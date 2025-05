Bestandsgrootten shadercaches Steam Deck worden in de toekomst ruim gehalveerd

De Steam Deck van Valve krijgt een update waardoor de bestandsgrootten van shadercaches met maximaal zestig procent worden verkleind. Mesa, de gebruikte videodriver in de Steam Deck, krijgt een nieuwe Vulkan-pipeline die efficiënter omgaat met de cache.

De update van de Mesa-driver zorgt ervoor dat schijfcaches met één bestand zo'n zestig procent worden verkleind, schrijft onder andere Phoronix. Voor shadercaches die uit meer bestanden bestaan, verandert er vrijwel niets.

Valve maakt bij de Steam Deck ook gebruik van schijfcaches met één bestand. Dit verbetert de prestaties tijdens het gamen en voorkomt haperingen. Het nadeel van schijfcaches met één bestand is dat ze een aanzienlijke hoeveelheid opslagruimte in beslag nemen. Voor grotere games kan dit oplopen tot verscheidene gigabytes, maar zeker voor gebruikers van de 64GB-variant zal dit een uitkomst zijn. Opslagruimte uitbreiden met een SD-kaart of compatibele ssd kan overigens ook.

De final-versie van de Mesa 23.1-driver wordt begin mei verwacht. Valve zal hem naar verwachting daarna implementeren in SteamOS. Het bedrijf voert regelmatig updates door aan zijn handheld-pc. In de toekomst zal Valve overigens ook de onderliggende Linux-kernel van de Deck bijwerken, wat diverse voordelen met zich mee moet brengen.