Valve: nieuwe Steam Decks krijgen 'andere vormen', mogelijk streamingapparaat

De nieuwe Steam Deck-apparaten waar Valve aan werkt, krijgen andere 'thema's, groottes en vormen', zegt een Valve-ontwerper. Mogelijk wordt het een streamingapparaat. Een andere Valve-werknemer zegt dat er ook gekeken wordt naar verbeteringen betreffende de accuduur.

"Tenzij er iets groots verandert, komt er in de toekomst een nieuwe generatie aan Steam Deck-producten", zei Steam Deck-ontwerper Greg Coomer. Dat schrijft VideoGamesChronicle op basis van een interview in een Japans tijdschrift. "Het thema, de grootte en de vorm zal veranderen en het wordt misschien zelfs een streamingapparaat."

Valve ziet de Steam Deck als een uitbreiding van het Steam-platform, zegt Coomer. "De Steam Deck is een pc in een andere vorm, maar Steam kan op veel meer andere manieren worden gebruikt, zoals op tv's of desktop. We blijven eraan werken om onze klanten zoveel mogelijk tevreden te stellen." Met die bewoording lijkt het erop alsof Valve mogelijk ook aan Steam Decks in andere categorieën werkt, zoals voor tv's. Eerder bracht Valve gamestreamingapparaat Steam Link uit.

Een woordvoerder benadrukt tegen Polygon dat hoewel er zeker nieuwe Steam Deck-apparaten aankomen, streaming vooralsnog niet de 'hoofdroute' is. Het bedrijf sluit wel niet uit om later alsnog te focussen op streaming op de Steam Deck.

Mocht Valve een nieuwe Steam Deck-handheld uitbrengen, dan zegt Valve-ontwikkelaar Pierre-Loup Griffais dat het verbeteren van de accuduur 'bovenaan de prioriteitenlijst staat'. Vrijdag 26 augustus deelde Valve een Steam Deck-brochure, waarin het aangaf de Steam Deck te zien als 'het eerste apparaat in een nieuwe categorie van Steam-handheldgamingpc's'.

"In de toekomst zal Valve dit product opvolgen met hardware- en software-verbeteringen, met nieuwe Steam Deck-versies." Wanneer Valve een opvolger voor de Steam Deck wil uitbrengen, is niet duidelijk. Het interview met de Valve-werknemers laat wel zien dat het nieuwe apparaat niet alleen verbeterde hardware zal krijgen, maar ook andere afmetingen kan krijgen en een ander soort apparaat kan worden.

Een deel van de Steam Deck-brochure
Een deel van de Steam Deck-brochure

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 02-09-2022 11:26 104

02-09-2022 • 11:26

104

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Reacties (104)

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Verwijderd 2 september 2022 11:28
Dat maakt het device toch minder portable? Je wilt een dergelijk device toch overal mee naar toe nemen, het vliegtuig, vakantie etc. Als je dan afhankelijk bent van je internet verbinding dan wordt het toch een stuk minder interessant.
Luchtbakker @Verwijderd2 september 2022 11:37
Dat is dus afhankelijk van je wensen. Ik zou best wel een stream only device willen. Ikzelf game alleen thuis maar wil soms ook naast mijn baby op de bank zitten. Dan is een streamdeck ideaal.

Maar wil je overal kunnen gamen dan is het inderdaad niet handig. Maar dat is vooral een prijsbewuste keuze.
Verwijderd @Luchtbakker2 september 2022 11:45
Echter als een enorm lage Ping belangrijk is en een stabiele internetverbinding dan is het de vraag of WI-FI het juiste antwoord is. Dat zie je nu ook met andere game streaming diensten, daar wordt bekabeld toch vaak aangeraden. En als je de steam deck bekabeld moet aansluiten is het al helemaal niet meer portable.
EnigmaNL @Verwijderd2 september 2022 11:53
Zelfs bekabeld is de latency van gestreamde games onacceptabel. Het voelt gewoon niet lekker. Alleen bij hele trage spellen is het nog enigszins te doen.
ParaVince @EnigmaNL2 september 2022 11:56
Ik heb een groot deel van Elden Ring gespeeld via de steam link, de latency is inderdaad merkbaar maar het is heel goed te doen hoor.

Edit: zowel pc als steam link zijn bekabeld

[Reactie gewijzigd door ParaVince op 24 juli 2024 18:36]

Mizgala28 @ParaVince2 september 2022 12:25
Onze ligt tegenwoordig in de la, nadat ik paar jaar terug mijn monitoren had ge-upgrade naar 1440p 144hz, kwam ik een rare bug tegen.

Als mijn PC gewoon op 1440p, 144hz staat dan stottert de Steam Link (die maar tot 1080p 60hz gaat naar mijn weten), om dat te fixen moet mijn PC op 1080p en dan 60hz.

En daar heb ik geen zin in iedere keer, dus sindsdien gebruik ik de Link niet meer.

ik had verwacht dat de Link dan een 1080p 60hz zou ontvangen, dat is blijkbaar niet het geval
TheNephilim @Mizgala282 september 2022 12:39
Geen last van, ik heb ook 1440p op 144hz. Afgelopen weekend hebben de neefjes en nichtjes nog vrolijk zitten gamen op de Steam Link. Alles bekabeld trouwens!

