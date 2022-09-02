Valve: nieuwe Steam Decks krijgen 'andere vormen', mogelijk streamingapparaat

De nieuwe Steam Deck-apparaten waar Valve aan werkt, krijgen andere 'thema's, groottes en vormen', zegt een Valve-ontwerper. Mogelijk wordt het een streamingapparaat. Een andere Valve-werknemer zegt dat er ook gekeken wordt naar verbeteringen betreffende de accuduur.

"Tenzij er iets groots verandert, komt er in de toekomst een nieuwe generatie aan Steam Deck-producten", zei Steam Deck-ontwerper Greg Coomer. Dat schrijft VideoGamesChronicle op basis van een interview in een Japans tijdschrift. "Het thema, de grootte en de vorm zal veranderen en het wordt misschien zelfs een streamingapparaat."

Valve ziet de Steam Deck als een uitbreiding van het Steam-platform, zegt Coomer. "De Steam Deck is een pc in een andere vorm, maar Steam kan op veel meer andere manieren worden gebruikt, zoals op tv's of desktop. We blijven eraan werken om onze klanten zoveel mogelijk tevreden te stellen." Met die bewoording lijkt het erop alsof Valve mogelijk ook aan Steam Decks in andere categorieën werkt, zoals voor tv's. Eerder bracht Valve gamestreamingapparaat Steam Link uit.

Een woordvoerder benadrukt tegen Polygon dat hoewel er zeker nieuwe Steam Deck-apparaten aankomen, streaming vooralsnog niet de 'hoofdroute' is. Het bedrijf sluit wel niet uit om later alsnog te focussen op streaming op de Steam Deck.

Mocht Valve een nieuwe Steam Deck-handheld uitbrengen, dan zegt Valve-ontwikkelaar Pierre-Loup Griffais dat het verbeteren van de accuduur 'bovenaan de prioriteitenlijst staat'. Vrijdag 26 augustus deelde Valve een Steam Deck-brochure, waarin het aangaf de Steam Deck te zien als 'het eerste apparaat in een nieuwe categorie van Steam-handheldgamingpc's'.

"In de toekomst zal Valve dit product opvolgen met hardware- en software-verbeteringen, met nieuwe Steam Deck-versies." Wanneer Valve een opvolger voor de Steam Deck wil uitbrengen, is niet duidelijk. Het interview met de Valve-werknemers laat wel zien dat het nieuwe apparaat niet alleen verbeterde hardware zal krijgen, maar ook andere afmetingen kan krijgen en een ander soort apparaat kan worden.