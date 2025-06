Steam Deck-bèta geeft inzicht in de componenten in Steam Decks

Een bèta-update voor de Steam Deck moet het mogelijk maken om een lijst van de componenten van een Steam Deck in te kunnen zien zonder het apparaat open te hoeven maken. Valve wil hiermee 'duidelijkheid en transparantie bieden' over de componenten in Steam Decks.

Het overzicht moet het mogelijk maken om het model en de fabrikant van de onderdelen van een Steam Deck te kunnen bekijken. Deze informatie is volgens Valve ook handig wanneer klanten onderdelen willen repareren of vervangen via iFixit. Bij bepaalde onderdelen, zoals analoge sticks, is het volgens het bedrijf belangrijk welk specifiek onderdeel er moet worden aangeschaft.

Valve benadrukt dat in de lijst van onderdelen enkel de componenten zullen staan zoals ze in de fabriek gemonteerd zijn. Eventuele vervangingen of upgrades worden niet getoond in de lijst. De lijst is daarnaast momenteel alleen beschikbaar voor gebruikers die bètaclientupdates hebben ingeschakeld. Het is niet bekend wanneer de componentenlijst breder beschikbaar wordt.

Verder meldt Valve dat een probleem waarbij de ventilator te luidruchtig was, is verholpen door schuim aan te brengen op de achterplaat van de Steam Deck. Hierdoor zou het geluid van de ventilator moeten verminderen. Het bedrijf kreeg hier dit jaar naar eigen zeggen verschillende klachten over. De oplossing wordt nu gebruikt bij nieuwe modellen met de Delta- en Huaying-ventilators.