Enige punt was dat de Steam Link soms de 3/4 aangesloten Steam Controllers kwijt was, dat was wel ontzettend irritant. Als je dan de 4e controller uit zette of weer aan juist, dan deed de rest het ook weer.
ParaVince @Mizgala282 september 2022 12:44
Ja ik ken een vergelijkbare bug. Ik heb een 2560x1080 21:9 scherm. Die moet ik op 1080p 60hz zetten ook anders krijg ik zwarte balken boven en onder het scherm. Heel cinematisch, maar niet de bedoeling.
EnigmaNL @ParaVince2 september 2022 11:58
Respect. Ik kan er niet tegen. Het voelt als behelpen en daar houd ik niet van.
sassymousasi @EnigmaNL2 september 2022 14:04
Jep. Voor mij ook niet te doen. Mensen hebben nu eenmaal andere eisen en wensen. Link is nie voor mij. Maar wel lekker dat ik die controller er gratis bij kreeg 😄
spoonman @EnigmaNL2 september 2022 12:37
Helemaal mee eens. Destiny op stadia is voor mij, gewoon in singleplayer, onspeelbaar (ik speel veel competitive shooters dus misschien ben ik iets gevoeliger dan de gemiddelde doelgroep)
DutchHammer @EnigmaNL2 september 2022 13:58
Correctie het voelt voor jou niet lekker, ik heb er bij zowel Stadia als GFN totaal geen last van en zo zijn er vele. Check het Stadia topic op het forum bijvoorbeeld.
Finraziel
@Verwijderd2 september 2022 11:55
Ik heb mijn steam deck ondertussen verkocht, maar toen ik hem had heb ik zowel via Xbox Gamepass gestreamd als met Moonlight vanaf mijn desktop PC. Dat ging beiden uitstekend over wifi. Het zal wel helpen om een beetje goed accesspoint te hebben en niet het modem wat je 10 jaar geleden van je ISP gekregen hebt.
Verwijderd @Finraziel2 september 2022 12:02
Dan ga je er vanuit dat ik een modem/router heb die 10 jaar oud is, een beetje vreemde aanname. Maar goed je moet tegen die lag kunnen, ik kan er niet tegen net zoals @EnigmaNL hierboven. Heeft niet zoveel te maken met welke router je hebt. Ook met bedraad merk ik het, al wel een stuk minder dan via WI-FI.
Finraziel
@Verwijderd2 september 2022 12:09
Daar ga ik helemaal niet vanuit, die 'je' was meer algemeen bedoeld, niet specifiek dat jij een oud modem hebt...

Maar jij bent toch echt een Playstation man? Dat was je volgens mij toch ook al tijdens de PS4? Kon je daar dan wel op spelen? Want de vorige generatie consoles had ook nog aardige inputlag. Volgens mij was dat niet echt veel beter dan een goede streaming service nu.
Zie bv deze video waarbij Stadia en Geforce Now bij Destiny 2 op een inputlag van 98 ms komen en dit artikel waar de PS4 op 107 ms gemeten werd.

edit: voor de duidelijkheid, ik wil niet per se zeggen dat de PS4 dus slechter was, door verschillende test methodieken kun je dat niet zo stellig zeggen... maar mijn punt is meer dat het verschil ook niet levensgroot zal zijn.

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 24 juli 2024 18:36]

Verwijderd @Finraziel2 september 2022 12:59
Het is ook maar net welke video je kijkt, hier is de latency van Stadia hoger dan op de ps4 pro:

https://www.youtube.com/watch?v=-scR1OCuSr0

Leuk die vergelijking, maar destiny 2 draait op de ps4 op 30fps. Op hoeveel fps draait de stadia versie?

De input lag heeft niet zozeer met de vorige generatie te maken, maar meer met frame rates. Een hogere framerate zorgt altijd voor een lage input lag. Aangezien veel games op 30fps draaide op de last gen zorgt dit ook voor een hogere input lag.

Input lag op de ps5/series x met AC valhalla ligt op 30fps bijna 2 keer zo hoog als op 60fps.

Het heeft er dus vooral mee te maken welke games je speelde. 60fps games op last gen hadden ook een lage input lag. Dirt 5 of GT sport draaien beide op 60fps op de ps4 met een lage input lag.
Maar jij bent toch echt een Playstation man?
En om je vraag te beantwoorden. Ik speel ook gigantisch veel op de dreamcast. Vooral omdat dat allemaal 60fps arcade games zijn met een lage input lag op een CRT.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 18:36]

EnigmaNL @Verwijderd2 september 2022 12:11
Ik denk dat het probleem gewoon is dat niet iedereen even gevoelig is voor latency. Sommige mensen voelen latency heel erg en andere mensen merken het niet of nauwelijks.

Het is vergelijkbaar met de 30/60fps discussie. Er zijn hele volksstammen die zweren dat 30fps genoeg is om lekker op te gamen terwijl het voor andere groepen totaal onacceptabel is.

Misschien heeft het met reactiesnelheid te maken of misschien is het gewoon gewenning. Hoe dan ook, er bestaat geen streaming dienst die mij kan bekoren, teveel latency (hoewel de enige dienst die ik niet geprobeerd heb misschien wel goed is, Shadow).
Tubby @EnigmaNL6 september 2022 14:20
Laten we realistisch zijn; het kan technisch ook niet. Linksom of rechtsom introduceer je extra latency t.o.v. on-device renderen.

Heb GeForce now en Steam streaming uitgeprobeerd en beide zijn net-niet, ik wordt er zelfs misselijk van als ik er lang mee gespeeld heb. :/
EnigmaNL @Tubby6 september 2022 14:35
Helemaal zonder latency kan inderdaad niet, zelfs thuis niet. Er is altijd sprake van input latency.

