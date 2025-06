Valve brengt Steam Link-app uit voor Quest 2, 3 en Pro voor streaming vanaf pc

Valve en Meta hebben Steam Link-ondersteuning uitgebracht voor de Quest 2, 3 en Pro. Gebruikers kunnen daarmee games op een lokale pc afspelen en streamen naar hun VR-headset. Dit was al eerder via een omweg mogelijk, maar wordt nu officieel door de bedrijven ondersteund.

Voor een Steam Link-verbinding met een betreffende Quest-headset is een bekabelde verbinding tussen een 5GHz-router en een pc nodig, zo stelt Valve. Vervolgens kunnen gebruikers de gratis Steam Link-app voor een Quest installeren en maken de bron-pc en de headset via het gezamenlijke wifinetwerk verbinding. Het bedrijf raadt aan om een pc te gebruiken met ten minste 16GB ram en een RTX 2070-videokaart. Ook wordt een verbinding via Wi-Fi 6 of Wi-Fi 6E aangeraden.

Op deze manier hoeven Quest-gebruikers niet meer via een omweg Steam-games te spelen. Tot dusver was het bijvoorbeeld wel al mogelijk om een desktopstreamer van derden of Oculus Air Link en Steam VR te gebruiken, of via een bekabelde verbinding met een systeem games naar een Quest te streamen. Via de Steam Link-app krijgen gebruikers nu native toegang tot hun Steam-bibliotheek.