hij niet wil vertellen hoe hij de hack uitvoert en vooral hoe hij het authenticatiecertificaat heeft weten te bemachtigen of spoofen. De hacker, die Ryan Ivry heet, zegt alleen dat hij geen bugs hoeft uit te buiten om de hack uit te voeren en dat het hacken van de headset lastig is.

De hack kan betekenen dat het in de toekomst mogelijk wordt om Sony's headset met een pc te gebruiken. Dat kan ook al met de originele PS VR. Die headset wist iVRy ook al bruikbaar te maken op een pc. Dat kan via de iVRy Driver voor SteamVR. Met die driver zijn praktisch alle functies van de originele headset te gebruiken voor games die geoptimaliseerd zijn voor de HTC VIVE en Oculus Rift.

Om de PS VR2 te gebruiken, hebben spelers nog wel een VirtualLink-gpu of een VirtualLink-adapter nodig. Volgens iVRy moet het mogelijk zijn in de toekomst een specifieke adapter voor de PS VR2 te maken, maar dat kost volgens de maker nog meer werk.