De extra toegevoegde latency via streaming kan wel verminderd worden, daar zijn al enorme verbeteringen in geweest. Of het ooit zo goed zal worden als thuis is onbekend maar ik vermoed dat dat nog wel even zal duren.
ejabberd @Verwijderd2 september 2022 13:00
Ook met bedraad merk ik het, al wel een stuk minder dan via WI-FI.
Het leuke aan de Steam Deck is dat het een pc is...niets houdt je tegen om via een soepele netwerkkabel en een USB-C naar ethernetadapter bedraad te spelen.

[Reactie gewijzigd door ejabberd op 24 juli 2024 18:36]

jackyallstar @Verwijderd2 september 2022 13:04
Als ze inzetten op dual-connection zoals ik ook op me laptop heb dan kan dat bevoordelijk zijn voor de verbindingskwaliteit en de bandbreedte. Daar stream ik nu ook namelijk vanaf me pc naar de bank en dat speelt aardig lekker wanneer nodig en heb daar vrijwel altijd hoge resolutie en volle verbinding op
Luchtbakker @Verwijderd2 september 2022 13:59
Cloud diensten zoals stadia gaan ook gewoon prima en dat moet ook nog eens extern vandaan komen. Waarom zou het over wifi dan niet beter gaan?

Je kan het overigens al testen. Je kan je pc aanzetten en via je laptop gamen. Ik heb dat al eens geprobeerd en werkt zeer stabiel.
Verwijderd @Luchtbakker2 september 2022 14:00
Cloud diensten zoals stadia gaan ook gewoon prima en dat moet ook nog eens extern vandaan komen. Waarom zou het over wifi dan niet beter gaan?
ben ik niet helemaal mee eens. Zie mijn reactie hier: Verwijderd in 'Valve: nieuwe Steam Decks krijgen 'andere vormen', mogelijk streamingapparaat'
z0r @Luchtbakker2 september 2022 11:46
Een stream only device is er al, dat is de steam link.
EnigmaNL @z0r2 september 2022 11:53
Die is ook zo lekker handig voor onderweg.
The Chosen One @EnigmaNL2 september 2022 14:28
Klopt maar onderweg streamen is momenteel en sowieso in heel veel landen ook geen (goede) optie.
Detlev @z0r2 september 2022 12:02
Toevallig gisteren nog gezocht of de Steam Link als losse hardware nog te krijgen is, maar het lijkt erop dat het kastje sinds november 2018 al niet meer door Valve geleverd wordt...
Dus voor nieuw kan je niet meer bij de Steam Link hardware terecht.
Earth_Apple @Detlev2 september 2022 12:06
De Raspberry pi 3 en 4 worden tegenwoordig officieel ondersteunt, en Samsung smart TVs ondersteunen ook steam link.
Isniedood @Detlev2 september 2022 12:51
Shield tv met Moonlight bevalt mij heel veel beter dan de Steam link. Rocket League wil ik er niet mee spelen, maar Hades bijvoorbeeld merk je niks van latency. Terwijl dat toch een bijzonder snel spel is.
jackyallstar @Detlev2 september 2022 13:08
Laptop en raspberry pi 4 zijn je antwoord. Ik heb het ook op me rpi3 gehad maar die leek net niet genoeg ram te hebben voor een stabiele 1080p verbinding en verbrak vaak de verbinding. Met rpi gebruik ik bijvoorbeeld Moonlight, met laptop gewoon steam zelf en in-home streaming aan. Moet je wel even optie aanzetten om resolutie van je stream apparaat aan te zetten. Was apart om me 1080p laptop te zien vechten met een UW beeldverhouding voor ik die optie ontdekte
Verwijderd @Luchtbakker2 september 2022 12:09
Dan is een stream deck te doen, maar echt verre van ideaal. Je bent enorm afhankelijk allemaal met streaming.
TNG128MB @Luchtbakker2 september 2022 12:37
daarvoor diende de steam link.
roark2520 @Luchtbakker2 september 2022 12:57
Ik vraag mij af of er wel een markt is voor een stream only apparaat. Zo'n toestellen bestaan toch al?

Je hebt toch de steam link app die die functionaliteiten kan zetten op een android tv doosje. Ik gebruik momenteel de chromecast met google tv hiervoor en het werkt heel goed.
MacPoedel @Luchtbakker2 september 2022 12:59
Maar dan is er toch al de Steam Deck, neem de 64GB versie als je er nooit games op wilt installeren. Veel goedkoper zou een versie om te streamen niet worden: zwakkere CPU, kleinere batterij (maar eigenlijk liever niet). Zou me verbazen als er mee dan 100 euro af kan.

Sowieso zou ik voor een stream only variant ook een variant met 5G modem verwachten die dan weer duurder is, maar die kan eventueel naast een wifi variant bestaan.
hasjee @Luchtbakker4 september 2022 09:26
Zijn de controls op dit moment ook te gebruiken met bvb GeForce now en stadia?
oef! @Verwijderd2 september 2022 12:05
Het is ook niet gezegd dat het perse een portable device moet worden. Ik krijg er steam machine v2 vibes bij. Een steam deck prop je makkelijk in een nuc-achtig kastje.

Een issue lijken me performance profielen, een ontwikkelaar bouwt maakt idealiter een performance profiel voor games voor de steam deck. Als er andere hardware targets ontstaan (720p output is niet lekker op een 4k tv) dan krijg je wildgroei wat voor extra werk zorgt.
FragFrog @Verwijderd2 september 2022 12:10
Ik krijg een beetje de indruk alsof ze de kant van een Nvidia Shield of de hardwarematige Steam Link opwillen qua game-streamen, al dan niet in combinatie met een steam deck (steam-deck in een dock ergens, steam link aan je TV hangen en gamen). Gezien dat jaren geleden al flopte zie ik niet echt hoe dat een success gaat worden.

Of wellicht is het juist meer bedoelt als "bron" om games vanaf te streamen: app installeren, je "Steam Streamer" in een meterkast aan je router hangen en overal in huis je games spelen op je telefoon, televisie of oude steam decks. Maar wederom, dat kon al met de Steam Machines, en we weten hoe het daarmee afgelopen is.
marco-ruijter @Verwijderd2 september 2022 14:23
Ze bieden opties aan.

Ik zit juist te wachten op een light weight streaming device welke ik dmv Moonlight en Nvidia Shadowplay gewoon in huis kan gebruiken.

Als ik op vakantie ga of de deur uit hoef ik niet te kunnen gamen. Voor mij is dat iets wat ik eigenlijk alleen thuis doe.
init6 @Verwijderd2 september 2022 15:58
Als Developer hebben ze misschien een mogelijkheid om statistieken terug te ontvangen en daarmee te zien hoeveel screentime elke device heeft. Daaruit kan je afleiden dat het product wel dure features heeft maar die gewoon niet genoeg gebruikt worden.

Ik zie het bij mijn Nintendo Switch, die zit 99% van de tijd in de dock.
EnigmaNL 2 september 2022 11:48
Als het een streamingapparaat gaat worden is het voor veel gamers gelijk niet meer interessant. De latency bij streaming is gewoon nog steeds veel en veel te hoog. Onspeelbaar tenzij je alleen hele trage spellen speelt.

Wat ik zo fijn vind aan mijn Steamdeck is dat hij alles zelf speelt en dat het gewoon voelt als een computer of console. Geen latency en geen afhankelijkheid van internet nadat je de spellen geïnstalleerd hebt. Perfect voor onderweg dus.
ShadLink @EnigmaNL2 september 2022 11:53
Hangt er vanaf hoe duur die dan wordt, en hoe duur streaming gaat worden. Bv een Steam Link handheld waarbij je vanaf Valve servers kan streamen voor een tientje per maand wil ik best wel kopen voor rond de 200 euro.
Finraziel
@EnigmaNL2 september 2022 12:01
Dit is niet waar (of in ieder geval niet zo hard als jij het stelt). Wellicht heb jij het te lang geleden geprobeerd of onder slechte omstandigheden (wellicht is je internet niet zo goed), maar de meeste mensen zullen tegenwoordig op een snelle stabiele verbinding weinig verschil meer opmerken tussen streamen en lokaal gamen, vooral als dat lokaal gamen op een console is op een 60 Hz TV.

Tuurlijk, als jij een competitieve twitch gamer bent dan is het voor jou niet handig, maar om een gemiddelde actie-avonturen game (iets als Tomb Raider of zo) te spelen gaat prima.

Zelfs racen gaat imho tegenwoordig goed. Toen Forza Horizon 5 net uitkwam kon ik die niet via cloud spelen vanwege lag (ik zwabberde over de weg alsof ik dronken was omdat ik steeds te laat stopte met sturen), maar een half jaar geleden nog eens geprobeerd en toen ging het prima.
EnigmaNL @Finraziel2 september 2022 12:06
Dat is het antwoord wat ik altijd krijg van streaming fans. Recent nog geprobeerd onder ideale omstandigheden mijn hardware en mijn internet zijn uitstekend (glasvezel 1gbit up en down). Ik heb zowat alle diensten geprobeerd behalve Shadow.

Streaming is niets voor mij, de latency is veel te hoog. Onacceptabel hoog. Sommige mensen hebben daar misschien minder last van maar ik vind het gewoon heel slecht aanvoelen, zeker vergeleken met mijn gaming PC en mijn consoles.

Streaming is leuk als je zelf geen goede hardware hebt staan maar het is behelpen. Is het speelbaar? Ja, dat wel. Speelt het fijn? Ik vind van niet. Het is qua gevoel vergelijkbaar met het spelen van games op 30fps of lager. Speelbaar maar voelt slecht.
Finraziel
@EnigmaNL2 september 2022 12:13
Dat kan prima, dan ben jij gewoon heel kritisch op dit vlak. Waar ik tegen ageerde is dat je vervolgens dat gelijk verklaarde voor 'veel gamers'. Ik denk dat dat niet klopt, dat jij gewoon erg kritisch bent maar dat de gemiddelde gamer dat veel minder is.

Overigens ben ik niet echt een streaming fan. Ik gebruik het maar heel sporadisch en was ook altijd heel sceptisch er over. Maar toen er een deal langs kwam voor een Stadia controller + Chromecast ultra voor een paar tientjes heb ik het toch eens uitgeprobeerd (want alleen die chromecast was het al dik waard) en ik was positief verrast. Gamepass streaming heb ik af en toe wel eens geprobeerd omdat ik die dienst toch al beschikbaar heb. Die had in het begin duidelijk te veel inputlag maar met de tijd is dat veel beter geworden tot het punt dat ik nu soms een game wel even uitprobeer door te streamen voordat ik de game ga downloaden en dat gaat ook prima.
EnigmaNL @Finraziel2 september 2022 12:19
Dat kan prima, dan ben jij gewoon heel kritisch op dit vlak. Waar ik tegen ageerde is dat je vervolgens dat gelijk verklaarde voor 'veel gamers'. Ik denk dat dat niet klopt, dat jij gewoon erg kritisch bent maar dat de gemiddelde gamer dat veel minder is.
Het gaat ook om veel gamers, ik ben namelijk bij lange na niet de enige die dit ervaart. In mijn eigen omgeving hoor ik die geluiden ook en op het internet staat het vol met dezelfde kritiek. Streaming is het gewoon nog niet voor heel veel mensen. Vandaar dat diensten zoals Stadia gewoon niet echt doorbreken maar een beetje aanmodderen.

Voor sporadisch gebruik kan streamen wel leuk zijn, als je ergens bent en niet de beschikking hebt over je normale hardware of iets dergelijks. Voor thuis is het gewoon niet de oplossing.
loki504 @EnigmaNL2 september 2022 12:46
Maar een beetje aanmodderen?
Nvidia heeft een rtx 3080 tier voor 20 euro per maand of 100 per 6 maanden. Dat noem ik niet aanmodderen. Ook xcloud ziet steeds meer gebruikers.

Alleen Stadia is een beetje aan het aanmodderen heb ik het idee zowel
Nvidia als Microsoft als Amazon zijn verre van aan het aanmodderen.
Finraziel
@EnigmaNL2 september 2022 13:49
Tja, het is lastig om er met zekerheid iets over te zeggen. In absolute aantallen zul je zeker wel kunnen zeggen dat veel gamers dat vinden. Maar procentueel denk ik dat het wel meevalt. Op fora vind je natuurlijk ook vooral de hardcore.
DutchHammer @EnigmaNL2 september 2022 14:28
Niet verkeerd bedoeld, maar jij staart je echt blind op maar één groep gamers.. De groep die gaat voor het beste en snelste van het snelste.. Maar dat is maar een marginale groep binnen alle gamers.

Je maakt eigenlijk de fout die "fanboys" vaker maken, niet verder dan hun eigen usecase kijken.
Verwijderd @DutchHammer2 september 2022 14:37
Maar dat is maar een marginale groep binnen alle gamers.
Niet helemaal waar natuurlijk, Call of duty wordt ook 25 miljoen keer per jaar verkocht. Dat zijn games die echt niet goed te spelen zijn op streaming diensten. Dat noem ik geen marginale groep binnen alle gamers. En dan niet te spreken over alle andere games waarbij minimaal 60fps met de bijbehorende input lag een must zijn.
Verwijderd @EnigmaNL2 september 2022 13:52
Het is qua gevoel vergelijkbaar met het spelen van games op 30fps of lager. Speelbaar maar voelt slecht.
Hier heb je zeker een punt. Zoals ik al eerder in een discussie hierboven aanhaalde met @Finraziel wordt stadia vaak vergeleken met een 30fps game op de ps4. Totaal oneerlijk, omdat daar de input lag ook hoog is.

Goed voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=R7E2ysY3rQ4

Dirt 5 met 60fps zit op 55ms op een ps4. Terwijl je met stadia dus boven de 100ms zit.

Dirt 5 met 30fps zit op 97ms op een ps4. Dat is dus vergelijkbaar met wat stadia doet. Die input lag is dus inderdaad vergelijkbaar met een 30fps game.

Dirt 5 met een ps5 op 120hz zit je op een input lag van 38ms... Dat soort input lag ga je dus nooit halen met stadia. Stadia zit hier dus maal 4 boven.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 18:36]

EnigmaNL @Verwijderd2 september 2022 13:55
En dat is Stadia nog een van de beste als het om input lag gaat! De andere diensten zijn NOG trager.
Verwijderd @EnigmaNL2 september 2022 14:08
Precies, leuk voor casual games. Maar zelfs dan irriteer ik mij aan die input lag.
jmignolet @EnigmaNL2 september 2022 14:09
Hmm neen. Probeer de RTX 3080 Tier van Nvidia Geforce Now en ik kan je garanderen dat je onder de indruk zal zijn.

Ik heb het zelf, heb ook een gaming computer gehad, en toen ik Assetto Corsa Competizione spelen (weliswaar met gamepad op GFN) was ik erg onder de indruk van de reactiesnelheid wanneer ik schakelde. Nagenoeg geen input lag tussen mijn vinger die op X drukte, en de gear shift.
Verwijderd @jmignolet2 september 2022 14:26
Ook gewoon 105MS: https://www.youtube.com/watch?v=Li6E-TtolmM

Dus dan zit in lijn met Stadia. Maar 60hz of 120 op een console zit je op 55ms of 38ms. Nog steeds een enorm verschil. Dus nee het is niet hetzelfde als native op een pc of console.

Destiny 2 Geforce now met 3080 tier: 98 ms.

Lokale pc: 38ms

I rest my case...

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 18:36]

jmignolet @Verwijderd2 september 2022 14:28
Zei ik dat GFN native was met pc of console?
Ik gaf vooral aan dat ik de input lag erg miniem vond.

Maar als je GFN of Stadia neemt, dan verwacht ik ook niet dat je die hard competitieve games gaat spelen. Anders heb je je slecht geïnformeerd. :)
Verwijderd @jmignolet2 september 2022 14:31
Ahh zo dan had ik het verkeerd begrepen. Excuus. Maar Geforce now heeft inderdaad een vergelijkbare input lag als Stadia. Geforce Now doet zeker niet meer onder. Xcloud en Ps Streaming zijn veel slechter op dit moment.
EnigmaNL @jmignolet3 september 2022 00:56
Nee, ik garandeer je dat ik niet onder de indruk zal zijn. Metingen hebben namelijk aangetoond dat de latency van Geforce Now hetzelfde of zelfs erger is dan Stadia. Stadia vind ik al 3x niks.

[Reactie gewijzigd door EnigmaNL op 24 juli 2024 18:36]

Vulcanic 2 september 2022 11:27
Nieuw van steam: The Stream Deck.
MrCrashdummy @Vulcanic2 september 2022 11:28
Die is helaas al van Elgato
Terr-E @MrCrashdummy2 september 2022 12:11
Mijn eerste gedachte was: "Dat koopt Valve Corp. gewoon Elgato ?"
Echter Elgato is al van Corsair Gaming.
Corsair Gaming heeft een market cap van ~$1.4 miljard
Valve Corp. heeft (naar schatting van Bloomberg, want Valve is een BV) een waarde van ~$7.7 miljard.

Niet onmogelijk, maar zeker geen "no brainer".
Ik betwijfel dat Valve de naam "Stream Deck" $1.4 miljard waard vindt, of dat Valve interesse heeft in de overige business van Corsair.
Ach, er zijn al genoeg overnames in de gaming wereld de laatste tijd.
loki504 @Terr-E2 september 2022 12:29
Ze kunnen ook alleen Elgato kopen. Maar wat doe je dan met de al gevestigde Streamdeck? Daar ga je als bedrijf niet van profiteren al zou je die naam gratis krijgen.
Terr-E @loki5042 september 2022 16:14
Mwoa, streamen zit ook al ingebakken in de Steam-client, dus dit ligt redelijk in lijn met Valves core business. Na controllers, Steam-links, VR-headsets en de Steam Deck is niet een heel raar product in het gamma van Valve. Alhoewel je dan wel zit met 2 concepten / producten voor de naam Stream Deck natuurlijk :+

( Het zou wat anders zijn als Elgato waterbestendige veranda's maakt; Een 'deck' (veranda) voor aan de 'stream' (waterstroompje) )
loki504 @Terr-E2 september 2022 17:19
Ik doelde meer op het feit dat de Elgato Streamdeck ook een bekende naam is in de game en streamer wereld. Om dan een bedrijf te kopen vervolgens dat product een andere naam te geven. En de oude naam voor een totaal product Te gaan gebruiken. Ik denk niet dat het aan het eind positief uit valt.
CAPSLOCK2000
@loki5044 september 2022 11:48
Ik doelde meer op het feit dat de Elgato Streamdeck ook een bekende naam is in de game en streamer wereld. Om dan een bedrijf te kopen vervolgens dat product een andere naam te geven. En de oude naam voor een totaal product Te gaan gebruiken. Ik denk niet dat het aan het eind positief uit valt.
Ik denk eigenlijk dat het prima zou werken. Elgato heeft een vrij goede naam, het is niet alsof de naam "streamdeck" negatieve gevoelens oproept.

Binnen de community game (game)streamers is Elgato een grote naam en is wel bekend dat ze een product heben dat streamdeck heet, maar daarbuiten zijn ze volgens mij vrij onbekend. Ik denk dat de meeste kijkers van dit soort kanalen geen idee hebben wat voor apparatuur er achter zit. Nu komen die Streamdecks nog wel eens in beeld en worden ze regelmatig ook genoemd maar ik heb lang gedacht dat het een algemene term en kwam er pas veel later achter dat het een specifiek product van Elgato is.

Hoe dan ook, ik denk dat de meeste mensen nog nooit van Streamdeck (of Elgato) gehoord hebben en dus ook geen vooroordelen hebben over waar die naam precies voor staat.

Overigens kan Valve ook proberen om alleen die naam van Elgato over te nemen ipv heel Legato of zelfs heel Corsair. Gezien de populariteit van dat ding denk ik niet dat Elgato daar veel zin in heeft, maar alles heeft z'n prijs...
ArawnofAnnwn @loki5042 september 2022 17:16
Valve maakt best goede hardware dus een opvolger van de streamdeck zoals veel mensen graag willen, zou dan een goed idee zijn voor Valve. Kunnen ze nog meer hardware verkopen.
watercoolertje @Vulcanic2 september 2022 14:01
Steam Stream Deck
Tadango
2 september 2022 12:02
Lijkt me niet dat ze een streaming only device gaan maken, zoals logitech. Waaom? 1: Daarvoor zijn al zoveel mogelijkheden. 2: De reden dat ik een Steam Deck heb gekocht is omdat ik op alle plekken waar geen / slecht internet is ik ook wil spelen. 3: Game streaming over internet is het nog net niet, en voor vanaf de gaming PC thuis zijn er genoeg andere andere opties.
LOTG
@Tadango2 september 2022 13:23
Ik denk ook niet dat ze als opvolger een streaming only device gaan maken maar misschien een extra optie naast de steamdeck (2).

Ik zie niet in waarom een lite versie geen optie zou zijn als die maar goedkoop genoeg is. Misschien dat er nog wat lightweight steam games op kunnen draaien. Als je ziet dat vampire survivors en cult of the lamb boven aan de lijst staan van meest gespeelde spellen.
Evernote
@LOTG2 september 2022 13:27
Cult of the Lamb draait nu al slecht op de Steam Deck dus succes met een Lite variant.
The Zep Man
@Evernote2 september 2022 14:21
Cult of the Lamb draait nu al slecht op de Steam Deck dus succes met een Lite variant.
Ligt dat aan de Steam Deck of aan brakke optimalisatie van het spel? Gekeken naar de graphics (retro/getekend) en complexiteit (het is geen Dwarf Fortress) van het spel zou het met gemak soepel op lichtere hardware dan de Steam Deck moeten draaien.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 18:36]

Evernote
@The Zep Man2 september 2022 15:57
Het ligt waarschijnlijk aan de game, consoles hebben ook problemen en zelfs een high end desktop biedt geen perfecte ervaring.
Xorgye 2 september 2022 11:42
Heerlijk deze innovatie!
Door Steam zijn we nu pc gaming hardware en software meer universeel gaan maken door een linux basis en vulcan api er onder te leggen.

De pc form factor was altijd een issue, en als iemand een handheld probeerde te maken kwam er altijd een half bakken non-868 compatibel platform uit op een vaag os wat maar beperkte ondersteuning genoot bij games.

Concurrentie op gaming hardware platformen (oftewel: concurrentie met mobile en consoles) juich ik toe!
Jeroenzer @Xorgye2 september 2022 11:51
Jaa.. ik weet niet, maar wat valve nu doet bestaat al een paar jaar, vele startups zijn ze voor gegaan.
Ik snap nooit waarom iedereen doet alsof het heel speciaal is.
Raphire @Jeroenzer2 september 2022 11:57
Het is zo speciaal, omdat de steam deck honderden euro's goedkoper is dan diens concurrenten en valve de kracht heeft om games compatibel en speelbaar te maken op een linux handheld pc. Ook is de UI gewoon goed doordacht en heeft het veel opties en optimalisaties die de vele windows handhelds niet persee hebben.

[Reactie gewijzigd door Raphire op 24 juli 2024 18:36]

Jeroenzer @Raphire2 september 2022 11:58
Jaa,, maar alsnog niet speciaal, is puur gewoon een stukje software afgestemd op hardware
Raphire @Jeroenzer2 september 2022 12:02
De UI is weldegelijk speciaal voor pc gaming handhelds, het is een stuk bruikbaarder dan windows wat door vele andere handhelds wordt gebruikt. Er is gewoon goed over nagedacht en in de afgelopen maanden heb ik vele updates voorbij zien komen die grote features brachten die mbv feedback van gebruikers zijn geïmplementeerd. Dat is niet iets wat je bij andere handhelds zal zien mede omdat die afhankelijk zijn van windows en uiteraard ook omdat ze niet zo groot zijn als valve.

De UI is overzichtelijk en gemaakt voor de schermgrootte, de UI is bedienbaar met alle invoerapparatuur (sticks, knoppen, touchpads, muis), games staan front-and-center je hoeft geen programma's op te starten, en de quick sleep/resume functie is ideaal als je snel even een game wil starten en snel weer wil stoppen (bijv in het OV). De steam deck heeft ook veel makkelijk te veranderen opties speciaal voor gaming. Ik zelf gebruik bijv erg vaak de per game performance profiles waarmee je erg makkelijk de refreshrate van het scherm (en nog wat andere dingen zoals TDP) kan aanpassen om zo de accuduur en de speelbaarheid van de game kan optimaliseren naar eigen wensen.

En het mooie is dat valve het binnenkort ook voor anderen beschikbaar stelt. Iets wat je elders bij andere grote bedrijven niet vaak ziet.

[Reactie gewijzigd door Raphire op 24 juli 2024 18:36]

Proliges @Raphire2 september 2022 12:12
De UI van de steamdeck staat toch los van het operating system? Als ik Windows op mijn steam deck installeer krijg ik dezelfde UI gepresenteerd als ik mijn steam deck op start.

[Reactie gewijzigd door Proliges op 24 juli 2024 18:36]

Raphire @Proliges2 september 2022 12:14
Ik doel hiermee vooral op andere handhelds die standaard geleverd komen met Windows. En dus een flink aantal features mislopen die de steamdeck nou juist zo mooi maken.

[Reactie gewijzigd door Raphire op 24 juli 2024 18:36]

loki504 @Raphire2 september 2022 12:31
De hele reden is dat ze het zonder winst/met verlies kunnen kopen om mensen naar Steam te trekken.
JWL92 @Jeroenzer2 september 2022 11:56
Omdat de steamdeck een stuk betaalbaarder is dan de alternatieven die jaren geleden via kickstarter etc te krijgen waren?
JustFraKe @JWL922 september 2022 12:34
Precies, een Steam deck voor tussen de 419 en 649 uit m'n hoofd met een bedrijf dat al een tijdje meegaat en een reputatie heeft opgebouwd,
of kleinere startups met vraagprijzen die veel hoger zijn en duurder dan een vergelijkbare laptop, en zijn relatief onbekend, hebben geen backlog of geen zekerheid op lange termijn support.
TimTimNL 2 september 2022 11:28
Deckard :*)
Powerbyte 2 september 2022 11:53
Ik denk hierbij eerder aan iets met VR dan een streamingapparaat, eerlijk gezecht. Er zijn immers best wat leaks geweest zijn betreft een headset genaamd 'Deckard' en in een interview heeft Gabe Newell ook een hintje gegeven.
You know, all of these things relate to each other, right? A lot of the technology that we might be using and future versions of that comes, you know, from technology that we have to develop for VR. And then if you flip it around and you look at that as like a highly performant mobile PC gaming device, you sort of say, well, why can’t I have that in a tetherless integrated VR solution?
Wolfos
2 september 2022 11:30
Gezien de internetverbinding die nodig is voor streaming zie ik het hele punt van een handheld streaming apparaat niet.
Ook mag Valve z'n streamingtechnologie dan wel verbeteren - eigenlijk ieder alternatief dat ik geprobeert heb (Moonlight, Parsec) werkte beter.
BlackMage @Wolfos2 september 2022 11:48
Dat ding komt ook niet morgen al uit :) De huidige standaarden voor draadloze communicatie (momenteel dus 5G) zijn al ruim snel genoeg om zoiets bruikbaar te maken. De 'real world' implementatie ervan loopt echter wat achter :p
Wolfos
@BlackMage2 september 2022 11:49
Als je een extra simkaart met onbeperkt internet in dat ding moet gaan stoppen ben je behoorlijk wat geld kwijt.
Proliges @Wolfos2 september 2022 12:09
Waarom zou je er een simkaart in moeten stoppen?
loki504 @Proliges2 september 2022 12:27
Hoe wil je er anders 5g op krijgen?

Ja je kan met je telefoon een hotspot maken en dan via wifi op een 5g netwerk komen. Maar ik verwacht niet dat het leuk gaat zijn.

En om nu een 5g modem mee te nemen is natuurlijk ook niet echt de bedoeling.
Proliges @loki5042 september 2022 13:21
Maar je kunt toch gewoon op elke 5g modem spelen. Dat hoeft niet perse die van jezelf te zijn. Ja, niet overal zijn 5g modems/routers te vinden. Maar dat is over 5 jaar wel anders (geen idee wanneer dit apparaat uit zou moeten komen).
bRuud83 2 september 2022 12:51
Steam had al andere vormen van hardware genaamd Steam Machine en een controller. Wat is daarmee gebeurd? Streamen zie ik nog niet zo zitten. Zelfs Remote play van Playstation via een bekabeld thuisnetwerk loopt nog niet optimaal in 1080p en gaat niet hoger dan 30 fps. Streamen in 4K resolutie in 120 fps lijkt nog iets voor de verre toekomst.
Random Hajile @bRuud832 september 2022 13:50
Steam Machines werden niet gemaakt door Valve zelf, maar door partners (bijv. Alienware), maar ze draaiden wel SteamOS 2, een Debian-gebaseerd linux distro dat toen het opkwam nog niet op het huidige succes van Proton kon leunen voor game-compatibiliteit. Dat experiment zou je een flop kunnen noemen, maar ook een succes als je ziet welke lessen ze daaruit geleerd hebben in het voordeel van de Steam Deck met SteamOS 3 (nu een Arch-gebaseerd linux distro), het Deck Verified classificatie systeem, en natuurlijk gamescope.

De Steam Controller wordt al wat jaartjes niet meer geproduceerd, maar nog wel met firmware updates ondersteund. Net zoals Steam Link, SteamOS2 en de Valve Index controllers, was dit een belangrijke voorloper van technologie toegepast in de Steam Deck. De meningen over de controller waren verdeeld: voor veel mensen was het ontbreken van een 2e analoge stick en een fysieke d-pad een groot gemis, terwijl anderen de gyro en trackpads (destijds zeldzaam voor op PC bruikbare controllers, en nu een belangrijk onderdeel van de Deck) bejubelden voor bijv. FPS games. Valve is op een gegeven moment gaan inzetten op betere ondersteuning van 3rd party controllers (DS4, Duel Sense, Switch Pro, Switch Joycons, etc.) en het programmeerbare aspect beschikbaar maken voor alle controllers die via het XInput protocol aangestuurd kunnen worden, waarmee de Steam Controller als product ook minder interessant werd.

[Reactie gewijzigd door Random Hajile op 24 juli 2024 18:36]

ArawnofAnnwn @bRuud832 september 2022 17:19
Steam Machines waren helaas geflopt. Dat was het antwoord op acties van Microsoft, die aan gaf dat ze Windows verder wilde dichtgooien. Gelukkig niet in die hoedanigheid gedaan.

De Steam controller heb ik thuis liggen en gebruik ik bijna dagelijks. Hele fijne controller en word regelmatig geupdate. Steam Link heb ik ook en gebruik ik af en toe, als ik zin heb om in de woonkamer te gamen. Hopelijk kan ik morgen de Steam Deck in ontvangst nemen en kan ik daar mee gamen in de woonkamer.
crazyboy01 @bRuud833 september 2022 17:43
Weet ook niet of het hier om iets Steam Link/lokaal-achtigs gaat of om de mogelijkheden voor streamen uit de cloud oid. Eerlijk gezegd denk ik dat mensen met dat soort eisen voorlopig nog een lange tijd lekker voor hun krachtige apparaat moeten blijven zitten, dat gaat ze het minst frustratie opleveren. Gamestreaming is voorlopig al heel leuk, maar wel voor mensen die niet gaan pietlutten over 4k en fps. De casual gamer die geen dure (portable) apparatuur wil kopen voor af en toe wat gamen, misschien zelfs maar een aantal titels per jaar. Op het gebied van cloudstreaming wordt dat al helemaal leuk wanneer je per actief speeluur kan betalen, of eenmalig per game. Toch lekker als je de nieuwste titels op bv een Chromebook kan spelen. Aan de andere kant is iets als PS Now vooralsnog vooral leuk voor de catalogus, verder voegt het daar eigenlijk alleen toe dat je niet hoeft te updaten en dat het geen opslag kost.

Als ze een goedkope variant van de Steam Deck uit zouden brengen puur voor streamen, tja, dan mag die optie er van mij zijn hoor.
XanderDrake
2 september 2022 13:27
Qua thema is streaming wel leuk, maar volgens mij is het vooralsnog niet zo'n succes zoals bedrijven zoals Google hadden gehoopt.

Als ze aan andere form factors zitten te denken dan vind ik juist een compactere versie van de Deck een beter idee. Bijvoorbeeld een Clamshell design zoals de GPD Win en Win 2, zo compact dat je niet hoeft na te denken over of je het mee neemt of niet.
De Steam Deck is ergonomischer dan compacte apparaten zoals de GPD Win of de Nintendo Switch, maar verder is de Deck, en dan specifiek in de bijgeleverde case, nogal lomp. Je moet echt kiezen hoe je hem wilt mee nemen, je rugzak zit zo vol, etc. Ik denk wel dat een compacter apparaat de PC Handheld markt zal laten groeien.

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